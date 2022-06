Royal Canadian Mint (RCM)

PDAC 2022: ROYAL CANADIAN MINT WÜRDIGT KANADAS BERGBAU-GESCHICHTE MIT ANLAGEMÜNZE ZUM KLONDIKE-GOLDRAUSCH

Ottawa, On (ots/PRNewswire)

Der Klondike-Goldrausch, ein Wendepunkt in der kanadischen Bergbaugeschichte, und die Schürfmethoden, die 1896 verwendet wurden, um Gold im berühmtem Bonanza Creek im Yukon zu finden, werden auf einer neuen Anlagemünze aus Gold mit einem absoluten Reinheitsgehalt von 99,999 % (5-Neuner-Gold) der Royal Canadian Mint in Erinnerung gerufen. Diese neue Ausgabe, die den Betrieb eines traditionellen Schleusekastens zeigt, ist die zweite Münze in einer Serie aus reinen Goldmünzen (5-Neuner-Gold) mit 1 Unze zum Gedenken an den „letzten großen Goldrausch", der Kanada, den Yukon und das Leben der Ureinwohner, die das Land seit Jahrtausenden bewohnt haben, für immer verändert hat.

Diese Anlagemünze aus dem reinsten Gold der Welt wurde heute in Toronto, Ontario, auf der PDAC 2022, der weltweit führenden Konferenz für Mineralexploration und Bergbau, die von der Prospectors and Developers Association of Canada veranstaltet wird, vorgestellt. Sie ist am Stand der Royal Canadian Mint zu finden und wird bald über das Netzwerk der offiziellen Edelmetallhändler der Mint erhältlich sein.

Die Rückseite der Ausgabe 2022 der zu 99.999 % reinen Goldmünze „Klondike Gold Rush: Prospecting For Gold" mit 1 Unze im Wert von 200 Dollar wurde von dem kanadischen Künstler Steve Hepburn entworfen. Sie zeigt einen hölzernen Schleusekasten in Benutzung, der mit „Paydirt" gefüllt ist, von dem die kostbaren Goldflocken und Goldklumpen sorgfältig getrennt werden. Der Hintergrund der Rückseite und der Vorderseite zeigt eine präzise eingravierte Anordnung von strahlenförmigen Linien, die zu einem prägenden Merkmal von Münzanlagemünzen geworden sind. Die Sicherheit der Münze wird auch durch das unverwechselbare mikrogravierte Ahornblatt-Münzzeichen der Münze erhöht, das die Zahl 22, das Ausgabejahr, zeigt.

Die neueste 5-Neuner-Goldmünze der Mint wird in einer reich gestalteten Verpackung im Kreditkartenstil präsentiert, die ein vom Chief Assayer der Mint unterzeichnetes Reinheitszertifikat enthält.

Fotos der neuen Münze finden Sie hier.

Gemäß dem Vertriebsmodell, das den weltweit größten Emittenten von Anlagemünzen gemeinsam ist, verkauft die Mint Anlagemünzen nicht direkt an die Öffentlichkeit. Interessierte Käufer werden gebeten, sich an einen seriösen Edelmetallhändler zu wenden, um die neuen Anlagemünzen zu bestellen.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist die staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Sie gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Münzanstalt, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.