PriceHubble stellt neue Generation von KI-Agenten vor und läutet damit eine neue Ära in der Wohnimmobilienbranche ein

PriceHubble, Europas führender Anbieter datenbasierter Immobilienlösungen, baut seine Vorreiterrolle im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus. Durch die Kombination von generativer KI, Automatisierung und einer der umfangreichsten Immobilien-Datenbanken Europas bringt PriceHubble eine neue Generation KI-gestützter Agenten auf den Markt.

Mit diesem Schritt treibt das Unternehmen seine AI-First-Strategie konsequent voran und setzt zugleich neue Maßstäbe für die Finanz- und Immobilienbranche.

Die PriceHubble KI-Agenten stellen ein Novum in der Branche dar: Sie vereinen hochwertige Immobiliendaten mit Automatisierung und generativer KI. Die neue Lösung umfasst drei spezialisierte Agenten: PriceHubble Companion zur Unterstützung der Kundenbetreuung, PriceHubble Copilot zur Effizienzsteigerung in Prozessen und PriceHubble Analyst für datenbasierte Marktanalysen.

Die KI-Agenten ermöglichen es Finanz- und Immobilienprofis, ihren Kundinnen und Kunden rund um die Uhr ein nahtloses, personalisiertes Premium-Erlebnis zu bieten – und steigern gleichzeitig Effizienz und Produktivität.

Ein strategischer Wendepunkt für die Branche

Die Einführung der KI-Agenten markiert einen echten Meilenstein für die Finanz- und Immobilienwelt. Stefan Heitmann, CEO und Gründer von PriceHubble, kommentiert: „KI Agenten sind der logische nächste Schritt – für uns und für den Markt. Mit dieser Lösung bringen wir die nächste große Innovation an den Start. Wir sind überzeugt: Präzise, transparente Daten in Verbindung mit durchdachten, individuell anpassbaren Lösungen sind der Schlüssel für exzellente Kundenerlebnisse, mehr Effizienz bei der Beratung und echten ROI im Finanz- und Immobilienbereich.“

Entwickelt für Profis der Immobilien- und Finanzbranche

Die drei neuen Agenten stellen die erste Lösung dar, die gezielt auf die konkreten Herausforderungen der gesamten Immobilienwertschöpfungskette eingeht – von Banken, Finanzierungsanbietern und Versicherern bis hin zu Maklerunternehmen, Immobilienplattformen, Investoren und Entwicklern.

Die neue Lösung umfasst drei Agenten:

PriceHubble Companion: Eine jederzeit verfügbare digitale Lösung, die personalisierte Immobilien-Insights und Beratung liefert, interaktive Dashboards erstellt und Immobilien zum echten Touchpoint macht.

Eine jederzeit verfügbare digitale Lösung, die personalisierte Immobilien-Insights und Beratung liefert, interaktive Dashboards erstellt und Immobilien zum echten Touchpoint macht. PriceHubble Copilot: Der smarte Assistent für Arbeitsprozesse – von der Bewertung einer Immobilie über das Erstellen eines Angebots oder Berichts bis hin zur Beantwortung komplexer Kundenanfragen oder der Unterstützung bei Underwriting-Prozessen.

Der smarte Assistent für Arbeitsprozesse – von der Bewertung einer Immobilie über das Erstellen eines Angebots oder Berichts bis hin zur Beantwortung komplexer Kundenanfragen oder der Unterstützung bei Underwriting-Prozessen. PriceHubble Analyst: Der Research-Experte – erkennt Markttrends, interpretiert Entwicklungen und erstellt datenbasierte, verständliche Analysen und Reports.

Jeder Agent lässt sich individuell anpassen – von der Tonalität und Markenwelt bis hin zur vollständigen Integration in bestehende interne Prozesse.

Konkreter Mehrwert für Unternehmen

Die KI-Agenten von PriceHubble liefern ab Tag eins Ergebnisse – mit klarem Fokus auf zwei zentrale Hebel:

Skalierbare Kundenbindung : Hyperpersonalisierte, proaktive Interaktionen steigern das Engagement und verbessern die Kundenerfahrung.

: Hyperpersonalisierte, proaktive Interaktionen steigern das Engagement und verbessern die Kundenerfahrung. Höhere Produktivität: Die Automatisierung komplexer, datenintensiver Aufgaben schafft Freiräume für strategisch wichtige Tätigkeiten.

Christian Crain, Regional Director DACH & CEE, fasst zusammen: „Wir bauen keine Allzweck-Chatbots. Unsere Agenten sind hochspezialisiert – und auf echte Performance ausgerichtet. Jede Interaktion basiert auf kuratierten, verlässlichen Immobiliendaten und ist auf die konkreten Bedürfnisse unserer Kundschaft zugeschnitten. Genau das macht den Unterschied.“

Ausgewählte KI-Agenten sind ab sofort im Rahmen einer exklusiven Vorschau für spezifische Anwendungsfälle verfügbar. Eine breitere Verfügbarkeit ist für später in diesem Jahr geplant. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Über PriceHubble

PriceHubble ist ein europäisches B2B-Unternehmen, das innovative digitale Lösungen – basierend auf Immobilienbewertungen und Marktkenntnissen – für die Finanz- und Immobilienwirtschaft entwickelt. Die Property Performance Systems von PriceHubble machen sich Big Data, fortschrittliche statistische Analyseverfahren und attraktive Visualisierungen zunutze und bringen so ein neues Transparenzniveau in den Markt. Dies ermöglicht es Anwender:innen, Immobilien- und Investitionsentscheidungen auf Grundlage präzisester datengetriebener Erkenntnisse (wie Bewertungen, Marktanalysen, Wertprognosen, Bausimulationen oder energetische Sanierungspotenziale) zu treffen und den Dialog mit Endkonsument:innen zu verbessern. Die digitalen Lösungen von PriceHubble unterstützen sämtliche Akteure der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette (u.a. Banken, Vermögensverwalter, Bewirtschafter, Portfolio Manager und Immobilienmakler). PriceHubble ist bereits in 11 Ländern aktiv (Schweiz, Frankreich, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Japan, Niederlande, Belgien, Tschechien, Slowakei und USA) und beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeitende.