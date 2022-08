China International Furniture Fair (Guangzhou)

Die 49. CIFF Guangzhou präsentiert 50 Millionen Besuchern online und offline die gesamte Möbel-Lieferkette

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die 49. China International Furniture Fair (Guangzhou) („CIFF Guangzhou"), die in zwei Phasen die gesamte industrielle Kette präsentierte, schloss am 29. Juli in Guangzhou ihre Tore, An der Veranstaltung nahmen 139.574 Fachbesucher teil, zusätzlich zu den 50,109 Millionen Besuchern der Online-Ausstellung.

Die 49. CIFF Guangzhou, die größte Veranstaltung ihrer Art als kommerzielle Plattform für Produkteinführungen, Inlandsverkäufe und Exporthandel, stand unter dem Motto „Gemeinsam ein schönes Zuhause bauen, neue Servicemuster entwickeln" und präsentierte mit über 2.500 ausstellenden Unternehmen, acht Themenausstellungen und mehr als 130 Konferenzen die neuesten Designtrends im globalen Möbelhandel.

Auf der 49. CIFF präsentierten Marken aus 23 Ländern und Regionen das Beste aus der Möbelbranche in den Kategorien Wohnmöbel, Heimdekoration und Heimtextilien, Outdoor und Freizeit, Büro- und Gewerbeflächen sowie Maschinen und Rohstoffe für die Möbelindustrie.

Auf der Möbelmesse, die vom 17. bis 20. Juli stattfand, präsentierten große Unternehmen, darunter 70 Designmarken, die in den letzten fünf Jahren nicht an der CIFF teilgenommen hatten, neue Produkte und originelle Lösungen mit besonderem Augenmerk auf den heimischen Markt und stellten zum ersten Mal den Bereich Homestay vor.

Auf der Büro- und Gewerbeschau vom 26. bis 29. Juli präsentierten führende Unternehmen der Branche intelligente und nachhaltige Lösungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Produktivität, Wohlbefinden und Sicherheit verbessern. Viele Flächen wurden auch für öffentliche Gewerbeflächen, Gesundheits- und Senioreneinrichtungen und Schulen genutzt.

Die CIFM/interzum guangzhou 2022 vom 26. bis 29. Juli präsentierte ein umfassendes Angebot an Technologie und Halbfabrikaten für die Möbelindustrie. Die großen internationalen und chinesischen Marken für Maschinen, Materialien, Oberflächen und Ausrüstungen boten eine überzeugende Antwort auf die Bedürfnisse einer ständig wachsenden Industrie, die auf die innovativsten Lösungen zur Erzeugung von Qualität durch Optimierung der Produktion achtet.

Das Engagement aller Beteiligten – gleichermaßen Aussteller, Besucher und Organisatoren – sorgte für den sicheren und erfolgreichen Abschluss einer hervorragenden Ausgabe der CIFF Guangzhou, die von nun an als integrierte Online-Offline-Messe weitergeführt wird und die Plattform vom 19. bis 21. und 28. bis 31. März wieder nach Guangzhou bringen wird, um den Ideenaustausch und die Kooperation in Unternehmen zu fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ciff-gz.com/en/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1874936/51KV_English.jpg