Quectel bringt neue Generation des Flaggschiffs unter den Android-Smart-Modulen auf den Markt

Shanghai (ots/PRNewswire)

Das Quectel SG865W-WF Modul wird dazu beitragen, die effiziente Bereitstellung von High-End AIoT-Anwendungen zu beschleunigen

Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat die Markteinführung des SG865W-WF bekannt gegeben, einer neuen Generation von Flaggschiff-Android-Smart-Modulen. Das Modul ist mit dem System-on-Chip (SoC) QCS8250 von Qualcomm ausgestattet, der eine hohe Leistung und reichhaltige Multimedia-Funktionen für AIoT-Szenarien (Artificial Intelligence IoT) für Industrie und Verbraucher bietet. AIoT-Einsätze stellen höhere Anforderungen an die Rechenleistung, die KI-Leistung und die Multimedia-Funktionen. Das SG865W-WF-Modul wird die effiziente Bereitstellung von High-End AIoT-Anwendungen wie Videokonferenzen, Cloud Gaming, Digital Signage, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Roboter und Smart Retail beschleunigen.

Das SG865W-WF Modul ist mit dem 7 nm Qualcomm QCS8250 SoC ausgestattet, der eine leistungsstarke Octa-Core Kryo 585 CPU, Adreno 650 GPU, Adreno 995 DPU, Hexagon DSP und Spectra 480 ISP integriert und eine umfassende Rechenleistung von bis zu 15 TOPS erreicht. Das Modul kann ausreichend Rechenleistung für Edge Computing bereitstellen, so dass rechenintensive IoT-Anwendungen eine hervorragende Leistung bieten und ein verbessertes Erlebnis liefern.

Dank der leistungsstarken Videoverarbeitungsfunktion des QCS8250 kann das Quectel SG865W-WF Modul eine Videoleistung mit Unterstützung von max. 8K@30fps Videokodierung oder 8K@60fps Videodekodierung, bis zu 64-Megapixel-Foto- und Videoaufnahmen und maximal sieben Kameragruppen.

Das SG865W-WF unterstützt das Betriebssystem Android 10 und verfügt standardmäßig über 8 GB LPDDR5 und 64 GB UFS-Speicher.

In Bezug auf die Kommunikationsleistung unterstützt das SG865W-WF Modul Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.1 und 2×2 Wi-Fi MIMO Multi-Antennen Technologie.

Mit verschiedenen Peripherieschnittstellen wie Dual-USB, Multiple-PCIe und UART kann das Produkt nahtlos mit Mobilfunk- und GNSS-Modulen wie dem EC20 LTE-Modul von Quectel und dem RG500Q 5G-Modul integriert werden.

Lesen Sie den vollständigen Text hier: https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-launches-new-generation-of-flagship-android-smart-module

Informationen zu Quectel:

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen stellen wir erstklassige Mobilfunk- und GNSS-Module und -Antennen her, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von mehr als 3.000 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher, dass wir die Ersten auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo bestimmen. Das Unternehmen ist an der Shanghaier Börse notiert (603236.SS) und hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet der Dinge auf der ganzen Welt voranzubringen.

