VeChainThor: Die überlegene Plattform, um die entstehenden NFT-Chancen zu nutzen

NFTs haben die Welt im Sturm erobert: Sie haben bei Auktionen für digitale Kunstwerke bis zu 70 Millionen US-Dollar erzielt und sogar in der Geschenktüte der Oscar-Verleihung 2021 waren NFTs enthalten, die Schlagzeilen in den Medien machen. Kürzlich erlaubte eBay Inc. den Verkauf von NFTs für digitale Sammlerstücke wie Sammelkarten, Bilder und Videoclips auf seiner Plattform - das erste E-Commerce-Unternehmen, das in den NFT-Rausch einstieg.

Angesichts der Tatsache, dass Künstler, Prominente, Produzenten und andere Kreative NFTs in Scharen annehmen, werden NFTs zum neuen Standbein für Kunst, Kultur und Sammlerstücke, aber die Technologie kann noch weit mehr. NFTs haben das Potenzial, jeden Aspekt unseres täglichen digitalen Lebens positiv zu beeinflussen und einen nachhaltigen Wert für Unternehmen zu erschließen. Hier setzt VeChain das Enterprise NFT (eNFT) Ökosystem an.

eNFTs - eine Bastion des Unternehmenswertes

Ein eNFT soll es allen Beteiligten, einschließlich Unternehmen und Nutzern, ermöglichen, über die öffentliche Blockchain Konsens über den Emittenten, den Eigentümer und die Übertragungshistorie eines NFT zu erzielen. Durch das Design und die Entwicklung von eNFTs mit klarem Zweck kann das Unternehmen einzelne digitale Assets auf einem nachvollziehbaren, dezentralen Ledger abbilden, egal ob Produkt, Service oder sogar Geschäftsprozess.

Der Prozess der Tokenisierung ist der entscheidende Schritt, um dem aufstrebenden eNFT-Wertnetzwerk beizutreten. Die eNFT-Technologie ermöglicht es Unternehmen, die Art und Weise zu verändern, wie ihre Vermögenswerte zirkulieren und gehandelt werden, sogar neue Servicebereiche zu schaffen, Produktansprüche zu erweitern und zu verbessern und es Unternehmen ermöglichen, ihre Attribute vertrauensvoll darzustellen. eNFTs maximieren auch den Wert ihrer entsprechenden Vermögenswerte, indem sie eine Ebene des Vertrauens und der Transparenz rund um einen Gegenstand oder eine Dienstleistung bieten. Dies wird letztendlich die Art und Weise verändern, wie Unternehmen mit Endnutzern interagieren und die Nutzerbindung und -erfahrung drastisch verbessern.

VeChainThor - Die beste Wahl für den Einsatz von NFTs in Unternehmen

Wenn es um eine Blockchain-Infrastruktur auf Unternehmensebene geht, gilt die öffentliche Blockchain von VeChainThor weithin als die beste auf dem Markt. Mit einer beeindruckenden Reihe von ausgereift Lösungen für den Einsatz in der realen Welt, ist VeChain völlig einzigartig in seiner Nutzung in der realen Welt. Darüber hinaus hat sich VeChain bereits bewiesen:

Zuverlässige zugrundeliegende Technologie: Der "Proof of Authority'" (PoA) Konsens von VeChainThor ist ökologisch viel nachhaltiger, mit massiv reduzierter Umweltbelastung gegenüber dem PoW. Die Plattform hat sich wiederholt als eine der praktischsten und solidesten Lösungen für den Aufbau von öffentlichen Blockchain-Lösungen für Unternehmen erwiesen. VeChainThor lieferte einzigartige Blockchain-Tools auf Infrastrukturebene mit VeChain ToolChain(TM), einer Daten-BaaS-Plattform aus einer Hand, die maßgeschneidert für die schnelle Entwicklung von Unternehmensanwendungen auf VeChainThor ist. Mit VeChain ToolChain(TM) können sich Unternehmen auf den Aufbau von Geschäftslösungen konzentrieren, anstatt durch technische Herausforderungen behindert zu werden.

Nahtlose Integration mit dem IoT: eNFT-Anwendungen können das NFT-Standardprotokoll von VeChain und seine API auf Unternehmensebene direkt und einfach nutzen. Es ist noch leistungsfähiger, wenn es mit IoT-Geräten wie NFC-Chips integriert wird. Unternehmen können auf einfache Weise NFC-Chips an Produkte anhängen, die wertvolle Informationen enthalten, die auf der Blockchain registriert und verifiziert wurden, und so die Tokenisierung wertvoller Vermögenswerte ermöglichen.

Weltweit führende professionelle Dienstleistungen: Seit 2015 arbeitet VeChain mit Hunderten von Unternehmen zusammen, sowohl mit KMUs als auch mit Fortune 500-Unternehmen. Unsere zahlreichen erfolgreichen Anwendungsfälle sprechen für sich und versetzen VeChain in eine einzigartige Position gegenüber jedem anderen Blockchain-Protokoll. Unternehmensanwender können leicht auf professionelle Dienstleistungen von VeChains strategischen Partnern zugreifen, darunter DNV und PwC. Zum Beispiel Tag Trace Trust, eines der digitalen Produkte von DNV, das es dem Unternehmen ermöglicht, eine Erklärung, ein Konformitätszertifikat oder einen Produktpass auszustellen, um die Qualität, Leistung und Umweltauswirkungen von Produkten und Anlagen zu teilen. Diese Prozesse werden das Rückgrat der digitalen Wirtschaft werden und VeChain ist der Pionier.

"Das eNFT-Ökosystem wird eine revolutionäre Plattform für die nächste Ära der Wertschöpfungsnetzwerke darstellen und unbegrenzte Möglichkeiten für die digitalen Vermögenswerte von Unternehmen bieten. VeChainThor öffnet eine neue Tür für traditionelle Industrien und erschließt verborgene Werte durch die Erforschung der Anwendung der Blockchain-Technologie", sagte Dr. Peter Zhou, Chief Scientist von VeChain.

Informationen zu VeChain Foundation

VeChain wurde 2015 als führende öffentliche Blockchain-Plattform für Unternehmen gegründet. Sein Ziel ist es, Blockchain-Technologie in der realen Welt einzusetzen, indem es Unternehmen mit Blockchain-Lösungen versorgt, die an ihre geschäftlichen Anforderungen angepasst sind, und eine vertrauenswürdige und verteilte Business-Ökosystem-Plattform aufzubauen, die Unternehmen einen Mehrwert bietet. VeChain besitzt starke, unabhängige Entwicklungskapazitäten und die Compliance wird durch seine strategischen Partner PwC (einer der vier weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) und DNV GL (eine führende globale Bewertungs- und Zertifizierungsgesellschaft) gesichert. VeChain wurde bereits in einer Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, darunter bei Walmart China, Bayer China, BMW, BYD Auto, PICC, H&M, ENN, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI und viele mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.vechain.com.

