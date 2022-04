Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences erwirbt Gentest-Geschäft von Corning Incorporated

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire)

FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH BIOPROBEN KOMBINIERT GENTEST MIT DER KÜRZLICHEN AKQUISITION VON IVAL UND SCHAFFT DAMIT EIN FÜHRENDES ANGEBOT AN DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH IN VITRO-MEDIKAMENTENSTOFFWECHSEL

Discovery Life Sciences™ (Discovery), das Unternehmen der Biospecimen and Biomarker Specialists™, gab heute die Übernahme des Geschäftsbereichs Gentest® bekannt, der biowissenschaftliche Bereich von Corning Incorporated. Die Übernahme von Gentest ergänzt die kürzliche Akquisition von In Vitro ADMET Laboratories, LLC (IVAL) im Dezember letzten Jahres und etabliert Discovery als führenden Anbieter von In-Vitro-Wirkstoffexperimentalsystemen für die pharmazeutische und biowissenschaftliche Industrie.

Das Portfolio von Gentest umfasst Absorptions- und Transportreagenzien, rekombinante Stoffwechselenzyme, Gewebefraktionen, Hepatozyten, andere ADME-Toxikologieprodukte und Auftragsforschungsdienstleistungen. Ihr Portfolio ergänzt die bestehenden ADME- und Toxikologielösungen von Discovery, zu denen auch kryokonservierte Hepatozyten, Enterozyten und damit verbundene Dienstleistungen gehören, die von dem weltweit anerkannten Hepatozytenexperten Dr. Albert Li, dem Chief Scientific Officer für Pharmakologie und Toxikologie von Discovery, entwickelt und verwaltet werden.

Die Kombination dieser Geschäftsbereiche stärkt die Fähigkeit von Discovery, wissenschaftlich fundierte Expertise in der Entwicklung von Arzneimitteln und Biomarkern aus Bioproben anzubieten. Damit festigt Discovery seine Position als Marktführer für Bioproben, da es den Forschern nun Zugang zu einem der größten Mikrosomen- und Hepatozytenbestände der Welt und den damit verbundenen Spitzentechnologien und wissenschaftlichen Dienstleistungen in großem Umfang bieten kann. Das Ergebnis ist ein einzigartiger Innovationsmotor, der dazu beiträgt, umsetzbare Ergebnisse zu liefern, die es den Kunden ermöglichen, ihre Arzneimittelentwicklungsprogramme effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

„Wir freuen uns, die brillanten wissenschaftlichen Experten und außergewöhnlichen Talente, die hinter Cornings Gentest-Portfolio stehen, im Discovery-Team begrüßen zu dürfen", so Dr. Li. „Unsere gemeinsame jahrzehntelange Erfahrung in der Anwendung von experimentellen in vitro-Ansätzen bei der Bewertung des Arzneimittelstoffwechsels, der Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln, der Toxikologie und der Pharmakologie sowie unsere kombinierten einzigartigen Technologien ermöglichen es Discovery, die fortschrittlichsten und hochwertigsten in vitro-Produkte und Forschungsdienstleistungen für die Forschungsgemeinschaften und Arzneimittelentwicklungslabors anzubieten."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences ist das Unternehmen der Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, um neue Therapien zu beschleunigen, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, damit wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit getroffen werden können. Wir sind: Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter dls.com.

