Microland erhält die Great Place to Work®-Zertifizierung

Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, hat mit der Great Place to Work®-Zertifizierung einen weiteren Meilenstein erreicht. Diese vom Great Place to Work®-Institut verliehene Zertifizierung basiert auf dem positiven Feedback und den Rückmeldungen der aktuellen Mitarbeiterschaft und etabliert Microland als ein Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat, seinen Mitarbeitern eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten.

Die Great Place to Work® Certification™ ist die beste Anerkennung als Arbeitgeber der Wahl, die Unternehmen anstreben. Es ist das einzige Gütesiegel, das vollständig darauf basiert, was die Mitarbeiter über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz berichten, insbesondere darauf, wie konsequent sie Vertrauen am Arbeitsplatz erleben.

Als Unternehmen konzentriert sich Microland von jeher darauf, Menschen Priorität einzuräumen, und die prestigeträchtige Auszeichnung ist ein Zeugnis des großartigen und integrativen Arbeitsplatzes, den das Unternehmen für alle Mitarbeiter geschaffen hat, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Behinderung, Nationalität oder Alter.

Pradeep Kar, Vorsitzender und Geschäftsführer von Microland, erklärte zu der Zertifizierung: „Herzlichen Glückwunsch an alle Microlander - gemeinsam haben wir es geschafft. Microland war schon immer ein großartiger Arbeitsplatz. Unsere 32-jährige Geschichte, in der wir stets die Menschen in den Vordergrund gestellt haben, ist noch ein bedeutungsvollerer Beweis für unser Engagement für diejenigen, die uns am Herzen liegen – die Microlander und ihre Familien, Partner und Gemeinschaften. Diese Zertifizierung ist ein weltweiter Industriestandard für das, woran wir schon immer glauben – wir sind ein großartiger Arbeitsplatz, und dies gibt uns einen weiteren Grund, stolz darauf zu sein, ein Microlander zu sein."

Microland ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen. Im August 2021 verpflichteten sich alle Mitarbeiter dazu, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu praktizieren.

„Die Great Place to Work®-Zertifizierung ist ein weiterer Pluspunkt für uns und bestätigt nur, was wir schon immer tief in unserem Herzen wussten – Microland ist ein großartiger Arbeitsplatz", so T R Srinivasan, CPO von Microland. „Die Zertifizierung ist ein Beweis für Vertrauen und einen förderlichen und integrativen Arbeitsplatz! Damit verbunden ist auch die gemeinsame Verantwortung, dieser Anerkennung jeden Tag, jedes Jahr und in Zukunft gerecht zu werden. Sage und schreibe 82 % der Microland-Mitarbeiter haben an der Umfrage teilgenommen und angegeben, dass sich das Unternehmen um das physische, emotionale und finanzielle Wohlergehen der Mitarbeiter kümmert und sie unterstützt."

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto „Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Serviceportfolio in den Bereichen Cloud und Datenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/

Informationen zu Great Place to Work®

Great Place to Work® ist die weltweite Autorität der Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat das Unternehmen weltweit mehr als 100 Millionen Mitarbeiter befragt und die umfangreichen Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen attraktiven Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Die Plattform für Mitarbeiterbefragungen unterstützt Führungskräfte mit Feedback, Echtzeit-Berichten und Erkenntnissen, die sie benötigen, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Die gesamte Arbeit des Unternehmens basiert auf dem Ziel, für eine bessere Welt zu sorgen, indem alle Unternehmen dabei unterstützt werden, „a great place to work For All™" zu werden.

Weitere Informationen finden Sie auf greatplacetowork.com

