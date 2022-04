Terra Drone Corporation

Terra Drone erhält 70 Millionen Dollar in Serie B-Finanzierung zur Beschleunigung des Wachstums und der weltweiten Einführung von Lösungen für unbemanntes Luftfahrtsystem, Verkehrsmanagement (UTM) und urbane Luftmobilität (UAM)

Tokyo, 23. März 2022 (ots/PRNewswire)

Das Technologieunternehmen für Drohnen und urbane Luftmobilität (UAM) Terra Drone Corporation gab heute bekannt, dass es 70 Millionen Dollar (8 Milliarden japanische Yen) in einer Serie B-Finanzierung mit Investitionen von Mitsui & Co, Ltd, SBI Investment Co, Ltd, Tokyu Land Corporation, Kyushu Electric Power T&D und Seika Corporation erhalten hat. Im Rahmen der Finanzierungsrunde beteiligte sich auch die Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) - ein öffentlich-privater Infrastrukturfonds des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) - an dem neu gegründeten Joint Venture, ebenso wie der bestehende Investor Venture Lab Investment.

„Unser Luftraum wird mehr denn je überfüllt sein, aber die meisten Unternehmen konzentrieren sich heute nur auf die Entwicklung von Hardware", sagt Toru Tokushige, Gründer und CEO von Terra Drone. „Es besteht ein dringender Bedarf an einer globalen Luftverkehrsmanagementlösung, um einen sicheren und effizienten Drohnen- und UAM-Betrieb zu ermöglichen, und Terra Drone hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Akteur beim Aufbau der digitalen Infrastruktur im Luftraum zu sein."

Zu diesem Zweck hat Terra Drone mit der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) zusammengearbeitet, um das Flugmanagement von Flugzeugen mit und ohne Besatzung zu koordinieren.

Im Bereich der Drohneninspektion arbeitet die niederländische Unternehmensgruppe Terra Inspectioneering für Öl- und Gasproduktions- und Verarbeitungsunternehmen wie Shell, BASF und Bunge. In Südostasien bietet Terra Drone Vermessungs-, Inspektions- und Überwachungsdienste über die Konzerngesellschaft Terra Drone Indonesia an, zu deren Kunden Chevron, ConocoPhillips und AECOM gehören.

Das Unternehmen steigert die Sicherheit und Effizienz in vielen anderen Branchen durch die weltweite Einführung drohnengestützter Lösungen weiter.

„Die Konzentration auf die Steigerung wiederkehrender Umsätze durch den Verkauf von Vermessungshardware und cloudbasierter Software wie Terra LiDAR, die Bereitstellung spezialisierter Lösungen wie Ultraschalldickenmessungen und zerstörungsfreie Prüfungen mit Drohnen durch Terra Inspectioneering sowie die strategische Konsolidierung des Auslandsgeschäfts haben uns für den Erfolg gut positioniert. Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde werden wir in der Lage sein, den Betrieb zu erweitern und Innovationen schneller umzusetzen", sagt Tokushige.

Terra Drone wird sein Engagement für die "Entwicklung der Welt aus der Luft" fortsetzen.

Über Terra Drone

Terra Drone wurde 2016 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Drohnen- und Urban Air Mobility (UAM)-Technologie, das Drohnen-Hardware und Cloud-basierte Software für Vermessung und Inspektion wie Terra Lidar und Dickenmessung mittels Ultraschall-NDT anbietet. Auch im Bereich UTM für Drohnen und UAM haben wir einen teilweisen Technologietransfer von JAXA in Japan abgeschlossen.

Wir sind der weltweit größte Anbieter von industriellen Drohnenlösungen und verfügen über Niederlassungen in ganz Japan, einschließlich des Hauptsitzes in Tokio, sowie über Niederlassungen in Übersee, vor allem in Europa und Südostasien. Wir wurden von Drone Industry Insights, einem globalen Marktforschungsunternehmen für Drohnen, im "Drone Services Companies Worldwide Ranking 2020" zwei Jahre in Folge auf Platz 1 gesetzt und haben im März 2022 eine Serie-B-Finanzierung erhalten, wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 83 Millionen US-Dollar erhöht hat.

