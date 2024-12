China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+: 2024 Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints in Peking eröffnet

Peking (ots/PRNewswire)

Das 2024 Beijing Forum on Swift Response to Public Complaints wurde am Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt eröffnet, wo führende Akademiker und Vertreter aus aller Welt ihre Erkenntnisse austauschen und Strategien zur Modernisierung der städtischen Verwaltung erkunden.

Unter dem Motto „Modernizing for People-Centered Urban Governance" (Modernisierung für eine bürgernahe Stadtverwaltung) versammelte die zweitägige Veranstaltung von Mittwoch bis Donnerstag mehr als 700 Teilnehmer, darunter inländische und internationale Gäste, Vertreter der Sonderverwaltungszone Hongkong, der Sonderverwaltungszone Macau und der Region Taiwan, Wissenschaftler von Universitäten und Vertreter von Basisarbeitern.

Peking ist eine Stadt mit einer tiefgreifenden Geschichte und einem reichen kulturellen Erbe, aber auch eine pulsierende, moderne internationale Metropole. Auf einer Fläche von über 16.000 Quadratkilometern leben 21,858 Millionen Menschen.

Als Reaktion auf die Herausforderungen der städtischen Verwaltung hat Peking 2019 eine Reform zur raschen Bearbeitung öffentlicher Beschwerden eingeleitet, die schnelle Antworten und eine effiziente Bearbeitung von Bürgeranliegen über die 12345 Citizen Service Hotline ermöglicht.

In den vergangenen fünf Jahren hat die Stadt 150 Millionen Bürgerbeschwerden bearbeitet und dabei eine Lösungsquote von 96,5 Prozent und eine Zufriedenheitsquote von 96,9 Prozent erreicht.

Die Teilnehmer wurden eingeladen, am Rande des Forums das Servicezentrum das 12345 Citizen Hotline Service Center in Peking zu besuchen, um aus erster Hand Einblicke in Pekings Erkundung und Innovation in der Verwaltung von Megastädten zu erhalten.

Das von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, der China Media Group, dem Pekinger Stadtkomitee der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksregierung der Stadt Peking gesponserte Forum umfasst ein Hauptforum und sechs parallele Sitzungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2584884/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2584885/image2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-2024-beijing-forum-on-swift-response-to-public-complaints-in-peking-eroffnet-302336841.html