Tawazun und Yahsat kooperieren bei der Entwicklung von SATCOM-Lösungen "Made in the UAE"

- Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Produktion von kritischen Luftfahrt-, Modem- und anderen fortschrittlichen Satcom-Technologien in den VAE

- Ziel ist es, lokales Wissen, Fertigungskapazitäten und Technologieführerschaft zu nutzen, um die nationalen Industrialisierungsbemühungen voranzutreiben

- Erstes "Seed-Projekt" zur Entwicklung eines fortschrittlichen Satellitenmodems und einer maßgeschneiderten Wellenform für Regierungs- und Verteidigungsmärkte in den VAE und international

Der Tawazun Economic Council und der führende Betreiber von Satellitendiensten in den VAE, Yahsat, haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um ein neues Unternehmen zu gründen, das in den VAE kritische Fähigkeiten in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Satellitenkommunikationslösungen entwickeln soll. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aufbau von geistigem Eigentum vor Ort, um die nationale Sicherheit und die Entwicklung fortschrittlicher Technologien zu erhöhen.

Das MoU zur Bestätigung der geplanten Zusammenarbeit wurde während der IDEX 2021 von Eisa Al Shamsi, Deputy General Manager von Yahsat Government Solutions, und Matar Al Romaithi, Chief Economic Development Officer für Tawazun, in Anwesenheit von S.E. Tareq Al Hosani, Chief Executive Officer von Tawazun, Musabbeh Al Kaabi, Vorsitzender von Yahsat und Masood M. Sharif Mahmood, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von Yahsat, unterzeichnet.

Im Rahmen des MoU wird das neue Unternehmen Technologien entwickeln und Produkte rund um drei Hauptströmungen produzieren: Aeronautische Satcom-Technologien, Satellitenmodem-Technologien und Enablement anderer Satcom-Produkte und -Technologien. Es wird das in den VAE etablierte signifikante Wissen und Know-how nutzen und durch ausgewählte internationale Experten ergänzt werden, um ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor aufzubauen. Das erste Seed-Projekt umfasst die Entwicklung eines geschützten, plattformübergreifenden Satellitenmodems für den Regierungs- und Verteidigungsmarkt in den VAE und international.

Yahsat wird eine integrale Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass die Produkte des neuen Unternehmens die Anforderungen der Regierungskunden mit einer differenzierten und zielgerichteten Produktstrategie erfüllen, die es der Regierung der VAE und anderen lokalen und internationalen Nutzern ermöglicht, wichtige technologische Entwicklungen anzugehen. Es wird wichtige Produktentwicklungskapazitäten von führenden Lösungsanbietern und Herstellern beziehen, um den Grundstein für lokale Produktionslinien und integriertes Wertschöpfungsmanagement zu legen.

"Yahsat und Tawazun spielen eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Entwicklung des Satellitenkommunikationssektors in den VAE. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Beweis für die Position unseres Landes als globaler Vorreiter in einer Reihe von wachstumsstarken Sektoren. Diese Partnerschaften sind für die Diversifizierung der Wirtschaft der VAE von entscheidender Bedeutung, und wir verpflichten uns, die Portfoliounternehmen von UAE Investments zu unterstützen, da sie zum nachhaltigen Wachstum unseres Landes beitragen", sagte Musabbeh Al Kaabi, Chairman von Yahsat.

CEO Tawazun, S.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani sagte: "Mit Tawazun wollen wir Abu Dhabis Position als führendes regionales Zentrum für strategische Technologien und Fertigung bekräftigen. Wir sind begeistert von den langfristigen Perspektiven unserer Zusammenarbeit mit Yahsat. In weniger als einem Jahrzehnt seit dem Start des ersten Satelliten hat sich Yahsat zu einem der weltweit führenden Satellitenunternehmen entwickelt, mit einer beneidenswerten Erfolgsbilanz, die alle Emiratis mit Stolz erfüllt. Unsere Zusammenarbeit wird von der Expertise und den Verbindungen von Yahsat enorm profitieren und die Innovation und Technologieentwicklung in den VAE vorantreiben."

Ali Al Hashemi, designierter Chief Executive Officer von Yahsat, fügte hinzu: "Yahsat hat immer als Katalysator für die Diversifizierung der Wirtschaft der VAE gedient. Durch unsere langjährige Partnerschaft mit den VAE-Streitkräften und verschiedene andere Initiativen haben wir stark in den Aufbau der Nation investiert und damit Wachstum und neue Möglichkeiten gefördert. Im Einklang mit der Abu Dhabi Economic Vision 2030 freuen wir uns nun darauf, mit der einheimischen Produktion von fortschrittlichen Kommunikationstechnologien zu beginnen, damit die VAE ihre nationalen Ziele mit größerer Autonomie erreichen können. Wir sind der Führung unseres Landes und Tawazun dankbar, dass sie uns die Möglichkeit geben, Emiratis für den wachsenden Raumfahrtsektor zu entwickeln."

Durch die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für kritische nationale Anforderungen erwarten Tawazun und Yahsat, die Messlatte für Kundenzufriedenheit höher zu legen, insbesondere bei wichtigen Entscheidungsträgern in den VAE, dem GCC und darüber hinaus. Ihr Ziel ist es, Werte zu schaffen und die VAE als Hersteller von satellitengestützten Verteidigungs- und Kommunikationstechnologien zu etablieren und ihren Ruf als nachhaltige und souveräne Weltraumwirtschaft zu festigen.

