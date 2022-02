Royal Canadian Mint (RCM)

DAS NEUESTE ANGEBOT DER ROYAL CANADIAN MINT FÜR MÜNZSAMMLER ENTHÄLT EINE EDELSILBERMÜNZE ZU EHREN DES GROSSEN ERFINDERS ALEXANDER GRAHAM BELL

Ottawa, On (ots/PRNewswire)

Die Royal Canadian Mint verewigt Geschichten von großen Errungenschaften auf ihren Münzen. Anlässlich des 175. Geburtstags des berühmten Erfinders Alexander Graham Bell widmet die Mint nun ihren 2022 Proof Silver Dollar der Erinnerung an seine Innovationstätigkeit und an sein lebenslanges Engagement für die Wissenschaft. Der in Schottland geborene Bell ließ sich mit seiner Familie in Brantford, Ontario, nieder. Er entwickelte schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Problemlösungen und dies weckte sein Interesse an der Wissenschaft. Nachdem er 1876 das Telefon erfunden hatte, ließ er sich später in der Nähe von Baddeck auf Cape Breton Island in Nova Scotia ein Anwesen bauen. Dort arbeitete er an weiteren Innovationen wie dem Silver Dart, Kanadas erstem Motorflugzeug, und einem futuristischen Tragflächenboot, das auf dem Wasser des Bras D'Or Sees fuhr.

Der diesjährige Proof-Silberdollar zeigt ein Wortprofil von Bell, der in seine bahnbrechende Erfindung spricht, eine Erfindung, die weltweit die Kommunikation für immer verändert hat. Die kreative Zusammenstellung von Wörtern, die Aspekte seines persönlichen Lebens und Charakters sowie seine zahlreichen Innovationen beschreiben, ergeben ein aussagekräftiges Porträt eines der größten Erfinder der Welt. Diese außergewöhnliche Münze sowie das 2022 Fine Silver Proof Set mit derselben künstlerischen Darstellung von Bell können ab heute bei der Mint bestellt werden.

Die folgenden Sammlerprodukte kommen heute ebenfalls auf den Markt:

Die 2021 $50 Feinsilbermünze in Diamantform - Forevermark Black Label Round Diamond;

Die 2022 $500 Münze aus reinem Gold in Diamantform - Forevermark Black Label Round Diamond;

Das 2022 Specimen Set - Conservation Stories - Swift Fox; (Artenschutz - der „Swiftfuchs")

Die 2022 $50 Feinsilbermünze - Maple Leaves in Motion; (Ahornblätter im Bewegung)

Die 2022 $20 Feinsilbermünze- 50th Anniversary of the Medal of Bravery (50. Jahrestag der Tapferkeitsmedaille)

2022 $5 Feinsilbermünze - Moments to Hold: 50th Anniversary of the Medal of Bravery (wichtige Momente zum Anfassen: 50. Jahrestag der Tapferkeitsmedaille); und

Die 2022 $8 reine Goldmünze - Earth Dragon (Erddrachen).

Prägezahlen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte „Shop" auf www.mint.ca. Bilder dieser Münzen finden Sie hier.

Diese neuen Produkte können bei der Münzprägeanstalt unter der Telefonnummer 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden.

