Microland wird in der IAOP-Liste "The Global Outsourcing 100" aufgeführt

Bengaluru, Indien, Atlanta und London (ots/PRNewswire)

Microland, ein globales Unternehmen für digitale Transformation, gab heute seine Aufnahme in die Global Outsourcing 100-Liste (GO100) der International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) bekannt https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100. Dies ist eine prestigeträchtige jährliche Auflistung der besten Anbieter und Berater der Welt. Die Aufnahme in GO100 zeigt das Engagement für hervorragende Leistungen und kontinuierliche Verbesserungen, die das Markenzeichen der Outsourcing-Branche sind. Dieses Programm zeichnet Organisationen aus, die in der Branche führend sind, und dient als umfassende Ressource für die Buy-Side während des Partnerauswahlprozesses.

Microland wurde in die 2021 Global Outsourcing 100 durch eine strenge Bewertungsmethodik aufgenommen, die eine Überprüfung durch ein unabhängiges Gremium von IAOP-Kundenmitgliedern beinhaltet, die über umfangreiche Erfahrungen bei der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern verfügen. Microland ist in dieser Liste aufgrund seiner herausragenden Leistungen in vier Bereichen der Bewertung aufgeführt:

- Kundenreferenzen , die durch die Wertschöpfung bei den Top-Kunden des Unternehmens nachgewiesen werden - Auszeichnungen und Zertifizierungen , nachgewiesen durch Branchenanerkennung und relevante organisatorische und individuelle professionelle Zertifizierungen - Programme für Innovation , nachgewiesen durch spezifische Programme und daraus resultierende Ergebnisse, die neue Formen von Wert für Kunden schaffen - Soziale Verantwortung des Unternehmens , wie sie sich in Unternehmensprogrammen und -ergebnissen zeigt, die sich mit dem Engagement und der Entwicklung von Gemeinden befassen

Ashish Mahadwar, President Microland Limited, sagte: "Microland hat in den letzten 31 Jahren Pionierarbeit für innovative IT-Infrastrukturlösungen geleistet und sich dabei stets auf die Bereitstellung von transformativen Lösungen der nächsten Generation konzentriert. Microland hat für seine Kunden 'Making Digital Happen' gemacht, um sicherzustellen, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt behalten. Diese Anerkennung ist eine weitere große Bestätigung und Feier unserer fundamentalen Stärken. Es ist eine würdige Ergänzung zu unserer Reihe von Auszeichnungen, die wir in letzter Zeit erhalten haben, darunter die Anerkennung als Leader im Gartner Magic Quadrant für Managed Network Services*. Ich möchte mich bei all unseren Kunden für ihr Vertrauen in Microland und bei allen Microland-Mitarbeitern für ihre große Kundenorientierung bedanken. "

Die IAOP ist der globale Verband, der Kunden, Anbieter, Berater und Akademiker in einem kollaborativen, wissensbasierten Umfeld zusammenbringt, das die professionelle und organisatorische Entwicklung, Anerkennung, Zertifizierung und Exzellenz fördert, um Geschäftsdienstleistungsmodelle und Ergebnisse zu verbessern. Die Liste wurde am Eröffnungstag des Outsourcing World Summit 2021 veröffentlicht, der virtuell vom 16. bis 19. Februar 2021 stattfand.

"Die Wahl der richtigen Partner ist heute wichtiger denn je. Unternehmen, die auslagern, nicht nur im traditionellen Sinne, sondern auch durch die breite Palette der sich ständig verändernden kollaborativen Geschäftsmodelle, nehmen ihre Anbieter sehr genau unter die Lupe", sagte Debi Hamill, IAOP CEO. "The Global Outsourcing 100 ist der maßgebliche Leitfaden, der Unternehmen bei der Recherche und dem Vergleich von Dienstleistern hilft, mit denen sie eine Zusammenarbeit in Erwägung ziehen. Es ist uns eine Ehre, Microland in dieser Liga begrüßen zu dürfen."

Diese Auszeichnung spiegelt die globale Präsenz von Microland wider, die Kunden aus verschiedenen Branchen wie BFSI, Einzelhandel, Hi-Tech, Pharma & Lifesciences unterstützt. Microlands integrierte Serviceleistungen für IT-Infrastruktur, IIoT und Anwendungstransformation ermöglichen es Kunden, ihre digitalen Investitionen wirklich zu optimieren. Microland hilft seinen Kunden, Investitions- und Verwaltungskosten zu senken und gleichzeitig die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Microland hat auch erheblich in seine eigenen Lösungen investiert, um die Automatisierung im gesamten Bereich der digitalen Infrastruktur des Kunden voranzutreiben.

Quelle (*): Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 09 Nov 2020

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Technologie-Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto "Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je. Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/

Informationen zu IAOP

IAOP ist der globale Verband, der Kunden, Anbieter und Berater in einer kollaborativen, wissensbasierten Umgebung zusammenbringt, die professionelle und organisatorische Entwicklung, Anerkennung, Zertifizierung und Exzellenz fördert, um Geschäftsdienstleistungsmodelle und Ergebnisse zu verbessern. IAOP verbindet Sie und Ihre Organisation mit seiner wachsenden globalen Gemeinschaft und mit den Ressourcen, die Sie für Ihren Erfolg benötigen. Besuchen Sie IAOP.org

