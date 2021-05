Hollister Incorporated

Die Firma John Dickinson Schneider Inc. feiert ihr 100-jähriges Jubiläum

Libertyville, Ill. (ots/PRNewswire)

Hollister Incorporated und KMT Medical feiern heute den Gründungstag, das 100-jährige Jubiläum ihres Mutterunternehmens, der Firma John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Im Hauptsitz von Hollister Incorporated in Illinois fand eine Gedenkveranstaltung zur Feier des Gründers von JDS Inc., John Dickinson Schneider, und der reichhaltigen Geschichte des Unternehmens statt und wurde an Mitarbeiter auf der ganzen Welt live übertragen.

Am 10. Mai 1921 gründete der 23-jährige John Dickinson Schneider mit einer Druckerpresse im Keller seines Elternhauses in Chicago JDS Inc. In den folgenden Jahrzehnten leitete er das Unternehmen gestützt auf die unumstößlichen Prinzipien der Menschenwürde, Dienstleistung und Qualität und verschaffte ihm durch ständige Anpassung und Weiterentwicklung seinen heutigen Stellenwert im Bereich der medizinischen Produkte und Dienstleistungen. Gegen Ende seiner Karriere legte er sein Unternehmen in einem Akt besonderer Großzügigkeit in die Hände seiner Mitarbeiter und hinterließ dabei ein Vermächtnis - ein Vermächtnis, das nicht auf leblose Dokumente, rechtliche Rahmenbedingungen oder starren Traditionen beschränkt ist. Herr Schneider und seine Frau, Minnie Schneider, hinterließen ein Vermächtnis, das auch heute noch von jedem Mitarbeiter täglich gelebt wird.

"Heute ist ein besonderer Zeitpunkt - ein Moment, der unser Leben und das Leben von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, die auf unsere Produkte und Dienstleistungen angewiesen sind, um ihr Leben in Würde zu leben", so V. George Maliekel, Präsident und CEO von JDS Inc. "Unsere Unternehmenskultur ist der lebendige Ausdruck des Vermächtnisses der Schneiders. Unsere Kultur definiert den Charakter unseres Unternehmens. Sie leitet uns bei unseren Entscheidungen, unserer Arbeit, der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir unseren Kunden und der globalen Gemeinschaft dienen".

JDS Inc. und die operativen Unternehmen von Hollister Incorporated und KMT Medical werden das 100-jährige Jubiläum das ganze Jahr 2021 hindurch mit globalen Aktivitäten feiern, um Mitarbeiter und Kunden zu inspirieren und ihnen das Vermächtnis der Schneiders näherzubringen.

Über Hollister Incorporated

Hollister Incorporated ist ein unabhängiges Unternehmen im Besitz seiner Mitarbeiter, das weltweit Gesundheitsprodukte entwickelt, herstellt und vermarktet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Produkte für die Stomaversorgung, die Kontinenzversorgung und die Intensivpflege sowie Aufklärungsmaterial für Patienten und medizinisches Fachpersonal. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Libertyville, Illinois, verfügt über Produktions- und Vertriebszentren auf drei Kontinenten und bietet seine Produkte in fast 80 Ländern an. Hollister ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Firma John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), einem 100 Jahre alten Unternehmen. Hollister lässt sich von der gemeinsamen Mission von JDS Inc. leiten, das Leben der Menschen, die seine Produkte und Dienstleistungen nutzen, erfüllter und würdiger zu gestalten. www.Hollister.com.

Über KMT Medical Incorporated

KMT Medical ist eine Unternehmensgruppe, welche die Verbraucher mit häuslichen Gesundheitsdienstleistungen versorgt. In Zusammenarbeit mit Klinikern engagieren sich die Unternehmen dafür, klinische Entscheidungen zu respektieren und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte, unübertroffenes Fachwissen und personalisierte Dienstleistungen zu bieten. Seit 2017 ist KMT Medical eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Firma John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Die Unternehmen von KMT Medical orientieren sich an Betriebsrichtlinien, die mit der Mission und Vision ihrer Muttergesellschaft, der Firma John Dickinson Schneider Inc., im Einklang stehen. www.kmtmedical.com.