Vretta Inc.

Vretta erhält angesehene Branchenanerkennung für MathemaTIC - Finalist des SIIA Education Technology 2021 CODiE Award für die beste Unterrichtslösung für Grundlagenwissen in Mathematik

Toronto (ots/PRNewswire)

Vretta, ein mehrfach preisgekröntes EdTech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass MathemaTIC zu den Finalisten des SIIA CODiE Award 2021 in der Kategorie Best Foundational Mathematics Instructional Solution ("Beste Unterrichtslösung für Grundlagenwissen in Mathematik") gehört. Unter den Finalisten des CODiE Award sind Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen von Entwicklern von Bildungssoftware, digitalen Inhalten, Online-Lerndiensten und verwandten Technologien aus dem gesamten Vorschul-20-Bereich repräsentiert.

MathemaTIC ist eine personalisierte Lernplattform, die Schülern der Klassen 3 bis 10 eine spannende, realitätsnahe Lern- und Bewertungserfahrung bietet, um ihre Mathematikkenntnisse zu stärken. MathemaTIC wurde über fünf Jahre in einer internationalen Zusammenarbeit zwischen SCRIPT im luxemburgischen Bildungsministerium und Vretta sowie renommierten Partnern aus der Bildungsforschung in Luxemburg und Frankreich entwickelt.

Einer der Gutachter des CODiE Award 2021 sagte: "MathemaTIC bietet eine Lösung für den digitalen Unterricht in Mathematik mit den verschiedensten Schülergruppen. Maßgeschneiderte Reihen von formativen und summativen Bewertungen führen den Benutzer auf einem personalisierten Weg mit lehrreichen und realistischen Lernmodellen. Der Reiz dieses Programms liegt in der nahtlosen Bereitstellung von Material in mehreren Sprachen. Der Lehrer kann den Umfang des Materials und wie gründlich es durchgenommen wird, an den Unterricht anpassen und jeder Schüler kann seinen eigenen Weg einschlagen."

Die SIIA CODiE Awards gelten seit über 35 Jahren als die führende Initiative zur Anerkennung von Exzellenz in der Software- und Informationsindustrie und werden von der Software & Information Industry Association (SIIA), dem wichtigsten Branchenverband für die Software-, Bildungs-, Medien-, Finanzinformations- und Digital-Content-Industrie, vergeben. MathemaTIC war einer der 152 Finalisten in den 42 Kategorien im Bereich Bildungstechnologie.

"Die CODiE Awards würdigen die aufregendsten und transformativsten Produkte im Bereich Ed Tech", sagte Jeff Joseph, President des SIIA. "In diesem Jahr haben diese führenden Produkte dem Land beim Bewältigen der historischen Pandemie geholfen, indem sie es Lernenden, Pädagogen, Administratoren und Eltern ermöglicht haben, über eine Reihe innovativer Dienste und Plattformen miteinander und mit wichtigen Bildungsressourcen in Verbindung zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Finalisten. Sie demonstrieren die Vitalität, Widerstandsfähigkeit und Bedeutung dieser wichtigen Branche."

Die SIIA CODiE Awards sind die einzige von Fachleuten anerkannte Initiative, um Exzellenz in der Branche hervorzuheben. Pädagogen und Administratoren fungieren als Juroren und testen in der ersten Runde alle im Bereich Bildung nominierten Kandidaten. Ihre Bewertungen bestimmen darüber, welche Produkte in die Finalrunde der SIIA CODiE Awards kommen. Diese Bewertungen machen 80 Prozent der Gesamtpunktzahl aus. Die SIIA-Mitglieder stimmen dann über die Finalisten ab, und die Punkte aus beiden Runden werden tabellarisch ausgewertet, um die Gewinner zu ermitteln. Auf Grund der COVID-19-Pandemie werden die Gewinner der Kategorie Business Technology im Rahmen einer Online Siegerehrung am 22. Juni 2021 bekannt gegeben.

Details über die Finalisten finden Sie unter https://history.siia.net/codie/2021-Finalists

Informationen zu Vretta

Vretta ist ein mehrfach preisgekröntes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Bewertungs- und Lernerfahrungen spezialisiert hat, die den Lernerfolg von Schülern in der Primar- und Sekundarstufe sowie in der postsekundären Bildung unterstützen. Seit über einem Jahrzehnt setzt das Unternehmen sich dafür ein und forscht daran besser zu verstehen, wie Schüler durch die Interaktion mit reichhaltigen und ansprechenden technologiegestützten Auswertungen erfolgreich sein können. Vretta ist auf die innovative Nutzung von Auswertungen spezialisiert, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen und die Fähigkeiten der Schüler zu stärken. Vretta konzentriert sich auf die Modernisierung von Bewertungs- und Lernlösungen durch kreatives Design, unterstützt durch psychometrische Präzision, und bietet zuverlässige, flexible und gerechte Lern- und Bewertungserfahrungen für Schüler, Pädagogen und Administratoren.

Informationen zu den SIIA CODiE(TM) Awards

Die SIIA CODiE Awards sind die einzige von Experten geprüfte Initiative, die die besten Produkte und Dienstleistungen der Geschäfts- und Bildungstechnologie präsentiert. Seit 1986 wurden Tausende von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter siia.net/CODiE.

Informationen zur Software and Information Industry Association (SIIA)

SIIA ist die einzige Branchenorganisation, die mehr als 700 Unternehmen aus den Bereichen Daten, Finanzinformationen, Bildungstechnologie, spezialisierte Inhalte und Publishing sowie Gesundheitstechnologie zusammenbringt. Unsere Mitglieder aus den verschiedenen Sparten verwalten die globalen Finanzmärkte, entwickeln Software, die die Herausforderungen der heutigen Zeit durch Technologie löst, stellen wichtige Daten zur Verfügung, die große und kleine Unternehmen weltweit mit Informationen versorgen, und entwickeln Innovationen für eine bessere Gesundheitsversorgung und erhöhtes persönliches Wohlbefinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vretta.com; Kommunikationsbeauftragter bei SIIA Communications: SIIA@methodcommunications.com