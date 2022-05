WANdisco

WANdisco Edge to Cloud startet zur Aktivierung von IoT-Daten im großen Maßstab

San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Datenaktivierungslösung macht schnell wachsende IoT-Datensätze in jeder Cloud mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierung nutzbar

Daten von vernetzten Geräten sind am Rande des Netzwerks gefangen und schränken den Wert, den sie für Unternehmen schaffen können, stark ein. Heute, WANdiscoⓇ Edge to Cloud, die Lösung zur Aktivierung von IoT-Daten, auf den Markt, um die effiziente Übertragung von Exabytes von Edge-Daten zur Nutzung in jeder Cloud-Umgebung zu ermöglichen. Diese einzigartige Lösung verbindet die IoT-Datenspeicherung direkt mit Cloud-basierten KI-, maschinellen Lern- und Analyseanwendungen, so dass jeder von Sensoren erzeugte Datenpunkt einen Mehrwert für das Unternehmen darstellt und monetarisiert werden kann.

Die Anzahl der weltweit verbundenen Geräte wird schätzungsweise bis 2025 24,6 Milliarden erreichen, wobei jedes Gerät einen ununterbrochenen Datenfluss zum nächstgelegenen Edge-Rechenzentrum erzeugt. Die Verlagerung dieser Daten in die Cloud ist für Unternehmen mit Tausenden von Edge-Centern die einzige Möglichkeit, Sensordaten gemeinsam zu analysieren - ein langwieriger und mühsamer Prozess, der mehrere Jahre dauern und Millionen von Dollar kosten kann.

„Die sinnvolle Nutzung all Ihrer IoT-Daten ist die Geschäftsmöglichkeit einer neuen Generation. Dadurch werden Unternehmen in Bereichen wie Fertigung, Telekommunikation, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen und Automobilbau zu Datenunternehmen", so David Richards, Mitbegründer und CEO von WANdisco. „Da jedoch fast alles mit Sensoren ausgestattet ist, geben 78% der Datenverantwortlichen an, dass das Datenwachstum die Analyse übersteigt. Sie bleiben an der Grenze hängen, und hängen gebliebene Daten bedeuten gefangene Einnahmen. Edge to Cloud bringt diese Daten schnell und in großem Umfang genau dorthin, wo sie gebraucht werden, um etwas zu bewirken."

Edge to Cloud skaliert, um die größten IoT-Datensätze der Welt zu verarbeiten. Ein multinationales Fertigungsunternehmen aus der Transportbranche nutzt die Lösung, um Exabytes von Fahrzeugsensordaten zu aktivieren. Edge to Cloud bewegt mehrere Petabytes an Daten pro Tag - über ein Exabyte an Daten pro Jahr. Zum Vergleich: Alle Worte, die jemals von der Menschheit gesprochen wurden, entsprechen schätzungsweise fünf Exabyte.

Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen von WANdisco Edge to Cloud gehören:

Automatisierung : Automatisieren Sie die Bewegung von IoT- und Dateidaten in großem Umfang zwischen Edge-Systemen, Rechenzentren und öffentlichen Clouds.

: Automatisieren Sie die Bewegung von IoT- und Dateidaten in großem Umfang zwischen Edge-Systemen, Rechenzentren und öffentlichen Clouds. Skalierbarkeit : Skalieren Sie horizontal, um jede Datengröße zu verarbeiten und die Netzwerkbandbreite voll auszunutzen.

: Skalieren Sie horizontal, um jede Datengröße zu verarbeiten und die Netzwerkbandbreite voll auszunutzen. Flexibilität: Sie haben die freie Wahl, Ihre Daten in eine beliebige öffentliche Cloud zu verschieben, die Vorteile mehrerer Clouds zu nutzen und sich nicht an einen Anbieter zu binden.

Edge to Cloud basiert auf der Data Activation Platform von WANdisco, die eine kontinuierliche Migration von Daten zwischen Edge-Systemen, lokalen Rechenzentren und öffentlichen Cloud-Umgebungen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ermöglicht, ohne dass es zu Betriebsunterbrechungen oder Risiken kommt. Erfahren Sie mehr über die Einbindung von Edge to Cloud in Ihre IT-Infrastruktur, siehe hier. Weitere Informationen über die Datenaktivierungsplattform von WANdisco finden Sie unter WANdisco.de.

Über WANdisco

WANdisco ist die erste und einzige Datenaktivierungsplattform zur Beschleunigung der digitalen Transformation in großem Maßstab. WANdisco macht unendlich viele Daten über Clouds und Unternehmen hinweg in Echtzeit nutzbar. WANdisco-Kunden nutzen den geschäftlichen Nutzen der Cloud ohne Ausfallzeiten, Datenverlust oder Unterbrechungen, um KI und maschinelles Lernen voranzutreiben, neue Dienste zu entwickeln und Unternehmen zu transformieren. Weitere Informationen über WANdisco finden Sie unter www.wandisco.com.

