UNISOC meldet das Auslandsdebüt von UNISOC 8910DM, der weltweit ersten IoT Wide Area Chip-Plattform mit Unterstützung für Cat.1bis

Als ein führender globaler Anbieter von Chipsätzen im Bereich Mobilkommunikation und IoT kündigte UNISOC das Auslandsdebüt von UNISOC 8910DM an, der weltweit ersten IoT Wide Area Chip-Plattform, die mit Cat.1bis konform ist. Die fortschrittliche Plattform bietet umfassende Vorteile in Bezug auf Kommunikationsstandards, Skalierbarkeit, Stromverbrauch und Kosten.

Im Zuge der weltweiten Migration von 2G- zu 4G-Netzen ist UNISOC 8910DM ein leistungsstarkes Werkzeug, das eine reibungslose Netzmigration und Aufrüstung von massiven IoT-Geräten unterstützt und die breite Anwendung von LTE IoT fördert. Bislang hat diese wettbewerbsfähige IoT-Lösung Feldtests und Zertifizierungen in 45 Ländern und von 157 Betreibern weltweit abgeschlossen.

Basierend auf dem 28-nm-Prozess entspricht UNISOC 8910DM sowohl R13 LTE Cat.1bis als auch GSM mit Raten von 5 MBit/s im Uplink und 10 MBit/s im Downlink. Durch nahtloses Umschalten zwischen 2G und LTE gewährleistet das Produkt einen reibungslosen Übergang für 2G IoT-Geräte und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Geräte von 2G-Nutzern nach Aufrüstungen auf LTE erheblich. Darüber hinaus kann UNISOC 8910DM dank seiner einzigartigen industriellen Anwendbarkeit und seiner umfassenden Vorteile auf viele verschiedene Anforderungen in LTE-Cat.4-Anwendungen reagieren und der durch hohe Kosten bedingten Schwierigkeit bei der umfangreichen Bereitstellung von LTE-Cat.4-Modulen begegnen. Mit der hochintegrierten BT4.2-Verbindung und dem Wi-Fi-Scan für die Positionierung in Innenräumen wird erwartet, dass die Plattform umfassendere und stabilere Verbindungen für breitere Anwendungsszenarien bieten wird.

Integriert mit dem Dual-Core Cortex-A5-Prozessor unterstützt UNISOC 8910DM die OPEN-CPU, wodurch ODMs die Freiheit haben, Anwendungen und kundenspezifische Servicesoftware zu entwickeln. Das Mainstream-Betriebssystem Free RTOS wird ebenfalls unterstützt, um das Entwickeln und Modifizieren zu erleichtern. Kompatible Funktionen und Schnittstellen wie VoLTE, QVGA, Kameras, AUIDO und USB zeigen ebenfalls immense Möglichkeiten für die Innovation von IoT-Produkten auf. Mit der R13 LTE-Abdeckungsverbesserungsfunktion ist die Plattform mit einer großen Abdeckungsverbesserung (typischerweise um 5~15 dB) ausgestattet, wodurch sichergestellt wird, dass komplexere IoT-Anwendungen (wie Keller von Wohngebäuden oder Orte, die durch eine Folienisolierung, metallisierte Fenster oder traditionelle dickwandige Gebäudekonstruktionen usw. abgeschirmt sind) gleichermaßen versorgt werden können.

"Im Zuge der weltweiten Umstellung der 2G-Netze bietet UNISOC 8910DM unseren globalen Kunden und Partnern eine neue Werterfahrung", sagte Wang Bo, Executive Vice President von UNISOC. "UNISOC 8910DM ist ein Wegbereiter für den globalen LTE-Markt. Für eine große Anzahl von IoT-Geräten, die stark von einer umfassenden Kostenleistung, Latenzzeit, besserer Abdeckung und Kommunikationsgeschwindigkeit abhängen, symbolisiert UNISOC 8910DM einen maximalen Wert. UNISOC unterstützt die Migration von 2G- zu 4G-Netzen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit mehr Kunden, Partnern und dem gesamten Umfeld, um die breite Anwendung von LTE IoT voranzutreiben und eine bessere intelligente vernetzte Welt aufzubauen."

Bislang ist UNISOC 8910DM von führenden Modulherstellern wie China Mobile IoT, Fibocom, Longsung, MeiG und Neoway (in alphabetischer Reihenfolge) eingesetzt worden.

Informationen zu UNISOC

UNISOC ist ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich in der F&E von Chipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und AIoT betätigt. Das Unternehmen entwickelt mobile Chipsatz-Plattformen mit Unterstützung für die Kommunikationsprotokolle 2G/3G/4G/5G sowie verschiedene Chipsatz-Lösungen für IoT, RFFE, Drahtlosvernetzung, TV, u. a. Mit geschätzten 4.500 Mitarbeitern, 15 Zentren für Forschung und Entwicklung sowie 7 Kundensupportzentren auf der ganzen Welt ist UNISOC, gemessen am globalen Marktanteil, der Top-3-Anbieter von Mobilfunk-Chipsätzen, das führende 5G-Unternehmen der Welt und einer der größten Chipsatzanbieter für IoT- und Konnektivitätsgeräte in China. Weitere Informationen finden Sie unter www.unisoc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1097664/UNISOC_8910DM.jpg

