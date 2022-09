Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: JUICE CHARGER me 3: die neuste Version der Wallbox gewinnt mit Marktstart den Red Dot Design Award

Die Weiterentwicklung des JUICE CHARGER me ist nicht nur formvollendet, sondern auch extrem stabil und wasserdicht

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, enthüllt eine Weiterentwicklung der beliebten Wallbox JUICE CHARGER me und gewinnt damit den Red Dot Award.

Die E-Auto-Ladestation JUICE CHARGER me vereint einfachste Bedienung mit zukunftssicherer Technik und erfreut sich dadurch bereits seit ihrer Einführung 2021 grösster Beliebtheit. Auch die Ernennung des JUICE CHARGER me durch das renommierte Portal Vergleich.org Anfang des Jahres zum Preis-Leistungs-Sieger unter einer repräsentativen Auswahl von 11-kW-Chargern zeigt deutlich, dass auch preiswerte Ladegeräte keine Abstriche bei Ausstattung, Funktionalität und Design machen müssen.

Totaler Schutz vor Nässe und Schmutz

Nun bringt Juice die Weiterentwicklung des Ladegeräts auf den Markt und hebt die Wallbox damit auf ein neues Sicherheitsniveau. Mit der Schutzklasse IP67 bietet die Ladestation totale Staub- und Wasserdichtigkeit. Das erhöht die Langlebigkeit im Ausseneinsatz und schützt das Leben von kärchernden Hausmeistern.

Gutes Design ist mehr als elegantes Aussehen

Das Juice Design Center hat die bewährte, reduzierte Formensprache des JUICE CHARGER me weiterentwickelt. Weiche Kanten ermöglichen ein neues haptisches Erlebnis. Die per Klick austauschbare Frontblende lässt individuelle Motive oder eigene Brandings zu.

Die ausgeklügelte Gehäusearchitektur mit neuartiger Innenbox reduziert die Montagezeit auf weniger als drei Minuten – unabhängig davon, ob die Zuleitung bei der Wandmontage auf Putz, unter Putz oder das Ladegerät auf einer Stele montiert wird. Sämtliche Anschlussleitungen wie Netz-, Lade- und allfälliges Ethernet-Kabel bleiben dabei stets manipulationssicher angeschlossen.

Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG, unterstreicht: „Dieses Gerät ist selbsterklärend und Elektriker-proof. Wir haben es einhundert Installateuren ohne Anleitung vorgesetzt und alle haben es blitzschnell und fehlerfrei montiert und in Betrieb genommen. Die Bedienung ist unmissverständlich und die Station benötigt keinerlei Wartung. Das alles macht Spass und spart Kosten.“

Das Gerät kann als 11- oder 22-kW-Variante konfiguriert werden, wobei die 11-kW-Version ganz unkompliziert kostenlos per Software auf 22 kW aufgerüstet werden kann. Die Hardware ist in jeder Ausführung ohne Aufpreis bereits dafür ausgelegt. Unabhängig davon kann der JUICE CHARGER me 3 wahlweise mit einem direkt ablesbaren, MID-konformen (geeichten) Zähler und als weitere Option mit einem eingebauten FI/LS (Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter) bestellt werden. Damit werden exakte, verbrauchsabhängige Verrechnung des Ladestroms und die einfache, kostengünstige Integration in Stromverteilsysteme möglich. Die Kommunikation mit dem JUICE-EXO-Backend sowie Geräteaktualisierungen erfolgen wahlweise „over the air“ über WLAN oder kabelgebunden via Ethernet.

Wegweisende Funktionen wie die automatische Auslösung des Ladevorgangs via „Plug and Charge“ (nach ISO 15118) als Alternative zum Freischalten per RFID-Karte oder ein serienmässiges Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten bleiben auch bei der neuen Version erhalten und machen die Wallbox komfortabel, leicht erweiterbar und vor allem zukunftssicher.

Red Dot Award: Product Design 2022

Der JUICE CHARGER me 3 überzeugt bereits vor Marktstart auch die unabhängige Red-Dot-Jury. Nach eingehender Prüfung bescheinigte ein Kollegium von 48 Designexperten dem Gerät eine herausragende Designqualität und prämierte es mit dem Red-Dot-Award. Nach einhelliger Meinung setzen die ausgezeichneten Unternehmen neue Massstäbe in der Designbranche.

Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot zur diesjährigen Auszeichnung: „In diesem Wettbewerbsjahr ist mir besonders die ausgeprägte Kreativität aufgefallen, von der die ausgezeichneten Produkte zeugen. Dass es immer noch Gestaltungen gibt, die in Form und Funktionalität überraschen, ist wirklich beeindruckend und lobenswert. Somit wird deutlich, dass Design sich nicht von ungünstigen Umständen einschränken lässt oder gar stagniert. Ganz im Gegenteil: Immer neue Ideen und Kreationen entstehen und futuristisch anmutende Techniken werden entwickelt. Dass die Qualität dieser Produkte dem Innovationsgrad ebenbürtig ist, macht sie zu wohlverdienten Siegern im Red Dot Award: Product Design 2022.“

Gutes Design ist indes auch für Juice-CEO Christoph Erni kein Zufallsergebnis, wie er betont: „Unsere Produkte sollen aussen so klar und reduziert sein, dass man nichts mehr weglassen kann. Das macht Schönheit aus. Innen hingegen sollen sie so komplett und wegweisend sein, dass man nichts mehr hinzufügen muss. Das macht technische Perfektion aus.“

