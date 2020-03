Aimondo

Aimondo Smart Pricing: Mithilfe von KI dem Markt einen Schritt voraus

Düsseldorf (ots)

Mit Aimondo profitieren Unternehmen bereits heute von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Düsseldorfer Unternehmen bietet nationalen sowie internationalen Kunden eine innovative Datentechnologie zur Ertragsmaximierung. Dabei steht das sogenannte Smart Pricing im Mittelpunkt der Dienstleistungen des innovativen Unternehmens.

Durch die voll-automatisierte und taktisch-intelligente Preisgestaltung jeglicher Produkte im Sortiment können signifikante Verdienst- und Umsatzvorteile erzielt werden. Smart Pricing sorgt jederzeit für den optimalen Preis aller Produkte. Damit haben die Kunden von Aimondo einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und die Zukunft auf ihrer Seite.

Die Funktionsweise der Technologie ist in drei einfache Schritte unterteilt. Zunächst werden die Produkte vollständig digital erfasst, bevor sie voll-automatisiert analysiert werden. Dabei prüft die innovative Technologie dauerhaft den Wettbewerb und den Markt. Im Anschluss sorgen komplexe Algorithmen für die optimale Preisberechnung der angebotenen Produkte. Mit dem Ergebnis, daß eine Verbesserung des Rohertrags von bis zu 20 Prozent erreicht werden kann.

Die KI-gestützte Technologie von Aimondo ist so nicht nur für einen kleinen Nischenmarkt von großem Interesse. Bereits wenige Jahre nach der Gründung zählt Aimondo bereits viele bekannte Großunternehmen aus verschiedensten Branchen zu seinen Kunden. Der Vorteil des Aimondo Smart Pricings liegt nicht nur in der effizienten Anwendbarkeit, sondern auch in der einfachen Nutzbarkeit.

Aimondo stellt für seine Kunden Smart Pricing als Dienstleistung zur Verfügung. Sowohl die IT-Infrastruktur als auch die Software wird von Aimondo selbst betrieben. Dies ermöglicht es selbst kleinen und mittleren Unternehmen mit geringeren Kapazitäten und Ressourcen Aimondo zu nutzen.

Zudem kann das Angebot der Düsseldorfer Tochter der Schweizer Aimondo AG mit Flexibilität und Anpassbarkeit punkten. Aimondo bietet sowohl schlüsselfertige als auch speziell angepasste Lösungen für verschiedenste Kunden. Das ausgemachte Ziel ist dabei stets die bestmögliche Unterstützung und Preisgestaltung der Kunden sowie die daraus entstehende Maximierung des Firmenergebnisses.

