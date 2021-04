Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Grösstes Schweizer Carsharing-Unternehmen setzt bei Ladeinfrastruktur auf Juice

Bild-Infos

Download

Grösstes Schweizer Carsharing-Unternehmen setzt bei Ladeinfrastruktur auf Juice

Mobility installiert bis 2023 mindestens 300 E-Ladestationen an Standorten in der ganzen Schweiz. Hierfür nutzt sie den JUICE CHARGER 2

der Juice Technology AG.

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, liefert die AC-Stationen JUICE CHARGER 2 zur Elektrifizierung von Mobility-Standorten schweizweit. Beide Unternehmen leisten so der Elektromobilität beim Carsharing grossen Vorschub.

Bis spätestens 2030 stellt das marktführende Schweizer Carsharing-Unternehmen Mobility seine komplette Fahrzeugflotte – insgesamt über 3000 Fahrzeuge – auf emissionsfreien Elektroantrieb um. Gleichzeitig erfolgt ein rascher Ausbau der E-Ladeinfrastruktur. In einem ersten Schritt sollen so innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens 300 E-Ladestationen an Mobility-Standorten in der ganzen Schweiz in Betrieb genommen werden.

Juice und Mobility – eine bewährte Partnerschaft

Damit die verschiedenen E-Auto-Modelle der Mobility-Flotte zuverlässig mit Strom versorgt werden können, ist das Unternehmen bei der Elektrifizierung seiner Standorte auf einfache, einheitliche Ladeprozesse angewiesen. Juice Technology hat bereits letztes Jahr bewiesen, dass ihre Ladestationen diesen Anforderungen gerecht werden. Ende 2020 hat die Ladestationsherstellerin in einer Kooperation mit der SBB, der grössten und wichtigsten Standortpartnerin von Mobility, in Zürich und Aarau die ersten Parkplätze für Mobility mit Ladeinfrastruktur ausgerüstet. Nun arbeiten die beiden Unternehmen direkt zusammen.

„Wir sind stolz darauf, Mobility auf dem Weg zum emissionsfreien Carsharing und bei der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte unterstützen zu können. Unser gemeinsamer Start auf Parkplätzen der SBB hat gezeigt, dass sich innovative Ladetechnik und Qualität klar bewähren. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft über bahnhofsnahe Standorte hinaus“, so Christoph Erni, CEO der Juice Technology AG.

JUICE CHARGER 2 – eine AC-Ladestation ohne Kompromisse

Juice Technology liefert für die Elektrifizierung der Mobility-Standorte die AC-Ladestationen JUICE CHARGER 2.

„Die grösste Hürde bei der Elektrifizierung unserer Flotte ist der Aufbau eines E-Ladenetzes. Deshalb haben wir uns erfahrene Partner wie Juice mit an Bord geholt, um dieses Vorhaben umsetzen zu können und den Ausbau schnellstmöglich voranzutreiben“, so Roland Lötscher, Geschäftsführer bei Mobility. „Der E-Mobilität gehört die Zukunft und wir möchten als Vorreiter vorangehen.“

Um den Kunden bei der Nutzung ebenfalls maximalen Komfort zu garantieren, ermöglich das hochauflösende Touch-Display des JUICE CHARGER 2 eine einfache und intuitive Bedienung. Über das intelligente, omnidynamische und unendlich skalierbare Lastmanagementsystem ist es möglich, einfach und zentral die Ladevorgänge aller angeschlossenen Autos zu verwalten und zu steuern. Der im JUICE CHARGER 2 verbaute und geeichte Stromzähler sorgt für eine saubere Abrechnung, die Freischaltung erfolgt über den integrierten NFC/RFID-Leser.

Fakten zum JUICE CHARGER 2

1. Kompatibilität: Die 22-kW-Wandladestation ist kompatibel mit allen Elektroautos, die über einen Typ-2- oder Typ-1-Anschluss verfügen und erlaubt ein dreiphasiges Laden mit bis zu 32 Ampere. Sie bietet vollste Sicherheit nach aktuellen Normen und kann zwischen -25 und +45 Grad Celsius betrieben werden. 2. Gehäuse: Ihr robustes Edelstahlgehäuse ist korrosionsfest und einfach zu reinigen. Ein leichtes 3-Meter-Kabel sorgt für eine komfortable Handhabung. Das Gehäuse ist nach IP65 strahlwasser- und staubdicht. 3. Sicherheit: Die integrierte Technik bietet wirksamen Schutz gegen Wechselstrom- und Gleichstromfehler. Für Sicherheit sorgt die permanente Erdleiterüberwachung. Eine Temperaturüberwachung schützt vor Überhitzung und das Gehäuse aus Metall ist brandhemmend. 4. Installation: Die Wallbox ist simpel und schnell zu installieren. Der Anschluss kann durch jeden ausgebildeten Elektroinstallateur erfolgen. Besondere Schulungen oder Zertifizierungen sind nicht nötig. 5. SmartJuice: Dank serienmässiger SmartJuice-Komponenten verfügt der JUICE CHARGER 2 über ein frei skalierbares, omnidynamisches Lade- und Lastmanagement für einen bis zu unendlich vielen Parkplätzen. Damit ist eine Echtzeit-Überwachung der Strommengen und Zustände der angeschlossenen Fahrzeuge möglich sowie eine Priorisierung der Ladevorgänge einzelner Autos. Dabei berücksichtigt die Wallbox die individuellen Lade-Eigenheiten aller Autotypen. Über 400 berücksichtigte Ladecharakteristika stellen sicher, dass jedes Fahrzeug sorgenfrei geladen werden kann. 6. Abrechnung: Für eine genaue Abrechnung ist ein nach MID-Norm geeichter Zähler standardmässig verbaut. Das Freischalt- und Bezahlsystem über NFC/RFID ist mit allen herkömmlichen Ladekarten, Kreditkarten sowie ApplePay und AndroidPay kompatibel. 7. Auszeichnung: Der JUICE CHARGER 2 wurde mit dem internationalen GOOD DESIGN AWARD des Chicago Atheneaum ausgezeichnet.

---

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-world.com

JUICE CHARGER 2

Mehr über den JUICE CHARGER 2 finden Sie auf www.juice-world.com/juice-charger

Easy to install: https://www.youtube.com/watch?v=OjWAs2CpmKs

Easy to use, it is Kurt-proof: https://youtu.be/C3ohYwqSTQw

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Cham (Zug, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „J+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG und die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 160 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Über Mobility

Mobility bietet ihren 245’000 Kundinnen und Kunden schweizweit 2’950 Fahrzeuge an 1’540 Standorten. Die Genossenschaft bietet Return-Carsharing in der ganzen Schweiz, One-Way-Autos für Einwegfahrten zwischen Städten und Flughäfen sowie Mobility-Go für Freefloating in Basel. Dank modernster Technik funktioniert das Sharing-System einfach, preiswert, vollautomatisch, rund um die Uhr, in Selbstbedienung und auf starker nachhaltiger Basis. So ersetzt ein Mobility-Auto 11 Privatfahrzeuge.