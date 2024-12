Myant Corp.

Myant stellt auf der CES 2025 eine preisgekrönte Gesundheitsplattform vor, die fortschrittliche Materialien und KI nutzt

Toronto (ots/PRNewswire)

Myant Corp. kündigte an, dass es auf der CES 2025 die Zukunft der Mensch-KI-Schnittstellen vorstellen und eine preisgekrönte Technologie der nächsten Generation präsentieren wird, die Menschen mit dem Risiko chronischer Erkrankungen ein gesünderes, erfüllteres und längeres Leben ermöglicht. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Aktive Elektroosmotische Membran-Jacke von Skiin und die Intelligente Kleidung zur Herzüberwachung von Skiin zu testen, die bei den CES 2025 Innovation Awards als „Best of Innovation" bzw. „Honoree" ausgezeichnet wurden.

Als Nachfolger des mit dem CES Innovation Award 2020 ausgezeichneten Vernetzten Systems für Gesundheit und Wellness von Skiin wird auch die neue Plattform Myant Care vorgestellt.

Präsentation der Zukunft der kardiovaskulären Versorgung

Auf der CES lädt Myant die Teilnehmer ein, sich eine Welt vorzustellen, in der die Gesundheitsversorgung weniger einschneidend, menschlicher und auf das Individuum ausgerichtet ist und das Leben grundlegend verändert. Dazu wird Myant Care vorgestellt, eine umfassende Plattform, die die Lebensqualität verbessern soll, indem sie eine kontinuierliche Beziehung zwischen den Nutzern, ihren Familien und den Gesundheitsdienstleistern ermöglicht.

Das Herzstück der Plattform ist Skiin Generation 2, das weltweit erste passive, menschenzentrierte, komfortable und kontinuierliche medizinische Fernüberwachungsgerät. Es umfasst EKG, Blutdruck ohne Manschette, Atemmuster und -volumen, Körperkerntemperatur, Sauerstoffsättigung (SpO2), Aktigraphie und Körperhaltung, Schlafmetriken einschließlich Schlafapnoe-Diagnose, die beispiellose Einblicke in die Verwaltung von Bluthochdruck, lebensbedrohlichen Arrhythmien, Herzinsuffizienz, Schlafapnoe, COPD und anderen Erkrankungen bietet.

Skin Generation 2 bietet Ärzten leistungsstarke neue Tools, darunter Live-Telemetrie während Telekonsultationen und Symptomwiedergabe. Mit kontinuierlichen multimodalen Daten, auch von zahlreichen Point-of-Care-Geräten und -Diensten von Drittanbietern, erhalten Ärzte ein ganzheitliches Verständnis des Gesundheitszustands des Nutzers, das die Früherkennung, präzisere Diagnosen und eine personalisierte Pflege unterstützt.

Ein lebenslanger Gesundheitspartner

Auf der CES wird Myant eine Reihe von Innovationen in den Bereichen fortschrittliche Materialien, Biosensoren, Textilcomputer, künstliche Intelligenz und Prothetik vorstellen, die neue Ansätze für die kardiovaskuläre Versorgung, die reproduktive Gesundheit, die Sicherheit von Kindern und darüber hinaus ermöglichen. Von Technologien zur Energiegewinnung über biobasierte Partikel und Polymere bis hin zu druckbarer Elektronik – die Innovationen von Myant definieren Pflege und Konnektivität in allen Lebensphasen neu.

Von der Überwachung der Gesundheit und Sicherheit von Neugeborenen bis hin zur personalisierten Pflege in späteren Jahren bieten Produkte und Lösungen von Myant Komfort, präventive Gesundheitsinformationen und eine nahtlose Integration in die Pflege durch Experten. Zur Förderung der reproduktiven Gesundheit wird Myant textilbasierte Schmerztherapielösungen vorstellen, die unvergleichlichen Komfort während des Menstruationszyklus bieten. Für Arbeiter und Mediziner verbessern die von Myant entwickelten fortschrittlichen Materialien die Sicherheit, Heilung und Diagnostik, während Prothesenträger von einer verbesserten Mobilität und Ausrichtung profitieren.

Preisgekrönte Technologie

Die selbsttrocknende Jacke von Skiin, die bei den CES® 2025 Innovation Awards als „Best of Innovation" ausgezeichnet wurde, löst die Probleme mit Feuchtigkeit und Klima, mit denen Outdoor-, Arbeits- und Schutzkleidung konfrontiert sind, und verbessert den Komfort, die Leistung und die Sicherheit der Benutzer erheblich. Diese Textilcomputer-Pumpentechnologie birgt auch ein immenses Potenzial für die Wundbehandlung, die Verabreichung von Medikamenten und andere medizinische Anwendungen.

Die Kleidungsstücke von Skiin enthalten textilbasierte Sensoren zur Echtzeit-Überwachung der Herzgesundheit und bieten eine nahtlose, medizinisch hochwertige Lösung, die in die Alltagskleidung eingebettet ist.

Zusammengenommen unterstreichen diese Innovationen die führende Rolle von Myant im Bereich der textilen Computertechnologie und ihre transformative Wirkung auf Gesundheit und Lebensqualität.

Vom 7. bis 10. Januar 2025 wird Myant am Stand Nr. 53617 im Venetian Expo & Convention Center, 201 Sands Ave. in Las Vegas, NV 89169, USA, vertreten sein.

Informationen zu Myant Corp

Myant verfolgt das Ziel, Lebensqualität für alle zu ermöglichen und zu verbessern. Wir nutzen die Fortschritte in den Bereichen KI, Medizin und erweiterte Materialien, um Gesundheit, Sicherheit, Verbindung und Zuversicht in jeder Lebensphase zu fördern.

Myant führt eine neue Ära der Evolution an, in der KI-Wächter die menschlichen Fähigkeiten durch textile Schnittstellen verbessern, die wie eine vernetzte zweite Haut funktionieren. Diese zweite Haut wird durch bahnbrechende fortschrittliche Materialien ermöglicht und fügt sich ganz natürlich in unseren Alltag ein und setzt einen neuen Standard für die nahtlose Interaktion mit der digitalen Welt.

Von der Geburt bis ins hohe Alter bereichern KI-Wächter unseren Alltag, fördern unser Wohlbefinden, sorgen für unsere Sicherheit, definieren die Art und Weise neu, wie wir mit der Gesellschaft verbunden sind, und ermöglichen den universellen Zugang zur bestmöglichen Versorgung in jedem Moment.

Im Jahr 2024 startete Myant mit erheblichem Wachstum in der EU und stellte den weltbekannten KI-Wissenschaftler Dr. Xin Gao als Leiter für KI ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.myant.ca

info@myant.ca

Pressemappe