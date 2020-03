Digitale Vertragszeichnung für alle Branchen mit elektronischer Signatur von IDnow

IDnow

- IDnow veröffentlicht "Quick Guide to Electronic Signatures"

IDnow ( http://www.idnow.io/ ), der Anbieter von Identity-Verification-as-a-Service-Lösungen, gibt Orientierungshilfe zu eSign Produkten für digitale Vertragszeichnung. Damit kommt IDnow der aktuell großen Nachfrage nach Lösungen zur Prozessdigitalisierung nach.

Viele Unternehmen strukturieren momentan bestehende, analoge Prozesse um. IDnow bietet mit dem "Quick Guide to Electronic Signatures" eine Übersicht über Anforderungen für unterschiedlichste Anwendungsfälle und Branchen.

Digitale Signaturen wie IDnow eSign ermöglichen es, Verträge ohne Medienbruch und ohne zusätzliche Hardware in wenigen Minuten online abzuschließen. Statt der nötigen handschriftlichen Unterschrift wird dabei eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) erstellt. Rechtlich hat dies den gleichen Stellenwert.

Die elektronische Signatur bietet neben hohen Conversionrates, maximaler Sicherheit und Rechtskonformität auch zahlreiche Vorteile für den Endnutzer. Er kann binnen weniger Minuten, geografisch flexibel und ohne direkten, physischen Kontakt mit einem Mitarbeiter den Vertragsabschluss durchführen und den entsprechenden Service sofort zu nutzen. So kann zum Beispiel ein Kredit abgeschlossen werden. Der Kreditmarktplatz auxmoney bietet seinen Kunden bereits seit mehreren Jahren diesen Service an.

"Mit IDnow eSign schaffen wir für unsere Kunden eine komplett digitale Antragsstrecke ohne Medienbrüche. Von der Kreditanfrage bis hin zum Vertragsabschluss können alle Schritte digital durchgeführt werden. Der Weg zum Kredit wird dadurch für mehr Menschen noch schneller und einfacher", sagt Arie Wilder, COO von auxmoney.

Mehr Informationen im "IDnow Quick Guide to Electronic Signatures". Download hier:

https://info.idnow.io/rs/262-BHQ-875/images/IDnow-Quick-Guide-to-Electronic-Signatures-20200319.pdf

Über IDnow

Mit seiner Identity-Verification-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Die unmanipulierbare Identitätsprüfung von IDnow kommt in allen Branchen zum Einsatz, in denen Unternehmen online Kundeninteraktionen abwickeln, die ein Höchstmaß an Sicherheit erfordern. Die IDnow-Technologie verwendet künstliche Intelligenz, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument vorhanden sind und kann somit gefälschte Dokumente zuverlässig erkennen. Potenziell lassen sich so die Identitäten von mehr als 7 Milliarden Kunden aus 193 verschiedenen Ländern in Echtzeit zu überprüfen.

IDnow deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen sowohl in regulierten Branchen in Europa als auch für völlig neue digitale Geschäftsmodelle weltweit ab. Über die Plattform kann der Identitätsfluss auf Einzelfallbasis an die regionalen, rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen angepasst werden.

IDnow wird von den Venture-Capital-Investoren BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures und Jet A sowie einem Konsortium aus namhaften Business Angels unterstützt. Zu den über 250 Kunden gehören international führende Unternehmen verschiedener Branchen wie Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS, Western Union und wirecard sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/882614/IDnow_Logo.jpg

