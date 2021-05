Aktuelle Pressemeldung: Gründung Juice Iberia S.L.: Die Juice Technology AG aus der Schweiz ist jetzt auch in Spanien

Juice Technology AG

Gründung Juice Iberia S.L.: Die Juice Technology AG aus der Schweiz ist jetzt auch in Spanien

Die Juice Technology AG gibt Gründung der Tochtergesellschaft Juice Iberia S.L. bekannt.

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, verstärkt ihre geschäftliche Tätigkeit in Europa und gründet die Tochtergesellschaft Juice Iberia S.L. mit Standort in Málaga, Spanien.

Der Parque Tecnológico de Andalucía am Technologiestandort Málaga beherbergt mehr als 600 auf Technologie spezialisierte Unternehmen, darunter internationalen Firmen wie Dekra, Google, Oracle, IBM und Siemens. Nicht zuletzt aufgrund dieses Umfelds wurde hier der Standort für den Hauptsitz der neuen Tochtergesellschaft Juice Iberia gewählt.

Mit ihrer starken Präsenz in Zentraleuropa weitet die Schweizer Ladeinfrastrukturherstellerin Juice ihre geografische Reichweite nun auf die Iberische Halbinsel aus und unterstreicht damit die Bedeutung des spanischen und portugiesischen Marktes. Mit den Zielen der spanischen Regierung im Rücken, die Elektromobilität im Rahmen eines Konjunkturprogramms zu fördern, damit bis 2023 eine Viertelmillion und bis 2030 fünf Millionen BEVs auf den Strassen unterwegs sind, ist die Zeit reif für den Markteintritt von Juice in dieser Region.

Es war von Anfang an klar, dass dieser Schritt früher oder später kommen würde. Da das Unternehmen langfristige Ziele verfolgt, wollte der perfekte Zeitpunkt wohlüberlegt sein. Mit einem bereits bestehenden Kundenstamm in Spanien und Portugal liegt der Fokus nun verstärkt auf dem strategischen Geschäft.

Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG meint dazu: „Politik und Wirtschaft setzen nun die richtigen Zeichen. Mit dem Etappenziel von 250.000 Elektrofahrzeugen bis 2023 hat sich Spanien ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Damit dieses Ziel verwirklicht werden kann, wird eine Ladeinfrastruktur auch ausserhalb der Metropolregionen, insbesondere an den Wohn- und Arbeitsorten, benötigt.“

Aktuell existieren in Spanien lediglich 8.400 öffentliche Ladepunkte, die meisten davon sind in den Metropolregionen zu finden. Für den angestrebten Ausbau auf 100.000 Ladepunkte bis 2023 engagieren sich Energieversorger, Einzelhandelsketten sowie Joint Ventures von Petrochemiekonzernen und Fahrzeugherstellern.

„Die Rahmenbedingungen für eine rasante Entwicklung der Elektromobilität in Spanien sind günstig. Das Land verfügt über eine effiziente Telekommunikations- und eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Hinzu kommt die Offenheit der Bevölkerung gegenüber der Digitalisierung und Innovationen“, so Manuel Balzer, Managing Director Juice Iberia.

Manuel Balzer baut derzeit das Team in Spanien auf. Der ausgewiesene Sales Management und Marketing Leader mit Erfahrung bei der Recruiting-Plattform indeed und bei IT-Riesen wie Dell und Microsoft entdeckte beim spanischen Hersteller Wallbox Chargers seine Liebe für die Elektromobilität. Dort war er zuletzt als Country Manager tätig. Dank seiner profunden Kenntnisse von Land, Kultur, Sprache und Gepflogenheiten im Geschäftsleben qualifizierte sich Balzer für den Aufbau auf der Iberischen Halbinsel.

Die Juice Technology AG ist weltweit an mehreren Standorten mit eigenen Niederlassungen, Tochter- und Partnerunternehmen präsent. Ausserdem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Mittlerweile arbeiten 170 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Die Gruppe wird nun um die Juice Iberia S.L. erweitert.

Fakten zu Juice Iberia

1. Länder: Juice Technology gründet Juice Iberia S.L. als Tochtergesellschaft für Spanien und Portugal. 2. Office: Juice Iberia S.L. startet mit einem vierköpfigen Team am Technologie-Hotspot Parque Tecnológico de Andalucía in Málaga im Umfeld internationaler Giganten wie Oracle, IBM und Siemens. 3. Management: Manuel Balzer ist als Managing Director Iberia verantwortlich für den Aufbau des Teams in Málaga und treibt den Ausbau des Geschäfts für Juice in Spanien und Portugal voran. 4. Produkte: Im Angebot ist die gesamte Produktpalette von Juice. Der Fokus liegt zunächst auf der weltweit vertriebenen mobilen Wallbox JUICE BOOSTER 2. Mit dieser flexiblen Ladestation kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit geladen werden. Das Ladegerät verfügt über eine automatische Leistungserkennung, ist wasser- und staubdicht (IP 67) und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar. Der JUICE BOOSTER 2 ist die erste mobile Ladestation der 22-kW-Leistungsklasse weltweit, die nach IEC 62752 Ed. 1 2016 inklusive AMD1 2018 TÜV SÜD-geprüft ist.

Ü ber Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Cham (Zug, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „J+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die spanische Juice Iberia S.L. in Malaga, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. mit Sitz in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 170 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.