Plume

J:COM und Plume® gehen Partnerschaft für Vertrieb modernster Smart Home Services an Kabelbetreiber in ganz Japan ein

Tokio (ots/PRNewswire)

Bestehende Verträge mit zehn Kabelbetreibern zur Einführung 2020; erste Bereitstellungen bei Chupicom Fureai, Chupicom Hiroshima, Imizu Cable Network und Kanazawa Cable im Juli

Jupiter Telecommunications Co. Ltd. (J:COM), mit mehr als 5,5 Millionen Abonnenten der größte Anbieter von Kabelfernsehen in Japan, und Plume, Vorreiter im Bereich Smart Home Services, haben heute eine erweiterte Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Rahmen J:COM die Plattform von Plume für Kabelbetreiber ganz Japan vertreiben wird.

Ab heute haben Kabelgesellschaften in Japan die Möglichkeit, die modernste Plattform für Consumer Experience Management (CEM) für das intelligente Heim anzubieten. Die CEM-Plattform von Plume nutzt Cloud- und KI-Technik, um das WLAN-Umfeld für Nutzer daheim zu verbessern. Gleichzeitig werden die Betriebskosten der Dienstanbieter deutlich gesenkt. ZAQ Mesh Wi-Fi, Powered by Plume® vereint intelligente Werkzeuge for den Back-End-Support mit höchst individuellen Front-End-Verbraucherdiensten.

J:COM wird das komplette Produktpaket von Plume anbieten, darunter Haystack(TM), Plumes intelligentes Paket von Supportdiensten, Werkzeugen und Daten-Dashboards, mit dem Dienstanbieter mehr Möglichkeiten als je zuvor haben, Abonnenten effizient zu verwalten. Die CEM-Platform von Plume stellt eine umfassende Übersicht des heimischen Netzwerkes der Abonnenten zur Verfügung. Dies versetzt Kundendienstteams in die Lage, Probleme schnell zu finden und zu beheben. Im Ergebnis steigt die Kundenzufriedenheit deutlich und Durchsatz und Supportkosten sinken stark.

"Plume kennt den entscheidenden Bedarf, die Anforderungen und Probleme der intelligenten Wohnung von heute und ist für Internetdienstanbieter und Kabelanbieter weltweit zu einem etablierten Partner geworden", sagte Yusuke Ujimoto, Corporate Officer und Geschäftsführer des Bereichs Business Innovation bei J:COM. "Kabelbetreiber in ganz Japan haben jetzt Werkzeuge und Technologie an der Hand, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihren Abonnenten Dienste hohen Wertes zu bieten."

Japanische Kabelbetreiber können ihren Abonnenten zudem HomePass® anbieten, das Teil der CEM-Plattform von Plume und ein expandierendes Paket von Smart Home Services ist. Es kann mittels der Plume App minutenschnell selbst installiert werden und bietet:

- Plume Adaptive WiFi(TM) optimiert Heimnetzwerke intelligent, um Internetdienste nahtlos für jedes Gerät bereitzustellen. - Erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für Nutzer geben Einsicht darin, was im Netzwerk des Nutzers abläuft. Es gibt Zugriffskontrollen für Gäste und Kinder, Profile, Inhaltsfilter und die Möglichkeit zum Pausieren. - AI Security(TM) stellt mögliche Bedrohungen fest und blockiert diese, personalisiert den Zugriff auf Inhalte und eliminiert unerwünschte Werbung. - Plume Motion(TM) nutzt Geräte mit WLAN-Anbindung, um durch Bewegungserkennung Informationen über das gesamte Heim zu geben. - SuperPod® -WLAN-Zugriffspunkte nutzen Steckdosen und sorgen so für zuverlässige Internetabdeckung im gesamten Heim.

ZAQMesh Wi-Fi, Powered by Plume ist schnell bereitzustellen und zu skalieren. Betreiber können in weniger als 45 Tagen mit der Bereitstellung beginnen. J:COM hat bereits mit zehn Kabelbetreibern eine Einführung vereinbart. Chupicom Fureai, Chupicom Hiroshima, Imizu Cable Network und Kanazawa Cable werden die Dienste im Juli bereitstellen. Ichinoseki Cable Network, Katch Network, CableTV (Tochigi), Ina Cable Television, CRCC Media und Bay Communications Inc. folgen in der zweiten Jahreshälfte 2020.

"Wir sind erfreut darüber, unseren Abonnenten ein neues Niveau von Geschwindigkeit, Sicherheit, Personalisierung und Steuerung in Heim bieten zu können", kommentierte Hiroyuki Nakatani, Executive Managing Director bei Chupicom Fureai. "ZAQ Mesh Wi-Fi, Powered by Plume, stellt die perfekte Ergänzung unseres Premium-Breitbandangebotes dar und unterstützt unser Engagement, das höchste Niveau der Kundenzufriedenheit zu erreichen."

Die ausgebaute Partnerschaft von J:COM und Plume folgt der erfolgreichen Einführung von J:COM Mesh Wi-Fi, Powered by Plume im Oktober 2019. Die Plume Cloud verwaltet mittlerweile mehr als 800 Millionen Geräte in 16 Millionen Haushalten weltweit.

"Wir sind höchst erfreut, J:COM in die Lage zu versetzen, seine betriebliche Tätigkeit weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Präsenz von Plume in Japan und Asien weiter auszubauen", kommentierte Fahri Diner, einer der Gründer und der CEO von Plume. "Vernetzung im Haushalt spielt heute für alle Verbraucher eine wichtige Rolle und wir sind der Überzeugung, dass die Möglichkeit zur Selbstinstallation und der Support ohne Kontakt im Zentrum unseres Angebotes für Kabelbetreiber in Japan zum optimalen Zeitpunkt kommen, ihre Abonnenten mit einem umfassenden Angebot für das intelligente Heim zu erfreuen."

Informationen zu Plume®

Plume hat die weltweit erste Plattform für das Consumer Experience Management (CEM) geschaffen. Die Plattform nutzt OpenSync. Plume ist die einzige offene und hardware-unabhängige Lösung und bietet die Zusammenstellung und Bereitstellung neuer Smart Home Services schnell und mit hohen Volumina. Im Paket der Smart Home Services unter dem Namen HomePass® von Plume befinden sich Plume Adaptive WiFi(TM), AI Security(TM) (sichere Zugriffskontrollen), erweiterte Kindersicherung und Plume Motion(TM). Es wird über die Plume Cloud verwaltet, eine Cloud-Steuerung, die Daten und KI nutzt und derzeit das weltweit größte software-definierte Netzwerk der Welt betreibt. Plume verwendet OpenSync, ein Open-Source-Framework, in dem führende Software Development Kits (SDK) (Chip und Plattform) zur Koordinierung durch die Plume Cloud vorab integriert sind.

Besuchen Sie www.plume.com und www.opensync.io.

Plume, Powered by Plume, HomePass, Haystack, Plume Adaptive WiFi, AI Security, Plume Motion, SuperPod und OpenSync sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Plume Design Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197071/JCOM_Logo.jpg

Pressekontakt:

Andrew Laszacs

Bob Gold & Associates

+1 310-940-4458

plume@bobgoldpr.com