HiPhi kündigt Partnerschaft mit Givaudan zur Entwicklung exklusiver Onboard-Düfte an

HiPhi, die Premium-Marke von Human Horizons für intelligente, voll elektrisch betriebene Fahrzeuge, und Givaudan, das weltbekannte Unternehmen für Aromen und Düfte, kündigen ihre strategische Partnerschaft an, um einzigartige Düfte für das Innenambiente des HiPhi zu kuratieren.

Als erste New Energy-Fahrzeugmarke, die mit Givaudan zusammenarbeitet, ist HiPhi hocherfreut, mit einem Duftstoffunternehmen dieses Kalibers kooperieren zu können, um gemeinsam innovative neue Produkte durch die Verwendung neuer Inhaltsstoffe und technischer Innovationen zu entwickeln, die einen Katalysatoreffekt für die Zukunft des Kreierens von Düften haben werden.

Der Geist der Marke HiPhi, der für "erforschen, frei sein und kreatives Handeln" steht und HiPhis Vision "einer vielfältigen Welt in Harmonie" ergänzen das Credo von Givaudan "mit seinen Kreationen Emotionen zu wecken, immer und überall".

Ding Lei, CEO und Gründer von HiPhi, erklärte, "Givaudans reiche Tradition der Innovation hat dazu beigetragen, die Marktführerschaft von Givaudan zu etablieren und wird die Zukunft des Unternehmens bestimmen. Wir freuen uns darauf, über die erstklassigen Düfte eine spannende, immersive Erfahrung für HiPhi-Fahrzeuge zu kreieren".

Um diesem Versprechen nachzukommen, ist Givaudan Kooperationen mit externen Akteuren wie Hochschulen, Start-ups, Technologieanbietern und Forschungseinrichtungen eingegangen. Die strategische Partnerschaft mit HiPhi wird so gestaltet sein, dass sie eine Kultur der Innovation vermittelt, die über die konventionellen Grenzen der Kreation von Düften hinausgeht.

"Dies ist das erste Mal, dass Givaudans Düfte in den Bereich der New Energy-Fahrzeuge integriert werden. Wir freuen uns sehr, mit HiPhi zusammenarbeiten zu können, um neue Möglichkeiten auszuloten und Premium-Erfahrungen über das olfaktorische Empfinden zu ermöglichen", sagt Gilles Andrier, CEO von Givaudan.

Das HiPhi Fragrance-System wird mit zwei ausgewählten Düften geliefert, die exklusiv von einem renommierten Parfümeur der global spezialisierten Parfümschule von Givaudan in Paris entwickelt wurden.

Die Besitzer eines HiPhi können auch andere Düfte oder sogar einen speziell für sie entwickelten Duft verwenden und den Luxus genießen, in ihr ganz eigenes, persönlich gestaltetes Aroma einzutauchen. Die einzelnen Dufthalter können bis zu 3 Düfte auf einmal aufnehmen.

Givaudan kreiert seit 250 Jahren Parfüms und Aromen von erstklassiger Qualität und setzt innovative und inspirierende Trends im Bereich Duft und Geschmack. Die im Jahr 1946 von Givaudan eröffnete Parfümschule hat den Standard für die moderne Parfümeur-Ausbildung definiert und seither viele international bekannte Parfümeure der Vergangenheit und Gegenwart hervorgebracht.

Givaudans Parfümschule schafft, indem sie traditionelle Lerntechniken mit modernsten Werkzeugen und Technologien kombiniert, die perfekte Balance zwischen überliefertem Erbe und Innovation. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vernier in der Schweiz ist in mehr als 40 Ländern weltweit tätig. Die Düfte von Givaudan sind seit langem als erste Wahl für Luxusgüterunternehmen wie LVMH, Kering, Hermès und andere etabliert.

Die Welt der Düfte ist höchst kreativ, aber sie ist und bleibt auf Wissenschaft und Technologie gegründet. HiPhi hat kontinuierlich die verschiedenen Möglichkeiten vieldimensionaler Sinneserfahrungen ausgelotet. Mit dieser Partnerschaft werden die beiden Unternehmen gemeinsam kreative Innovationen und erstklassige immersive Onboard-Erfahrungen über die olfaktorischen Sinne entwickeln. Das erste Modell HiPhi X wird bis Ende 2020 in Kleinserie produziert und 2021 an die Kunden ausgeliefert werden.

Informationen zur Marke HiPhi

HiPhi ist eine Premium-Marke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Benutzern aufgewertet wurde. Der HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug (EV) mit einer leichten Hybrid-Aluminium-Konstruktion. Die Verwendung von veganem Leder und recycelbaren Materialien unterstreicht das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, um die Zukunftsfähigkeit der EV-Produkte von Human Horizons weiter zu steigern.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde für die Erforschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien und die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge gegründet. Human Horizons arbeitet zudem an intelligenten Verkehrstechnologien und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität neu definieren werden.

