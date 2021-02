Innodisk Corporation

Innodisk kündigt neue Produkte in Industriequalität für die Embedded World 2021 an

Taipei (ots/PRNewswire)

Innodisk ist stolz darauf, mehrere neue Produkte ankündigen zu können, die zeitgleich mit der "Embedded World 2021" auf den Markt kommen werden. Die Konferenz findet von 1. bis 5. März 2021 statt. Innodisk ist ein weltweit führender Anbieter von Flash- und DRAM-Modulen und eingebetteten Peripheriegeräten in Industriequalität und hat sich bemüht, sein unermüdliches Innovationstempo auch während der Pandemie im vergangenen Jahr aufrechtzuerhalten.

Innodisk ist mit guten Vorzeichen ins chinesische Neujahr gestartet und kündigt neue PCIe Gen 4 NVMe Flash-Speicherlösungen, DDR4-3200-DRAM-Module sowie CANbus- und LAN-Module an.

PCIe Gen 4 NVMe - Doppelt so schnelle Übertragung

Die NVMe-Flash-Speicherserie von Innodisk unterstützt jetzt die neueste PCIe Gen 4-Schnittstelle mit der erstaunlichen Übertragungsgeschwindigkeit von 7,88 Gb/s, d.h. doppelt so viel Bandbreite wie die Gen 3. Gleichzeitig senkt sie den Gesamtstromverbrauch und verringert so die Überhitzungsprobleme, die bei vielen PCIe-SSDs auftreten. Die intelligente Temperaturregelung durch die Firmware-Technologie zur thermischen Drosselung bietet den Benutzern die Möglichkeit, jederzeit über Temperaturänderungen bei ihren SSDs informiert zu sein und ihre Daten besser zu schützen.

Die NVMe-Serie von Innodisk bietet umfassenden Datenschutz, einschließlich iData Guard, iPower Guard und iCell-Technologien, und bietet außergewöhnliche Flexibilität und Datensicherheit. Durch die TCG Opal 2.0-Konformität und die Verschlüsselung in Militärqualität nach AES-256-Standard werden die Daten mit den Flash-Speicherlösungen der NVMe-Serie von Innodisk in verschiedenen Anwendungen noch besser geschützt.

NVMe-Flash-Speicher sind in den Formfaktoren M.2 2242, M.2 2280, CFexpress, 2.5" U.2 und NanoSSD mit einer Speicherkapazität von bis zu 8 TB verfügbar.

DDR4-3200 - Dynamisches RAM in Industriequalität

Die DDR4-3200 DRAM-Modulreihe von Innodisk bietet großen Technologieunternehmen die Leistung und Funktionen, die für die Zukunft des Computing erforderlich sind. Die Entwicklung von 5G, Edge Computing und dem Internet der Dinge (IoT) hat das exponentielle Wachstum verbundener Geräte beschleunigt, da über Edge Computing mehr Daten generiert und verarbeitet werden.

Die industriellen DRAM-Module der DDR4-3200-Reihe von Innodisk bieten die Robustheit, die für das Edge Computing erforderlich ist. Hier sind besonders hohe Geschwindigkeiten, eine große Temperaturtoleranz und Umweltschutz gefragt. Die DRAM-Module sind schwefelhemmend, wurden mit der "Side Fill"-Technologie des Unternehmens hergestellt und sind konform beschichtet. Sie sind mit Kapazitäten von 4 GB, 8 GB und 16 GB für alle SODIMM-, UDIMM- und RDIMM-Formfaktoren verfügbar, einschließlich eines optionalen Fehlerkorrekturcodespeichers (ECC).

CANbus und LAN - Eingebettete Erweiterung

CANbus ist entscheidend für die industrielle Automatisierung und das intelligente Gesundheitswesen. Die Produkte der CANbus-Reihe von Innodisk entsprechen dieser steigenden Nachfrage auf den Märkten für autonome Fahrzeuge, Automatisierung und Medizin. Die verfügbaren Module bieten einen oder zwei CANbus-Ports, die in den Formfaktoren M.2 2260, M.2 2280 B-M und mPCIe angeboten werden und USB- und PCIe-Protokolle unterstützen. Diese Kombinationen erfüllen die Anforderungen für CANbus 2.0B, J1939 und das zunehmend beliebte CANopen.

Die LAN-Konnektivität ist unabdingbar, insbesondere bei Anwendungen wie der industriellen Automatisierung und Überwachung. Das umfassende Angebot an GbE LAN-Modulen eignet sich für jede Anwendung, in der mehrere kabelgebundene Netzwerkports benötigt werden. Die LAN-Module in Industriequalität verwenden eine PCIe-Datenverbindung, verfügen über einen oder zwei GbE-RJ-45-LAN-Ports und sind in den Formfaktoren mPCIe, M.2 2280 B-M und M.2 2242 B-M erhältlich.

Im Rahmen der Online-Veranstaltung präsentiert Innodisk seine intelligenten IoT-Technologien und -Lösungen, einschließlich der InnoOSR-SSD, mit der das System mit nur einem Klick rasch wiederhergestellt werden kann. Die intelligenten Transportlösungen von Innodisk, die fortschrittliche Technologien aus fahrzeuginternen Anzeigen, Edge-Computing und Bilderkennung integrieren, werden in Szenarien aus den Bereichen intelligenter Service, intelligente Landwirtschaft und autonomes Fahren vorgestellt.

Informationen zu Innodisk

Innodisk ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripheriegeräten für Industrie- und Unternehmensanwendungen. Wir haben uns durch außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen ein gutes Renommee erarbeitet und können zufriedene Kunden aus einer Reihe anspruchsvoller Branchen vorweisen.

Weitere Informationen zu Innodisk finden Sie auf https://www.innodisk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1445408/PR_PCIe_Gen_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123665/Innodisk_Corporation_Logo.jpg