VVDN Technologies Inc

VVDN erweitert sein Netzwerk- und Wireless-Portfolio durch die Arbeit an den Technologien der nächsten Generation Wi-Fi 6e und Wi-Fi 7

Gurugram, Indien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein Unternehmen für End-to-End-Produktentwicklung und -herstellung, kündigte an, Technologien der nächsten Generation im Bereich Netzwerke und Wi-Fi zu entwickeln. VVDN unterstützt globale und einheimische OEMs bei der Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte der nächsten Generation. VVDN verfügt über Fähigkeiten auf verschiedenen Siliziumplattformen und bringt dadurch neue Technologien und Kenntnisse ein, die dem Unternehmen helfen, die Produktentwicklung der nächsten Generation für OEMs in diesem Bereich zu beschleunigen.

VVDN übernimmt die End-to-End-Produktentwicklung von der Hardware bis zur Mechanik, von der Software bis zur Cloud, von der Prüfung bis zur Zertifizierung sowie die Herstellung einer Vielzahl von Lösungen wie Access Points, Switches, Carrier Grade P2P/P2mP, Gateways/Hubs, OLT/ONT-Geräte usw. VVDN setzt die Entwicklung dieser Produkte auf der Grundlage der Technologien der nächsten Generation wie Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6e und Wireless Mesh fort. Vor kurzem hat VVDN auch mit der Entwicklung von Wi-Fi 7 für seine Kunden begonnen.

Harpreet Singh, VP Networking and Wi-Fi, von VVDN Technologies, sagte: „VVDN verfügt über ein umfangreiches und tiefes Fachwissen im Bereich Netzwerk- und Wi-Fi-Technologien. Wir waren schon immer die Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien. Wi-Fi 6e und Wi-Fi 7 sind die zukünftigen Technologien, die hohe Leistung und Geschwindigkeit bieten werden. VVDN hat bereits damit begonnen, für seine Kunden entsprechende Entwürfe zu erstellen." Er fügte hinzu: „Darüber hinaus tragen die engen Beziehungen zu Siliziumunternehmen, Netzwerk- und Drahtlostestlabors sowie die erstklassige Infrastruktur für die Produktion dazu bei, dass VVDN seine Positionierung unterstreicht und OEMs dabei helfen kann, ihre innovativen Lösungen und Produkte der nächsten Generation schneller zu entwickeln und herzustellen. Wir haben auch das PLI-Programm der indischen Regierung für produktionsbezogene Anreize im Bereich Netzwerke und Telekommunikation gewonnen.

VVDN präsentiert seine Netzwerk- und Wireless-Fähigkeiten auch auf dem MWC 2022 in Halle 5, Stand 5A81.

Informationen zu VVDN:

VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von Endprodukten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung und WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, CA, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 5 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

