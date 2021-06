AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

AT&S-Aufsichtsrat stimmt dem Investitionsprojekt in Südostasien zu

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Leoben - Der Aufsichtsrat der AT&S AG, einer der führenden Hersteller von High- End-Leiterplatten und IC-Substraten, hat in seiner heute stattgefundenen Sitzung eine Investition von AT&S an einem neuen Standort in Südostasien einstimmig beschlossen und dem Projekt zugestimmt. Dieses soll, wie in einer Adhoc- Mitteilung vom 1. Juni 2021 bekannt gegeben wurde, die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der AT&S werden. Für das Projekt - die Errichtung eines Produktionsstandorts für High-End- Substrate in Südostasien - ist ein Investment in der Höhe von bis zu 1,7 Mrd. Euro in den Jahren 2021 bis 2026 geplant, insgesamt werden zusätzlich 5000 Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig wird der Firmensitz in Leoben-Hinterberg ausgebaut, der damit nicht nur Drehscheibe und Angelpunkt bleibt, sondern auch im Bereich der Forschung und erweiterten Produktionsmöglichkeiten zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Rückfragehinweis: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net Gerda Königstorfer, Director Investor Relations Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13, 8700 Leoben / Österreich Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

