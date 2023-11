F.A.Z.-Institut

Die KfW gewinnt die Auszeichnung „Exzellente Nachhaltigkeit"

F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen den Preis auf der „12. Responsible Leadership Conference 2023"

Frankfurt Am Main (ots/PRNewswire)

KfW für beste Nachhaltigkeitsreputation ausgezeichnet

Die Reputation der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könnte im Jahr ihres 75. Jubiläums kaum größer sein. Mindestens im Kontext der Nachhaltigkeit glänzt die Förderbank überdurchschnittlich, wie die Social-Listening-Studie „ Exzellente Nachhaltigkeit 2023" herausfand. Für diese Studie analysierte das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag des F.A.Z.-Instituts über zwölf Monate hinweg, welche Reputation rund 20.000 der größten in der Bundesrepublik tätigen Firmen im Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs genießen. Basis ist eine Analyse im Web, die mehrere Millionen Datensätze berücksichtigt, darunter mehrere Millionen Online-Nachrichtenseiten, Foren, Social-Media-Kanäle, Pressemitteilungen, Consumer Seiten und Blogs. Dabei sticht die KfW nicht nur durch ihre große Sichtbarkeit im Netz, sondern auch durch die positive Tonalität der Erwähnungen hervor. Und dies sowohl in der Branche der „Landes- & Förderbanken" als auch branchenübergreifend.

Diesen Erfolg zeichnen das F.A.Z.-Institut und das IMWF am 22. November 2023 im Rahmen der „ 12. Responsible Leadership Conference 2023" aus: Die KfW gewinnt den Preis „Exzellente Nachhaltigkeit 2023". Alexander Bilgeri, Vice President Communications Human Resources, Production, Purchasing and Sustainability der BMW Group, wird im festlichen Abendprogramm der Konferenz in München die Laudatio auf den Preisträger halten. Die KfW Bankengruppe wird durch die Direktorin der Konzernkommunikation Verena Köttker und durch Jürgen Kern, dem Leiter der Abteilung Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit, vertreten.

Als Studienergebnis fielen in der öffentlichen Diskussion insbesondere die starken Themen in den Segmenten „Förderprogramme und Finanzierungsplattform für grünen Wasserstoff" sowie die von der KfW veröffentlichten Studien auf, die den Fokus auf Klimaschutz und Energiewende legen. Die Förderprogramme tragen maßgeblich zur Sichtbarkeit bei, vor allem in den Bereichen klimafreundlicher Neubau, energetische Sanierung und erneuerbare Energien."

Das Studienergebnis unterstreicht damit den Auftrag der KfW von Bund und Ländern die Transformation zu einem nachhaltigen und resilienten Deutschland zu unterstützen – auch im öffentlichen Diskurs. Die Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft begleitet die Förderbank seit 1948.

Responsible Leadership Conference 2023

Zur „Responsible Leadership Conference on Sustainability and Responsibility" finden sich Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte großer Wirtschaftsunternehmen sowie Vertreter aus Wissenschaft und Politik zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltigkeit und Verantwortung miteinander in Einklang bringen können.

Die Nachhaltigkeits-Konferenz findet in der BMW Welt in München statt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom F.A.Z.-Institut und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wissenschaftliche Unterstützung leistet Prof. Dr. René Schmidpeter (Professor für Nachhaltiges Management, BFH Bern, Scientific Researcher, Parmenides Stiftung ).

Über die Studie

Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2023" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Online-Reputation von rund 20.000 der größten deutschen Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse.

Für diese Studie konnten rund 22 Millionen Nennungen zu den etwa 20.000 Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 16. Juli 2022 bis 15. Juli 2023 identifiziert und zugeordnet werden. Dazu wurden mehrere 100 Millionen deutsche und deutschsprachige, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in einer Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder negative Tonalität ein.

Die Nachhaltigkeitsreputation der Unternehmen wurde anhand von Tonalitätssaldo und Reichweite branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit flossen dabei zu je 40 Prozent und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu 20 Prozent in die Berechnung ein. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie.

Das F.A.Z.-Institut zeichnete Unternehmen mit dem Zertifikat „Exzellente Nachhaltigkeit" aus, die in ihrer jeweiligen Branchenauswertung mindestens 60 Punkte erreichen.

Zur Preisverleihung

Der Preis „Exzellente Nachhaltigkeit" wird im Rahmen der „Responsible Leadership Conference" am 22. November 2023 in der BMW Welt in München überreicht. Diese Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 300 Teilnehmer vor Ort und digital erwartet. Weitere Informationen finden Sie über diesen Link: https://www.responsibleleadership.de/