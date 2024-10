LenioBio GmbH

LenioBio arbeitet mit ReciBioPharm zusammen, um die ALiCE®-Technologie zu erweitern und die Impfstoffproduktion zu beschleunigen

Förderung der 100-Tage-Mission der CEPI zur Beschleunigung der Impfstoffentwicklung

LenioBio, das führende Unternehmen im Bereich der schnellen zellfreien Proteinexpressionstechnologien, freut sich, eine Zusammenarbeit mit ReciBioPharm, einer globalen Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), bekannt zu geben, um die Fähigkeiten zur Herstellung von Proteinen zu erweitern und die Impfstoffproduktion zu beschleunigen.

Diese Zusammenarbeit ist Teil des erweiterten Umfangs des von der CEPI finanzierten Projekts von LenioBio, das die Kapazität und Geschwindigkeit der proprietären ALiCE®-Proteinexpressionstechnologie von LenioBio zur Beschleunigung der Produktion von impfstoffrelevanten Proteinen für den Einsatz in klinischen Studien demonstrieren soll. Dieses Projekt steht in vollem Einklang mit der 100-Tage-Mission, die von der CEPI angeführt wird.

Das Projekt wurde nach einem erfolgreichen ersten halben Jahr verlängert, in dem LenioBio alle wichtigen Meilensteine erreicht hat. Sie haben erfolgreich nachgewiesen, dass ALiCE® in der Lage ist, zuverlässig impfrelevante Proteine in kleinem Maßstab aus zellfreien DNA-Formaten zu produzieren, und haben eine Reihe neuartiger Qualitätskontrolltests entwickelt, um während des gesamten Proteinproduktionsprozesses die höchsten Standards für Produktintegrität und -sicherheit zu gewährleisten.

Aufbauend auf diesem Erfolg wird LenioBio mit ReciBioPharm zusammenarbeiten, um eine skalierte Produktion von Impfstoffproteinen mit ALiCE® zu erreichen. Die Expertise von ReciBioPharm in der Prozessentwicklung und Herstellung komplexer Biologika sowie die globale Präsenz des Unternehmens werden entscheidend dazu beitragen, das volle Potenzial von ALiCE® für die Impfstoffherstellung zu erschließen und den Weg für zukünftige GMP-Anwendungen zu ebnen.

„Die Teilnahme an der 100-Tage-Mission ist eine Ehre und eine große Verantwortung", sagte André Goerke, Geschäftsführer von LenioBio. „Unsere Zusammenarbeit mit ReciBioPharm bringt uns der Verwirklichung der Vision einer schnellen Impfstoffentwicklung einen Schritt näher. Durch die Übertragung der Proteinproduktion mit ALiCE® an eine führende CDMO wollen wir den dringenden Bedarf an einer schnellen Impfstoffproduktion decken, die für die Eindämmung neu auftretender Gesundheitsbedrohungen entscheidend ist."

Die neu angekündigte Zusammenarbeit betrifft den Technologietransfer für die Proteinproduktion eines Impfstoffkandidaten im 10-Liter-Maßstab unter Verwendung von ALiCE® – einschließlich der vor- und nachgelagerten Arbeitsschritte – an den Standort von ReciBiopharm in Oeiras, Portugal. Dieser Prozess wird einen ersten Transfer von Verfahren und Analysemethoden beinhalten und Material für präklinische Studien liefern. Die Etablierung der ALiCE®-Technologie in einer skalierten Produktionsumgebung ist ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur GMP und zur Produktion von Material für klinische Studien und die Impfstoffherstellung.

Vikas Gupta, Präsident von ReciBioPharm, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit LenioBio ist ein bedeutender Schritt nach vorn bei der Herstellung rekombinanter Proteine. Die ALiCE®-Technologie von LenioBio ist gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur globalen Gesundheit zu leisten und die Entwicklung von Impfstoffen und anderen wichtigen biologischen Wirkstoffen zu beschleunigen. ReciBioPharm freut sich, eine entscheidende Rolle bei der Erprobung der innovativen Plattform von LenioBio im großen Maßstab spielen zu können und sieht einer Zukunft entgegen, in der diese Technologie in klinischen Studien eingesetzt wird. Diese Partnerschaft steht in perfektem Einklang mit unserem Engagement für Innovation. Wir lassen die Vision einer Zukunft Wirklichkeit werden, in der Impfstoffe schneller entwickelt und eingesetzt werden können, um auf neue Bedrohungen zu reagieren."

Für die Zukunft plant LenioBio, die Qualität der mit ALiCE® hergestellten Proteine durch In-vivo-Studien mit Schwerpunkt auf Dosierung und Wirksamkeit eingehend zu bewerten. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, weitere Gespräche mit den Behörden zu führen, um ALiCE® als Plattformtechnologie für die beschleunigte Entwicklung von Proteinarzneimitteln zu positionieren, mit dem Ziel, die Zeit zu verkürzen, die Impfstoffe und Therapeutika bis zur klinischen Prüfung benötigen.

Die 100-Tage-Mission:

Die 100-Tage-Mission, die von der CEPI angeführt und von den Staats- und Regierungschefs der G7 und G20 unterstützt wird, zielt darauf ab, die Zeitspanne für die Entwicklung von Impfstoffen drastisch zu verkürzen. Durch die Verkürzung der Entwicklungszeit für die ersten zugelassenen COVID-19-Impfstoffe um zwei Drittel kann diese Initiative verhindern, dass sich künftige Epidemien zu Pandemien ausweiten.

Informationen zu LenioBio

LenioBio ist ein biowissenschaftliches Biotech-Unternehmen, das eine bahnbrechende Plattform für die Proteinexpression entwickelt. Mithilfe der ALiCE®-Technologie können Kunden – Forscher und Biopharma-Hersteller – ihre Prozesse zur Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Proteinen rationalisieren und beschleunigen. LenioBio vereinfacht die Herstellung und beschleunigt die Lieferung von Medikamenten an die Patienten.

Informationen zu ReciBioPharm

ReciBioPharm, ein Geschäftsbereich von Recipharm, ist eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die speziell für Unternehmen gegründet wurde, die Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPs) entwickeln und vermarkten wollen. Die spezialisierten CDMO-Fähigkeiten von ReciBioPharm umfassen die präklinische bis klinische und kommerzielle Entwicklung und Herstellung neuer biologischer Modalitäten, die Technologien auf der Basis von lebenden Viren und viralen Vektoren, biopharmazeutische Produkte auf der Basis von lebenden Mikroorganismen sowie die Produktion von mRNA und Plasmid-DNA auf der Basis von Nukleinsäuren umfassen. Unter der Leitung eines Managementteams und technischer Experten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz sowohl in der Prozessentwicklung als auch in der Auftragsherstellung bietet ReciBioPharm das Wissen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um Kunden bei der Entwicklung und Herstellung vielversprechender neuer Therapien zu unterstützen, die den Bedürfnissen von Patienten auf der ganzen Welt entsprechen.

