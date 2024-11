Spencer Stuart

Weiterer Ausbau der Financial Services Practice - Maximilian Horster kommt als Berater zu Spencer Stuart

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf / Wien (ots)

Spencer Stuart, eine der international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, verstärkt mit dem erfahrenen Finanz- und Nachhaltigkeitsspezialisten Maximilian Horster sein Beraterteam. Horster wird mit seiner Expertise dabei helfen, vor allem im Bereich Impact Investing und Private Markets Führungspositionen in Deutschland, Österreich und Europa optimal zu besetzen.

Maximilian Horster kommt von ISS Institutional Shareholder Services, einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Corporate Governance und Responsible Investment und Teil der Deutschen Börse AG. Neben seiner Funktion als Managing Director war er dort zuletzt als Global Head für die Bereiche ESG und Strategy sowie als Mitglied des globalen ISS-Führungsteams tätig. Seine Schwerpunkte lagen neben der Bereitstellung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten sowie Advisory Services für die Finanzindustrie zudem auf dem strategischen Austausch mit Kunden, Politik und Medien weltweit. Dabei baute Horster den ESG-Bereich von ISS zu einem international führenden Daten- und Analyse-Service für über 1.500 Assetmanager, Pensionskassen, Banken und Stiftungen aus. Darüber hinaus verantwortete er bei ISS den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Engagement, Index, Regulation, Cyber Risk sowie Biodiversität, AI-Daten, Green Bond und Climate Research.

Zuvor hatte Horster mit der South Pole Group in Zürich eines der ersten Unternehmen für Klimadaten und Analyse mit Fokus auf die Finanzindustrie gegründet. South Pole zählt heute zu einem weltweit führenden Anbieter für die Messung der Klimaauswirkungen von Investitionen. Zum Serviceangebot zählten darüber hinaus Analysen für das gesamte Finanzmarktspektrum, so u.a. auch für das deutsche Finanzministerium und das österreichische Umweltministerium zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die jeweiligen Finanzsektoren, einschließlich Kosten-Nutzen-Analysen von politischen Maßnahmen. Im Zuge des erfolgreichen Verkaufs des Unternehmens an ISS wechselte Horster 2017 zur ISS ESG.

Maximilian Horster begann seine Laufbahn in der Finanzindustrie bei der Investmentgesellschaft Capital Group Companies, wo er u.a. im Research und im Business Development für institutionelle Investoren tätig war. Der international anerkannte Experte, Fachredner und Autor zum Thema Nachhaltigkeit und Investitionen studierte European Studies an der TU Dresden, der Georgetown University/USA und der University of Cambridge/UK, wo er auch im Bereich Geschichte promovierte.

Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland und Österreich: "Mit Maximilian Horster gewinnen wir einen engagierten Kollegen, der aufgrund seines umfassenden Track-Records im internationalen Finanzmarktsektor unsere Financial Services Practice ideal ergänzen wird. Durch seine eigene unternehmerische Tätigkeit weiß er, wie wichtig es für Unternehmen ist, Schlüsselpositionen mit erfahrenen Top-Managern zu besetzen, die auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten Innovationen vorantreiben. Gerade der Bereich Impact Investing wird dabei mit Blick auf die steigenden Nachhaltigkeitsansprüche in den nächsten Monaten und Jahren besonders gefordert sein. Wir freuen uns, gemeinsam mit Maximilian Horster und dem gesamten Team unsere Aktivitäten sowohl in Deutschland und Österreich als auch in Gesamteuropa weiter deutlich auszubauen."

Erst im Juni war mit Alexander Liolios ein weiterer Experte zur Financial Services Practice gekommen. Mit der jetzigen Verpflichtung von Maximilian Horster setzt Spencer Stuart seine Wachstumsstrategie weiter fort. Sie umfasst u.a. eine Vergrößerung des Beraterteams, um der steigenden Nachfrage aus wettbewerbsintensiven Wirtschaftsbereichen gerecht zu werden.

Pressematerialien:

Bild Maximilian Horster

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 60 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.