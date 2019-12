Shanghai ChemPartner

Dr. Jie Jack Li wird Vice President of Discovery Chemistry bei Shanghai ChemPartner

Shanghai (ots/PRNewswire)

Shanghai ChemPartner hat die Berufung von Jie Jack Li, Ph.D., zum Vice President of Discovery Chemistry am Hauptsitz des Unternehmens in Shanghai (China) verkündet.

Dr. Li ist ein angesehener Chemiker mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Medizinalchemie und Prozesschemie. Er hat viele Arbeiten veröffentlicht und ist Autor bzw. Koautor von 34 referierten Artikeln, 12 Patenten und 29 Büchern. Vor seinem Beitritt zu ChemPartner arbeitete Dr. Li bei Pfizer, BMS und Revolution Medicines auf den Gebieten Onkologie, Virostatika, Stoffwechselerkrankungen, ZNS, entzündungshemmende Wirkstoffe sowie Dermatologie mit Enzymen, Rezeptoren oder Ionenkanälen als Targets. Vier Jahre lang war Dr. Li Professor an der University of San Francisco, wo er organische und medizinische Chemie lehrte. Er promovierte an der Indiana University und absolvierte ein Postgraduiertenstipendium am MIT.

"Die Chemie ist weiterhin ein Kerngeschäft von ChemPartner, und wir investieren in unsere Anlagen, Leistungen, Technologie und Lenkungsebene", sagte Dr. Wei Tang, CEO von ChemPartner. "Wir sind hocherfreut, dass Dr. Li dem Chemie-Lenkungsteam von ChemPartner beitritt. Seine Industrieerfahrung und Expertise in der Medizinal- und Prozesschemie sind für ChemPartner und unsere Kunden ein großer Gewinn."

"Jack kommt in einer wirklich spannenden Zeit zu ChemPartner", sagte Dr. Sarah Lively, VP, Innovation and New Technologies in ChemPartners Innovation Center in San Francisco. "ChemPartner hat viele Jahre damit verbracht, erstklassige Teams und Infrastruktur für die Wirkstoffforschung aufzubauen. Daraus wollen wir jetzt das volle Potenzial schöpfen. Als Verstärkung des Chemie-Lenkungsteams wird uns Jack eine große Hilfe sein, um Forschungsprogramme für niedermolekulare Wirkstoffe für unsere Kunden und strategischen Partner voranzutreiben. Er wird eng mit meinem Team in den USA und dem Team in China zusammenarbeiten, um die vorhandene Expertise zu nutzen und neue Kompetenzen aus dem Innovation Center zu transferieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

"Ich bin glücklich darüber, das Chemie-Lenkungsteam von ChemPartner zu verstärken. Das Unternehmen ist der Innovation und Spitzenforschung verpflichtet und ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit anderen Chemie-Leadern und Teams in China und San Francisco, um breit gefächerte und effektive chemische Dienstleistungen für die Forschungsgemeinde bereitzustellen", sagte Dr. Li.

Als tief in der Chemie verwurzeltes Unternehmen und eines der weltweit führenden Auftragsforschungsinstitute (CRO) für Chemieforschung hat ChemPartner für Hunderte Pharma- und Biotechnologieunternehmen Millionen Moleküle kreiert und synthetisiert. ChemPartner bietet Spitzenleistungen in den Bereichen Medizinalchemie-Design, Auftragssynthese sowie Peptid-, Nukleosid- und Naturstoffchemie. Die Chemiker von ChemPartner kooperieren außerdem eng mit den Abteilungen Biologie, Pharmakologie und DMPK. Daraus sind integrierte Projekte mit mehreren klinischen Kandidaten für Kunden hervorgegangen.

Informationen zu ChemPartner

Shanghai ChemPartner (http://www.chempartner.com/), zu dem ChemPartner, Jiangsu ChemPartner, ChemPartner Biologics und China Gateway Pharmaceutical Development gehören, bietet ein breites Spektrum an Kapazitäten in der Wirkstoffforschung und -entwicklung, darunter die Erforschung von biologischen Wirkstoffen, chemische Stoffe und medizinische Chemie, Biologie und Pharmakologie, DMPK und explorative Toxikologie sowie CMC für kleine und große Moleküle. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen globalen Kundenstamm und verfügt über Labors, Geschäftsstellen und Niederlassungen in den USA, Europa, China und Japan.

Kontakt:

Livia Legg

MS

Chief Commercial Officer

+1 650 419 9974

news@chempartner.com