Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt MT-G Uhr mit komplexer, mehrfarbiger Karbonlünette auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die neuesten Modelle seiner stoßbeständigen Armbanduhren-Reihe G-SHOCK bekannt gegeben. Die neue MTG-B2000XMG mit ihrer mehrfarbigen Karbonlünette, die durch Laminieren von Karbon mit farbigen Glasfasern hergestellt wird, ist Teil der MT-G Uhrenlinie, deren Konstruktion das Beste aus den Eigenschaften von Metall und Harz macht.

Die Lünette der MTG-B2000XMG wird in einem neuen Verfahren hergestellt, bei dem Karbon und farbige Glasfasern nach dem Zufallsprinzip laminiert und daraus die Lünette geschnitten wird. Durch dieses Verfahren entsteht eine mehrfarbige Lünette mit einem komplexen Muster, das an die wunderschöne mystische Färbung des Regenbogenbergs angelehnt ist. Dessen verschiedenfarbige Schichten sind durch die Oxidation von Mineralien entstanden und haben sich im Laufe der Zeit durch vulkanische Aktivitäten und tektonische Bewegungen gebildet. Keine Uhr gleicht der anderen, jede Lünette weist ein einzigartiges, komplexes Muster auf. Farbenfrohe Ionenplattierungen (IP) zieren die Komponenten der Uhr, von der Regenbogen-IP am inneren Rand der Lünette über die roségoldene IP der Schließe und der Bandschlaufe bis hin zur hellblauen und violetten IP der vorderen Schrauben, Knöpfe und der Krone. Das mehrfarbige Zifferblattdesign ergänzt die Farben der Lünette.

Durch den Empfang von Radiowellen-Zeitkalibrierungssignalen hält die Uhr überall auf der Welt die genaue Zeit. Die Smartphone-Link-Funktionalität sorgt außerdem dafür, dass die Uhr bei Änderungen der Zeitzone und der Sommerzeit (DST) automatisch auf dem neuesten Stand bleibt, indem sie mit einer speziellen App auf einem Smartphone gekoppelt wird. Weitere Merkmale sind die Aufladung durch Solarenergie und eine helle LED, die für optimalen Komfort sorgen.

