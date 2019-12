Smart Finance 24 AG

Die Smart Finance AG Herisau etabliert sich als neuer Akteur am Zukunftsmarkt der Finanz-Technologiebranche durch Softwarelösungen auf Basis der Distributed Ledger Technologie (DLT)

Herisau (ots)

Das schweizerische Unternehmen, Smart Finance AG, ISIN CH0420019983, etabliert sich als neuer Akteur am Zukunftsmarkt der Finanz-Technologiebranche. Mit der Übernahme der beiden Projekte "Block Exchange" (BEX) und "Digital Exchange" (DEX) eröffnen sich für die Smart Finance AG zukünftig neue Möglichkeiten Blockchain basierte Softwarelösungen zum Handel von Assets aller Art anzubieten.

Die Veröffentlichung des ausserbörslichen Aktienkurses der Smart Finance AG im weltweiten Bankensystem über die vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH und SIX Financial Information AG ist der nächste Schritt in Richtung eines Listings und lässt Verwaltungsrat Horst Bennin positiv in die Zukunft blicken. "Wir glauben fest daran, dass die Zukunft in der Distributed Ledger Technologie (DLT) liegt. Die Möglichkeiten mit unseren Softwarelösungen weltweit Plattformen für den Handel von Assets jegweder Art (Financial Assets wie auch illiquide Assets) zu betreiben, die einen 24/7 Handel jederzeit, aus jedem Land der Welt ermöglicht, offeriert aussergewöhnliche Entwicklungschancen für die Smart-Finance AG. Durch unsere langjährige Erfahrung im internationalen Finanzbereich bieten sich damit die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung."

Kontakt:

Horst Bennin, Verwaltungsrat

bennin@smart-finance24.ch

Mobile: +41 76 5874500