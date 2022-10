Oberland Capital

Oberland Capital schließt dritten Healthcare Royalty and Credit Opportunities Fund mit 1,2 Mrd. $ Hard Cap ab

Oberland Capital Management LLC („Oberland Capital") gab heute den Abschluss des dritten Healthcare Royalty and Credit Opportunities Fund des Unternehmens, Oberland Capital Healthcare Fund III LP (einschließlich verbundener Fonds, „Fonds III" oder der „Fonds"), mit Kommanditistenzusagen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Fonds war deutlich überzeichnet und konnte etwa sechs Monate nach seiner Auflegung abgeschlossen werden. Oberland Capital sicherte sich die Zusagen einer breit gefächerten und globalen Gruppe institutioneller Anleger, darunter Stiftungen, Pensionspläne und Staatsfonds.

Andrew Rubinstein, Managing Partner von Oberland Capital, kommentierte: „Wir schätzen die starke Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren und ihr Vertrauen in die spezialisierte Healthcare-Investmentstrategie von Oberland Capital, die sich auf innovative Therapeutika, Diagnostika und medizinische Geräte konzentriert, die eine wichtige Rolle im Behandlungsparadigma für schwere Krankheiten spielen."

„Wir sind sehr erfreut und motiviert über dieses Ergebnis, vor allem in einem derart überfüllten Fundraising-Umfeld", fügt Jean-Pierre Naegeli, Managing Partner bei Oberland Capital, hinzu. „Wir glauben, dass wir mit dieser Aufstockung gut positioniert sind, um weiterhin eine attraktive, nicht verwässernde Kapitalquelle für führende Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und Erfinder zu bieten."

Ropes & Gray LLP hat Oberland Capital bei dieser Kapitalbeschaffung rechtlich beraten.

Oberland Capital ist eine 2013 gegründete private Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Milliarden US-Dollar, die sich ausschließlich auf Investitionen in die globale Gesundheitsbranche konzentriert und sich auf flexible Investitionsstrukturen spezialisiert hat, die auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Transaktionspartner zugeschnitten sind. Die breite Palette an Finanzierungslösungen von Oberland Capital umfasst die Monetarisierung von Lizenzgebühren, den Erwerb zukünftiger Produkteinnahmen, die Schaffung projektbezogener Finanzierungsstrukturen sowie Investitionen in herkömmliches Fremd- und Eigenkapital. Mit einer Kombination aus fundierten Branchenkenntnissen und umfassender Erfahrung in strukturierten Finanzierungen hat das Team von Oberland Capital in der Vergangenheit für seine Transaktionspartner einen Mehrwert geschaffen.

