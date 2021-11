DPS Group

DPS Group baut ihre europäische Präsenz durch die Eröffnung eines neuen Büros in der Schweiz aus

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die DPS Group, ein weltweit tätiges Privatunternehmen für Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Validierung (EPCMV) in der Hightech-Prozessindustrie, erweitert ihre europäischen Aktivitäten mit der Gründung eines neuen Büros in der Schweiz, um den wachsenden Kundenstamm der Gruppe in der Schweizer Pharma- und Life-Sciences-Industrie zu bedienen.

Martin Bannister, Managing Director des Geschäftsbereichs European Contract Services von DPS, sagte, dass die Gruppe bereits über 70 Mitarbeiter in der Schweiz beschäftigt, die führende Pharmaunternehmen betreuen. Um ihr Wachstum in der Region fortzusetzen, hat DPS ein neues Büro in Zug eröffnet. "Unser Geschäft mit der Schweizer Pharmabranche ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und wir sind der Ansicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Gründung einer Niederlassung in der Schweiz ist, mit der wir unser Geschäft in diesem Sektor entwickeln und weiter ausbauen können."

DPS wird ihren Schweizer Kunden Personaldienstleistungen, Assistenz in der technischen Personalbeschaffung und Full-Service-Engineering anbieten. "Als vertrauenswürdiger Partner, der vom SECO für Personalleasing von Zeitarbeitskräften zugelassen ist, können wir unseren Kunden in der ganzen Schweiz hochqualifizierte Spitzenkräfte vermitteln", fügte Herr Bannister hinzu.

Peter Booman, Direktor der DPS Contract Services Schweiz, fügte hinzu: "Wir bieten seit 20 Jahren einen maßgeschneiderten Service zur Vermittlung von branchenspezifischen Arbeitskräften für die High-Tech-Industrie in ganz Europa an. Unsere Branchenerfahrung, unser Marktzugang und unser technisches Wissen, kombiniert mit unserem innovativen, qualitätsorientierten Arbeitsprozess, ermöglichen es uns, unseren Kunden hervorragende Personaldienstleistungen zu bieten. Unser europaweit tätiges Team ist strategisch positioniert und verbindet internationale Ausrichtung mit lokaler Präsenz, um die wirtschaftlichen Bedürfnisse unserer Kunden in der Schweiz zu erfüllen."

Die Neueröffnung in der Schweiz ist nur der jüngste Schritt im Rahmen des Ausbaus der europäischen Aktivitäten von DPS. Die Expansion in weitere europäische Länder, in denen DPS derzeit noch nicht vertreten ist, ist geplant.

Die Ausweitung der europäischen Aktivitäten folgt auf ein Jahr, in dem DPS ihre Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten mit neuen Büros in Oregon, Philadelphia und Kansas ausgebaut hat. Auch in Singapur expandierte DPS im vergangenen Jahr, um den wachsenden Markt in Südostasien zu bedienen.

DPS ist in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt heute mehr als 2 000 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen und an Kundenstandorten in Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Schweden, der Schweiz, Israel, Singapur, Saudi-Arabien und den USA.

Die DPS Group ist ein globales Ingenieur-, Beratungs- und Projektmanagementunternehmen, das Hightech-Industrien auf der ganzen Welt bedient. DPS erbringt Dienstleistungen für Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette im Ingenieur- und Bauwesen, einschließlich Machbarkeitsstudien, Konzepte, Beratung, Architektur, Engineering, Beschaffung, Baumanagement, Inbetriebnahme, Qualifizierung und Validierung, und stellt außerdem individuelle Personallösungen bereit.

DPS nutzt ihr profundes, im Laufe von 46 Jahren erworbenes Fachwissen im Bereich der Verfahrenstechnik sowie ihre umfassende Erfahrung im Bereich Lean Construction, um Kunden in High-End-Prozessbereichen wie der Pharma-, Biotech- und Halbleiterindustrie bei der schnellen, sicheren und kostengünstigen Bereitstellung von Produktionsanlagen zu unterstützen. Was das Unternehmen auszeichnet, sind die Partnerschaften, die es mit seinen Kunden auf der Basis eines grundlegenden Verständnisses ihrer Geschäfte aufbaut, und seine eigene Agilität, Flexibilität, sein originelles Denken und seine hochkarätigen Mitarbeiter.

DPS ist in den letzten Jahren stark gewachsen und beschäftigt heute mehr als 2 000 Mitarbeiter in 18 Niederlassungen und an Kundenstandorten in Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Schweden, der Schweiz, Israel, Singapur, Saudi-Arabien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dpsgroupglobal.com.