FinAPU unterstützt UNIQA Insurance Group AG

Wien (ots)

FinAPU als Steuerungstool im Risikomanagement

Mit den Tools von FinAPU (www.finapu.com) ist es der UNIQA Insurance Group AG möglich, die Ausfallsrisiken in den Portfolien der Mutter und der Tochterunternehmen auf Knopfdruck zu berechnen und ein effizientes Monitoring aufzusetzen. IT-gestützte Prozesse mindern die operationellen Risiken, wodurch ein effektiver Ressourceneinsatz gewährleistet ist. Die Qualität der Risikomodelle und Daten sowie Stabilität, Schnelligkeit und Transparenz der Software, sind maßgeblich für einen reibungslosen Versicherungsbetrieb. Die Risikomanagementplattform FinAPU, entwickelt von der FinAPU GmbH, wurde in einem gemeinsamen Projekt mit den Fachexperten von UNIQA und FinAPU GmbH so adaptiert, dass eine optimale Steuerung der Risiken gewährleistet ist und alle Anforderungen voll umfänglich erfüllt werden.

Für die Firmengründer von FinAPU, Karl Tasch und Felix Diem, ist es eine besondere Aufgabe, die Prozesse und Risikoverfahren eines international erfolgreichen Versicherungsunternehmens aus Österreich zu analysieren und optimieren.

Seit Jahresbeginn 2020 zählt die UNIQA Insurance Group AG zum Kundenkreis der FinAPU GmbH. Der primäre Einsatzzweck der Risikomanagementplattform FinAPU liegt für UNIQA in der Beurteilung und Überwachung des Ausfallrisikos von Marktteilnehmern (Unternehmen und Banken) welche über kein externes Rating verfügen. „Durch eine umfassende Unternehmensabdeckung, branchenspezifische und transparente Risikomodelle, sowie die Möglichkeit zur Berücksichtigung eigener qualitativer Bonitätsfaktoren, stellt FinAPU eine wertvolle Unterstützung für uns beim Management und Monitoring von Ausfallsrisiken dar“, meint dazu Mag. Paul Buchner, Head of Group Risk Management bei UNIQA.

Gemeinsam mit UNIQA und weiteren FinAPU Nutzern aus der DACH Region, Italien, Malta, UK und den USA wird die Risikomanagementplattform stetig weiterentwickelt, um die wachsenden Anforderungen frühzeitig zu erkennen und bestmöglich zu erfüllen.

