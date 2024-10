RevitaLash Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics verkündet neuen Meilenstein von über $9 Millionen für den Kampf gegen Brustkrebs

Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire)

RevitaLash® Cosmetics (RevitaLash"), weltweit bekannt für seine innovativen Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren, verstärkt sein Engagement im Kampf gegen Brustkrebs während des Breast Cancer Awareness Month und darüber hinaus. Das Unternehmen hat nun den Meilenstein von mehr als 9 Millionen Dollar an Geld-, Produkt- und Unterstützungsspenden sowie Investitionen in die Krebsforschung und in Initiativen zur Patientenversorgung seit 2008 erreicht.

Seit seiner Gründung setzt sich RevitaLash Cosmetics mit Stolz für die Sache ein, angetrieben durch das Vermächtnis seiner verstorbenen Mitbegründerin Gayle Brinkenhoff, die mit Mut und Anmut gegen Brustkrebs kämpfte.

Im Rahmen der fortlaufenden Eternally Pink®-Verpflichtung setzt RevitaLash Cosmetics seine ganzjährige philanthropische Mission fort, indem es einen Teil des Erlöses jedes verkauften Produkts spendet, um bahnbrechende Forschung zu finanzieren und lebensrettende Behandlungen für mehr Patienten zugänglich zu machen.

Der Einfluss der Marke wurde durch weltweite Beiträge zu therapeutischen Diensten für Krebspatienten, zur Ausbildung von Krankenpflegern, zur Unterstützung von Spendensammlern und durch wichtige Zuschüsse zur Förderung der Spitzenforschung in Zusammenarbeit mit wichtigen Organisationen wie City of Hope, Brigham and Women's Hospital, Future Dreams UK und anderen spürbar.

In diesem Jahr konnte RevitaLash Cosmetics durch den Ausstieg aus der jährlichen Global Pink-Verpackungsinitiative der Marke 30 % der Produktionskosten einsparen und diese Einsparungen in ihr globales Spendenbudget reinvestieren, um einen echten und greifbaren Wandel zu bewirken. Darüber hinaus hat die Marke ihre "365"-Initiative mit internationalen Partnern fortgesetzt. In diesem Jahr haben sich bereits fast 10 der internationalen Vertriebspartner der Marke im Rahmen dieses Programms mit lokalen Brustkrebsorganisationen zusammengeschlossen und Partnerschaften mit Einrichtungen wie dem Institut Rafael in Paris geschlossen, das Patienten und ihren Familien eine umfassende Nachsorge für Krebserkrankungen bietet. Die Marke wurde außerdem zum zweiten Mal in Folge vom Weißen Haus für ihren unermüdlichen Einsatz für bessere Behandlungen und den Zugang zur Krebsmedizin in den afrikanischen Sub-Sahara-Regionen ausgezeichnet.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir den Meilenstein von über 9 Millionen Dollar für den Kampf gegen Brustkrebs erreicht haben", sagt Dariel Sidney, Vice President of Global Philanthropy und älteste Tochter von Gayle Brinkenhoff. "Wir verdanken alles unseren Kunden, deren Einkäufe es uns ermöglichen, weiterhin lebensverändernde Initiativen zu finanzieren - gemeinsam tragen wir dazu bei, das Leben derjenigen zu verbessern, die mit einer schwierigen Diagnose konfrontiert sind, und helfen, die Welt einer Heilung näher zu bringen.

RevitaLash Cosmetics "Eternally Pink"-Versprechen ist eine ganzjährige Initiative. Die ikonische rosafarbene Schleife auf jedem Produkt dient als Erinnerung an dieses sinnvolle und kontinuierliche Engagement. Mit diesem Engagement unterstreicht die Marke ihre Rolle als führendes philanthropisches Unternehmen in der Schönheitsbranche, das unbeirrt an seiner Mission festhält, Patienten und Überlebende zu unterstützen und die Forschung für eine Heilung zu finanzieren.

Weitere Informationen über die Brustkrebsinitiativen von RevitaLash Cosmetics oder darüber, wie Sie mit Ihrem Kauf die Sache unterstützen können, finden Sie unter www.revitalash.com/pages/eternally-pink.

Über RevitaLash® Cosmetics RevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung fortschrittlicher Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons und im Fachhandel in über 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen und hilft so der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über, nicht nur im Oktober. Informationen finden Sie unter www.revitalash.com.

