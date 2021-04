Torry Harris Business Solutions (THBS)

Torry Harris bringt voll integrierte Plug & Play-Lösungen für Smart-Home-Automation auf den Markt

Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein Spezialist für Systemintegration und IoT-Geräteintegration, hat eine Komplettlösung für das Smart-Home-Management vorgestellt. IoT Glue® bietet ein erschwingliches Redistributions-Lizenzmodell, so dass Kunden es als ihr eigenes, gebrandetes Angebot bündeln können. Die Lösung umfasst auch DigitMarket(TM), einen digitalen Marktplatz, der als Ökosystem-Framework Teilnehmer eines Smart-Home-Ökosystems zusammenzuführt.

In einem typischen Smart Home sind Geräte mehrerer Marken vorhanden. Dadurch ergeben sich mehrere Servicebereiche für den Wettbewerb. Die Anbieter haben möglicherweise eigene Apps zur Steuerung ihrer jeweiligen Geräte. Eine App, die eine universelle Smart-Home-Steuerung bietet, würde jedoch neue Maßstäbe setzen. Dies ist eine der offensichtlichen Lücken, die marktbewusste Unternehmen gerne füllen werden.

IoT Glue® ist eine mobilfähige IoT-Integrationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, IoT-Investitionen zu monetarisieren, indem sie separate Dinge nahtlos zusammenführt. Die Unternehmen können nun mit IoT Glue® ein Ökosystem verschiedener Anbieter in der Smart Home-Branche aufbauen, um den Wert für den Kunden zu maximieren. Ein solches Ökosystem gewährleistet ein integriertes Endbenutzererlebnis und stärkt so die Akzeptanz der Unternehmensmarke.

Shuba Sridhar, Vice President - Strategic Initiatives bei Torry Harris, erklärt hierzu: "Der Smart-Home-Trend geht stark in Richtung Multi-Tasking-Heimautomatisierungssysteme mit einem einzigen Kontrollpunkt. Hier können die Spezialisierung von Torry Harris auf Integrationslösungen und IoT Glue® von Torry Harris helfen."

"IoT Glue® bietet ein API-Gateway zur Integration von Geräten verschiedener Hersteller. Neue intelligente Geräte können auf einfache Weise basierend auf deren veröffentlichten APIs zu IoT Glue® hinzufügt werden. Aufgrund seines API-first-Ansatzes bietet IoT Glue® ein hervorragendes Potenzial zur Integration mit allen Smart-Home-Geräten", fügt sie weiter hinzu.

Informationen zu Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus, IoT und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com