Die wichtigsten Vorteile des JUICE CHARGER me 3 im Überblick:

Kleinformat: Der JUICE CHARGER me 3 ist mit 28 cm Kantenlänge und 12,5 cm Tiefe besonders kompakt und mit lediglich 6,5 kg Gewicht (inkl. Kabel) auch sehr leicht. 5 m Kabel sorgen für die nötige Flexibilität. Ladeleistung: Ein- bis dreiphasiges Laden mit sechs bis 32 Ampere ergibt eine Ladeleistung von bis zu 22 kW. Die werkseitig ausgelieferte Standardversion mit einer Leistungsabgabe von 11 kW kann per Software auf 22 kW aufgerüstet werden. Plug and Play: Die Wallbox ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit. Plug and Charge: Der JUICE CHARGER me 3 unterstützt schon heute ISO 15118. Beim Anschluss an die Ladebuchse erkennt die Ladestation jedes registrierte Auto, das bereits über den Plug-and-Charge-Standard verfügt, automatisch und startet direkt den Ladevorgang. Lade- und Lastmanagement: Für bis zu 250 Ladestationen ist ein lokaldynamisches Lademanagement im Master-Slave-Betrieb kostenlos mit an Bord. Gerüstet für den öffentlichen Bereich: Optional ist der JUICE CHARGER me 3 mit MID-zertifiziertem (geeichtem) Zähler und wahlweise mit eingebautem FI/LS (Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter) erhältlich – vorbereitet für den direkten Anschluss an Stromschienen oder Flachbandkabel. Konnektivität: Das standardisierte Open Charge Point Protocol (OCPP 1.5/1.6) bildet das Rückgrat für die Anbindung an das JUICE EXO (oder Backends und Gebäudeleitsysteme von Fremdanbietern) und ermöglicht die Geräteverwaltung, Fernwartung, Abrechnung oder das Lastmanagement. Drei normierte Schnittstellen (Modbus/TCP, Modbus/RTU sowie EEBUS) gewährleisten die Kommunikation mit einem Home Energy Management System. Das erlaubt die Einbindung der Photovoltaik-Anlage in das heimische Energiemanagement und die externe Lastmanagementsteuerung. Die externe Kommunikation erfolgt entweder über den Ethernet-Anschluss (LAN, RJ45) oder den integrierten WLAN-Receiver. Für den Einsatz als private Einzelladestation ist jedoch keine permanente Netzwerkanbindung erforderlich und der Betrieb ist daher auch ohne LAN-Anschluss möglich. Für Updates kann in diesem Fall einfach ein Notebook angeschlossen werden. Durchdachtes und sicheres Design: Der JUICE CHARGER me 3 hat eine Front aus kratzfestem, von innen bedrucktem Acrylglas (PMMA). Der Mantel des Aussengehäuses und die Basis des Innengehäuses sind aus einem Verbundkunststoff, bestehend aus Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), gefertigt. ABS zeichnet sich durch eine gute Schlag- und Kratz- und Abriebfestigkeit sowie eine Resistenz gegen Öle und Fette aus. Der Verbundstoff ist äusserst stabil, schwer entflammbar und zertifiziert UV-beständig. Der transparente Deckel des Innengehäuses ist aus schlagfestem Polycarbonat (PC). Basis und Deckel sind miteinander verschraubt und bilden ein dicht abgeschlossenes System. Damit ist der Charger nach IP67 gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent und damit sowohl für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Das Gerät ist bei Aussentemperaturen zwischen -30°C und +50°C einsatzfähig. Sein Temperatursensor zur Reduzierung des Ladestroms funktioniert unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die Ladestation ist CE-konform nach den beiden EMV-Richtlinien IEC 61851 und IEC 61439-7. Montage: Der JUICE CHARGER me 3 lässt sich als Wallbox an der Wand – in Auf- oder Unterputzmontage (mit Zuleitung von hinten) – befestigen. Da die gesamte Elektronik auf einer Rückplatte untergebracht und somit vom Gehäuse unabhängig ist, besteht die Möglichkeit, die Ladestation auch um 180° gedreht anzubringen und sie an eine von oben kommende Zuleitung anzuschliessen. Das Gerät kann aber auch einzeln oder im Doppel auf einer Stele montiert werden. Freischalten: Hinter der Frontplatte ist ein RFID-Leser (MIFARE Classic/Desfire) integriert. Die Freischaltung per RFID ist für alle Autos, die den ISO-Standard 15118 für ‚Plug and Charge‘ nicht unterstützen. Die zwei mitgelieferten, bereits programmierten Karten lassen sich bei Verlust einfach sperren und ersetzen. Wahlweise können auch beim Kunden vorhandene RFID-Badges (zum Beispiel von Zugangs- oder Kantinensystemen) eingelesen und autorisiert werden. Preis: JUICE CHARGER me 3 in der Grundausstattung: CHF/EUR 1199,-; mit MID-Zähler 1499,-; mit MID-Zähler und FI/LS 2142,- / Stele: CHF/EUR 499,- / Ersatzglas: CHF/EUR 49,-; Frontglas Juice Style-Linie: ab CHF/EUR 59,-. Alle Preise inkl. MWSt.

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

Hier geht es zum Video: https://youtu.be/nRqm3VcoHy8

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Power AG, Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in St. Petersburg, FL, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

