Rossotrudnichestvo

Budapest feierte den 75. Jahrestag der Befreiung Ungarns von der faschistischen Besatzung

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire)

Veranstaltungen für alle, die sich für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs interessieren, fanden am 13. Februar in Budapest im Rahmen des internationalen "Roads of Victory"-Projekts statt.

Historiker organisierten die Besichtigung bekannter Kriegsschauplätze und einen Vortrag über die Befreiung Budapests und die Mission der Roten Armee in Budapest.

"Roads of Victory" ist ein groß angelegtes Bildungsprojekt von Rossotrudnichestvo und der Russian Military Historical Society (RMHS). Im Rahmen dieses Projekts sollen Veranstaltungen in sechs europäischen Städten durchgeführt werden, deren Befreiung zu Kriegsmedaillen-Ehrungen führte: Belgrad, Warschau, Budapest, Wien, Berlin und Prag.

Die Budapest-Besichtigungstour führte die Teilnehmer auf den Kellert-Berg zur Freiheitsstatue (Szabadság szobor). Die Statue wurde 1947 zum Gedenken an die Befreiung der Stadt von den Nazi-Truppen durch die Rote Armee errichtet. An der Gedenkstätte für die sowjetischen Soldaten wurden Blumen niedergelegt.

Eine weitere wichtige Station der Besichtigungstour war das 2005 errichtete Holocaust-Opfer-Denkmal "Shoes on the bank of Danube".

Die massiven Hinrichtungen von Juden in Budapest dauerten bis Anfang 1945 an, wobei am Donauufer Tausende von Hinrichtungen stattfanden, um Beerdigungen zu vermeiden.

Das Budapester Ghetto wurde am 18. Januar 1945 von den sowjetischen Streitkräften befreit, praktisch ohne Verluste bei den Gefangenen. An der Holocaust-Gedenkstätte wurden Blumen von Vertretern der ungarischen antifaschistischen und Resistance-Gesellschaft hinterlegt.

Am selben Tag lud das Russische Zentrum für Wissenschaft und Kultur (RCSC) allgemein zu einem Vortrag von Victoria Petrakova ein, der stellvertretenden Leiterin der Forschungsabteilung der Russian Military Historical Society, die bemerkte: "Es war eine Freunde, ein so interessantes Publikum mit einer großen Zahl junger Leute zu treffen. Wir diskutierten darüber, dass die Schlachten des Ersten Weltkrieges, seine großartigen Soldaten, die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Europas vom Faschismus mit der Zeit in Vergessenheit geraten und Fakten falsch dargestellt werden."

Die Gäste des Vortrags waren aktive Teilnehmer, wobei jeder bestätigte, dass die Bewahrung der historischen Erinnerung wichtig ist.

Nach Ansicht der Bundesagentur Rossotrudnichestvo besteht die Bedeutung des Projekts darin, zu zeigen, dass Russland und andere Länder eine gemeinsame Vergangenheit haben, mit mehr Verbindungen, als wir vielleicht annehmen. "Sowjetische Soldaten und ihre Opfer sind es wert, sich wahrheitsgetreu und ohne Verfälschungen an sie zu erinnern. Dies sind die Fakten, die wir den russischen Bürgern und den Bürgern anderer vom Krieg betroffener Länder vermitteln möchten. Solche Schrecken dürfen sich nicht wiederholen."

