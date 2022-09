Plintron Europe Limited

Mobilfunkanbieter auf der Plintron MVNA-/MVNE-Plattform Differenzierungsmöglichkeiten mit der 5G-Technologie

Singapur (ots/PRNewswire)

Mobilfunkanbieter (MVNOs) auf der MVNA-/MVNE-Plattform von Plintron können differenzierte Dienste mit 5G anbieten, wie z.B.: Ultra HD 4K- bis 8K-Video-Streaming, auf Augmented Reality/Virtual Reality basierte Medien sowie immersive 360-Grad-Medienerlebnisse. So können beispielsweise E-Learning, telemedizinische Sprechstunden, Videokonferenzen und IoT-Dienste in Echtzeit angeboten werden.

Subhashree Radhakrishnan, stellvertretender Vorsitzender und Mitbegründer der Plintron Group, erklärte: „Die MVNA-/MVNE-Plattform von Plintron unterstützt die 5G NSA-Option 3, um 5G-Konformität zu erreichen. Dadurch können Mobilfunkanbieter auf unserer Plattform differenzierte Dienste und Anwendungen anbieten."

Die 5G-Dienste von Plintron sind bei mehreren Mobilfunkanbietern in den USA und in vier europäischen Ländern in Betrieb, weitere werden in Kürze im weltweiten Netz folgen. Die MVNA-/MVNE-Plattform von Plintron setzt 5G Non-Standalone (NSA) seit Januar 2021 kommerziell ein, um die unmittelbaren 5G-Technologieanforderungen ihrer MVNO-Kunden zu erfüllen. Die Plintron-Plattform unterstützt erweitertes AMBR DL, das höhere Geschwindigkeiten als 4,2 Gbps wie 10 Gbps unterstützt.

Plintron hat zunächst 5G NSA implementiert, da die meisten der anfänglichen 5G-Installationen von Mobilfunknetzbetreibern (MNO) NSA-Implementierungen waren. Für Mobilfunkanbieter, die hauptsächlich Hochgeschwindigkeitsverbindungen für Verbraucher mit 5G-fähigen Geräten bereitstellen wollen, ist NSA am besten geeignet, da sie damit ihre bestehenden Investitionen in 4G-LTE-Netze in den Bereichen Transport und Mobile Core nutzen und die Kapitalkosten für den Aufbau eines vollständigen 5G-Netzes reduzieren können.

Bei 5G NSA wird das bestehende 4G-LTE-Netz für alles genutzt, mit Ausnahme der 5G-Datenebene, die auf der 3GPP-Version 15 von 5G NR basiert. Daher ist es die beste Lösung für Mobilfunkanbieter, die über Enhanced Mobile Broadband (eMBB) schnell bessere Datengeschwindigkeiten liefern oder dringende LTE-Engpässe bewältigen möchten.

Plintron freut sich darauf, auch in Zukunft neue Technologien und Innovationen einzuführen, um seine MVNO-Kunden und -Partner zu unterstützen.

Plintron ist ein Unternehmen für digitale Kommunikationstechnologie, das es Marken ermöglicht, Kunden zu gewinnen und zu binden. Es ist der weltweit größte länderübergreifende End-to-End-Anbieter von MVNA und MVNE mit Kunden auf sechs Kontinenten. Mit mobilen Netzwerkdiensten in über 30 Ländern auf 6 Kontinenten, die von mehr als 1000 Telekommunikationsexperten unterstützt werden, hat Plintron mehr als 143 Mobilfunkanbieter (MVNOs) gegründet und betreut über 165 Millionen Mobilfunkteilnehmer. Plintron hat zahlreiche internationale Branchenauszeichnungen gewonnen, darunter die Auszeichnung „MVNE of the Year" auf dem MVNOs World Congress 2022.

