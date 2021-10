Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences erweitert Führungsposition für schnelles globales Wachstum und Talentgewinnung

Huntsville, Ala. (ots/PRNewswire)

Dynamische HR-Führungskraft leitet die Bemühungen des Unternehmens, Top-Talente einzustellen, globale Organisationsentwicklungsprogramme zu verbessern und das Engagement für Arbeitsplatzgestaltung und Integration zu stärken

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists(TM), gab heute die Aufnahme von Führungskräften und strategischen Plänen bekannt, ihren operativen Talentpool im Gefolge vonsteigende weltweite Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen. Das Unternehmen wird sein Engagement für den Ausbau der Vielfalt verstärken, da es seine globale Belegschaft rasch erweitert.

Katelyn Petti Hokenberg ist seit kurzem Chief Human Resources Officer bei Discovery und leitet dessen Expansionsbemühungen, die die weltweite Rekrutierung und Einstellung von Top-Talenten umfassen. Sie engagiert sich dafür, alle Mitarbeiter für den Erfolg zu stärken, indem sie umfassende Programme einführt, die sich auf Lernen und Entwicklung sowie Mitarbeiterengagement konzentrieren und gleichzeitig die bestehenden Diversitäts-, Eigenkapital- und Inklusionspolitiken des Unternehmens verbessern.

"Die Stärkung der Mitarbeiter und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sind entscheidend für den Aufbau eines Teams, das zusammenarbeitet und effektiv auf das gemeinsame Ziel hin arbeitet, unseren Kunden dabei zu helfen, neue Therapien für die Patienten, die sie benötigen, zu beschleunigen", sagte Hokenberg. "Das Wachstum und die Errungenschaften von Discovery sind inspirierend und ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu haben, ein Teil davon zu sein."

Hokenberg bringt mehr als zwei Jahrzehnte fortschrittliche Führungserfahrung im Personalwesen mit nach Discovery. Zuletzt leitete sie die globale Organisationsentwicklung für Merz Aesthetics, wo ihre Bemühungen zu preisgekrönten Unternehmenskulturen und organisationsweitem Wachstum führten. Sie hat auch Mitarbeitergruppen ins Leben gerufen, die sich auf die Führung von Frauen, Vielfalt und globale Inklusion sowie soziale Verantwortung von Unternehmen konzentrieren.

Wir haben ein extrem talentiertes Team bei Discovery. Unsere Kunden bestätigen dies weiterhin durch ihre wachsende Nachfrage, dass unsere Mitarbeiter ihre Forschungs- und Entwicklungsprogramme für neue Diagnostika und Therapien unterstützen", sagte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery. Wenn Katelyn unsere Personalstrategie umsetzt, stellen wir sicher, dass wir weiterhin auf unserer inklusiven, kollaborativen und Lernumgebung aufbauen. Unsere Mitarbeiter verdienen das Engagement des Unternehmens, ihr technisches Wissen und ihre Führungsqualitäten zu entwickeln, um ihnen zu helfen, ihre Karriereziele in einem einladenden, produktiven und sicheren Arbeitsumfeld zu erreichen. Wir glauben leidenschaftlich, dass unsere Mitarbeiter die Quelle unserer Differenzierung sind und für unser aggressives Wachstum und unseren Erfolg unerlässlich sind."

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind the biospecimen- and biomarker specialists(TM) und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen zu beschleunigen. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit seinen Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse für wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit zu erhalten. Wir sind Science at your Service(TM)! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1666334/DLS_Headshots_58.jpg