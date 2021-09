Weltneuheit: 3D-gedruckte Batterien, Neuzugang im Management- Blackstone Resources AG

Blackstone Resources AG

Die Blackstone Resources AG (SWX: ISIN CH0460027110) freut sich bekannt zu geben, dass das Management der Blackstone Resources AG ab 1. September Unterstützung von Serhat Yilmaz erhält. Als Chief Marketing Officer wird der 35-Jährige für die Kommunikation der Gruppe und für den Aufbau des Bereichs Investor Relations maßgebliche Verantwortung übernehmen. Zudem wird er auch die Batterieproduktion im Marketing und Business Development der Blackstone Technology am Standort in Döbeln gestaltend begleiten.

"Die Blackstone Resources AG ist ein bedeutender globaler Gestalter der emissionsfreien Zukunft. Ich freue mich darauf, in diesem innovationsorientierten Unternehmen mitwirken zu dürfen", so Yilmaz. "Unsere Fortschritte bei der Industrialisierung 3D-gedruckter Batteriezellen eröffnen uns jetzt immense Potenziale, auf die ich ganz besonders gespannt bin."

Blackstone Technology produziert klimafreundliche und saubere Batterien für eine nachhaltige Verkehrswende. Mit 3D-gedruckten Batterien, einer Weltneuheit im Fertigungssegment, hat man jetzt den Quantensprung geschafft: Dank wesentlich erhöhter Energiedichte eignen sich die neuen Ladungsträger auch für den Offroad-Bereich.

Mit dem Zugang des vorher bei der Quantron AG als CMO und bei Framo als CMO sowie CBDO tätigen Yilmaz, erhält die Blackstone Resources AG in der Schweiz einen erfahrenen Gestalter aus der Branche. Gemeinsam mit den kürzlich erteilten Fördermitteln und der Betriebserlaubnis für die Produktion von 3D-Batterien befindet sich das Unternehmen jetzt in den Startlöchern für die nächste Stufe. "Der Name Blackstone Resources ist dabei, im Getriebe der Verkehrswende zum Markenzeichen zu werden. Wir haben allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken", ist sich Yilmaz sicher.

Konkret will man die Produktpalette in der Batterieherstellung erweitern und sich im Feld klimaneutraler Fahrzeuge mit eigenen Energieträgern noch tiefer verwurzeln. Yilmaz: "In diesem Segment hat sich Blackstone Technology in der Vergangenheit nachhaltig etabliert. Mit unserer neuen Blackstone Thick Layer Technology © wollen wir den Markt nun aber vermehrt von der Spitze aus steuern: Unser Entwicklungsdurchbruch erhöht die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien um sagenhafte 20 Prozent".

Wenn es um die Frage eng bemessener Bauräume oder um maximierte Energiedichte geht, dann liefern die innovativen Lösungen der Blackstone Technology GmbH schon heute die richtige Antwort. "Mit unseren Batterien erhalten Nutzfahrzeuge 20 Prozent mehr Reichweite mit gleichbleibender Batteriegröße. Das ist ebenso einfach wie beeindruckend", freut sich Yilmaz.

Über Blackstone Resources AG

Die Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, welche sich auf den Markt für Batterietechnologie und Batteriemetalle konzentriert. Wir bieten ein direktes Engagement in der Revolution der Batterietechnologie. Die Blackstone Technology baut derzeit eine Produktionslinie für 3D-gedruckte Kleinserien in Döbeln, Sachsen, auf. Die kurzfristige Produktion wird Pouch-Zellen mit der Blackstone Thick Layer Technology © sein, die eine 20% höhere Dichte in Lithium-Ionen-Zellen ermöglicht. Blackstone setzt das Entwicklungsprogramm für Festkörperbatterien und deren Produktionsprozess fort. Elektrofahrzeuge und Batterien haben die Nachfrage großer Mengen verschiedenster Metalle angetrieben. Daher errichtet, entwickelt und betreibt Blackstone Resources Produktionsstätten für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Mangan, Graphit, Nickel und Kupfer, um an diesem Trend teilzunehmen.