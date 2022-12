STADA Arzneimittel AG

STADA gehört in Sachen Nachhaltigkeit zu den Top 10 Prozent der Pharmaunternehmen

STADA macht große Fortschritte im Erreichen der Nachhaltigkeitsziele: laut unabhängigem ESG-Risiko-Rating von Sustainalytics gehört das Unternehmen zu den Top 10 Prozent der Pharmaunternehmen weltweit

Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 42 Prozent gesenkt werden; Einzigartigkeit als Ausdruck von Vielfalt ist außerdem eines der Kernthemen von STADA und spiegelt sich in einem Frauenanteil in Führungspositionen von 52 Prozent wider.

STADA CEO Peter Goldschmidt: "Das Bekenntnis von STADA zur nachhaltigen Entwicklung ist ganz im Sinne unseres Auftrags Caring for People's Health as a Trusted Partner."

STADA macht weiterhin große Fortschritte bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsziele, wie eine unabhängige Bewertung bestätigt. Basierend auf einem umfassenden Rahmen aus mehr als 70 Management-Indikatoren hat die führende Environmental, Social and Governance (ESG)-Ratingorganisation Sustainalytics im Dezember 2022 eine weitere Verbesserung des ESG-Risiko-Ratings des Unternehmens veröffentlicht. [1]

Das verbesserte Ranking platziert STADA unter den besten 10 Prozent von mehr als 1.000 Pharmaunternehmen, die weltweit von Sustainalytics in Bezug auf das ESG-Risiko bewertet werden. Darüber hinaus rangiert STADA im weltweiten Ranking von mehr als 15.000 von der Organisation bewerteten Unternehmen im oberen Drittel.

Der Konzern hatte vor Kurzem erstmals einen globalen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dieser führt auf mehr als 140 Seiten Aktivitäten zusammen, die STADA weltweit unternimmt, um einen positiven Einfluss auf die Menschen und ihre Gesundheit, die Wirtschaft und die Umwelt zu nehmen. [2]

"Das Engagement von STADA für eine nachhaltige Entwicklung basiert auf unserem Auftrag Caring for People's Health as a Trusted Partner", betont STADA CEO Peter Goldschmidt. "Daher streben wir auch stets danach, uns weiterzuentwickeln und die Dinge für uns selbst, für unsere Kunden, für unsere Partner, für die Gesellschaft und nicht zuletzt für den Planeten besser zu machen."

Im ersten globalen Nachhaltigkeitsbericht stellt STADA zahlreiche Initiativen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen vor, denen sich der Konzern seit 2021 als Mitglied des UN Global Compact verpflichtet hat.

Das Unternehmen hat sich in seinem Nachhaltigkeitsbericht 2021 öffentlich verpflichtet, die CO2-Emissionen zwischen 2020 und 2030 um 42 Prozent und die Treibhausgasemissionen von 2020 bis 2021 um 13 Prozent zu senken. Als "Leuchtturm"-Projekt hat STADA kürzlich die Installation von Photovoltaikanlagen an den beiden Produktionsstandorten des Konzerns in Vietnam abgeschlossen.

Solche Nachhaltigkeitsinitiativen werden weltweit von einem gleichberechtigten STADA-Team umgesetzt, das allen die gleichen Chancen bietet. Dabei wird jeder einzelne Mitarbeiter ermutigt, seine Einzigartigkeit zu nutzen, denn dies ist eines der Erfolgsrezepte der Wachstumskultur des Unternehmens. Die globale "Familie" von STADA umfasst mehr als 13.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern. Mehr als die Hälfte - 52 Prozent - der Führungspositionen bei STADA sind von Frauen besetzt. Darüber hinaus machen Millennials etwas mehr als 51 Prozent aller Mitarbeiter aus.

Über die STADA Arzneimittel AG

Die STADA Arzneimittel AG hat ihren Sitz im hessischen Bad Vilbel. Das Unternehmen setzt auf eine Drei-Säulen-Strategie bestehend aus Generika, Spezialpharmazeutika und Consumer Healthcare Produkte. Weltweit vertreibt die STADA Arzneimittel AG ihre Produkte in rund 120 Ländern. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte STADA einen Konzernumsatz von 3.249,5 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 776,5 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte STADA weltweit 12.520 Mitarbeiter.

