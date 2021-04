Huion

Huion präsentiert Inspiroy H420X, H580X und H610X: Sonderausgabe zum zehnten Jubiläum will Künstlern auf der ganzen Welt noch mehr kreative Anwendungen ermöglichen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Zur Feier des zehnten Jubiläums des Unternehmens kündigte Huion heute drei neue Grafiktabletts seiner Inspiroy-Serie an, die H420X, H580X und H610X. Diese in drei Größen erhältlichen Grafiktabletts erfüllen die kreativen Bedürfnisse verschiedener Benutzer und bieten ihnen ein angenehmes und natürliches Zeichenerlebnis.

Die neuen Klassiker

In den letzten zehn Jahren hat Huion eine ganze Reihe von Produkten für die Kreativen dieser Welt eingeführt. Die H420X, H580X und H610X, die neue Generation der beliebtesten Grafiktabletts von Huion, verfügen über die gleiche fortschrittliche Eingabetechnologie und sie sind genauso erschwinglichen wie ihre Vorgänger, bei der Leistung und dem Design lassen sie diese jedoch hinter sich zurück.

Neue Tabletts für mehr Anwendungen

Huion hat die drei Grafiktabletts H420X, H580X und H610X nach strengen Maßstäben konstruiert. Sie verfügen alle über ein vollflächiges Design, so dass sie mit nur noch 8 mm Dicke auskommen. Durch ihre abgerundeten Kanten und einer schmalen Handballenablage sorgen sie für mehr Ergonometrie und beugen der Ermüdung der Hand vor. Das H420X ist das kompakteste und am leichtesten zu transportierende Grafiktablett unter diesen drei Geräten und bietet eine verbesserte Schreibgeschwindigkeit von 300PPS, was es zu einem perfekten Gerät für das Spielen von OSU und für schnelle Skizzen macht. H580X und H610X sind mit acht programmierbaren Drucktasten und einem größeren Arbeitsbereich ausgestattet und bieten dem Anwender mehr Möglichkeiten für seine Kreationen.

Die Grafiktabletts sind hochkompatibel mit Geräten, die mit Windows, macOS, Android und ChromeOS laufen, und bieten ihren Anwendern eine nahtlose Arbeitserfahrung. Der digitale Stift PW100 nutzt die fortschrittliche batterielose EMR-Technologie und bietet 8192 Stufen der Druckempfindlichkeit. Er sorgt für authentische und lebendige Linien von unterschiedlicher Breite und Sättigung, je nachdem, welche Art von Druck ausgeübt wird.

Hochwertige Technologie für beste Qualität

"Diese Sonderausgabe der Grafiktabletts entspricht voll und ganz dem hohen Anspruch von Huion", kommentiert Product Officer Leo. "Sie werden angetrieben durch eine von Huion entwickelte Technologie zur Handschriftwiedergabe und mit dem anspruchsvollen Außendesign wurde die Gesamtqualität dieser Einstiegsprodukte auf ein neues Qualitätsniveau gebracht. Als spezialisierter Anbieter von Handschrift-Erkennungsgeräten will Huion zukünftig seine Forschung nach noch mehr außergewöhnliche Produkten weiterführen, um Künstler auf der ganzen Welt zu befähigen, die Grenzen ihrer Kreativität zu sprengen."

Um mehr über Huion Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485363/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485364/2.jpg