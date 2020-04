About You GmbH

Mehr als 4 Millionen Stoffmasken von Basic bis Stylish: ABOUT YOU bietet größte Vielfalt an modischen Alltagsmasken zum transparenten Selbstkostenpreis

- Mit dem Launch der neuen Shop-Kategorie "Stoffmasken" bietet der Fashion Online Shop das größte und vielfältigste Sortiment an nicht-medizinischen Alltagsmasken in Europa - ABOUT YOU startet am Dienstag, dem 28. April 2020, mit dem Verkauf von rund 200.000 Masken und hat bereits mehr als vier Millionen weitere Masken geordert, die in den nächsten Wochen im Shop live gehen, um den fortlaufenden Bestand zu sichern - Das Hamburger Unternehmen löst sein Versprechen ein und bietet Masken ausschließlich zum Selbstkostenpreis ab 1,70EUR pro Stück an - die Preiszusammensetzung ist transparent einsehbar auf den Produktdetailseiten einer jeden Maske - Mehr als zwanzig Markenpartner wie u.a. Armed Angels, Odlo und Urban Classics sowie exklusive Designs von u.a. LeGer-Designerin Lena Gercke, MDLA-Designer Bill Kaulitz, GMK-Designer Guido Maria Kretschmer sowie Entertainer Riccardo Simonetti ermöglichen Vielfalt

Bereits vor Ostern hat ABOUT YOU als erster Fashion Online Shop angekündigt, mit einer neuen Shop-Kategorie für wiederverwendbare, waschbare Stoffmasken noch im April zu starten und nicht-medizinische, textile Behelfsmasken - besser bekannt als "Alltagsmasken" - aus der Eigenproduktion sowie von Markenpartnern zum Selbstkostenpreis anzubieten. Dieses Versprechen löst das Hamburger Unternehmen ab Dienstag, dem 28. April 2020, ein: Mit einer großen Vielfalt an rund 200.000 Alltagsmasken startet ABOUT YOU den Verkauf zum Selbstkostenpreis ab 1,70EUR pro Maske. Um etwaigen "Hamster-Käufen" vorzubeugen, hat der Onlinehändler den fortlaufenden Bestand langfristig sichergestellt. In den nächsten Wochen werden über vier Millionen weitere Masken folgen.

"Uns war es wichtig, direkt von Anfang an ein großes sowie vielfältiges Sortiment an Alltagsmasken bereit zu stellen, bei dem für jede*n unsere*r Kund*innen etwas dabei ist. So ermöglichen wir es unseren Kund*innen, sich auch während der Maskenpflicht durch dieses neue Mode-Accessoire frei auszudrücken. Wir freuen uns, dass wir dabei auch unser Versprechen einlösen konnten, die Masken - egal, ob schlicht oder modisch - zum Selbstkostenpreis anzubieten und so einen fairen sowie günstigen Zugang zu Alltagsmasken zu sichern", sagt Sebastian Betz, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU.

Beim Thema Selbstkostenpreis setzt der Fashion-Onlineshop auf vollständige Transparenz und ermöglicht seinen Kund*innen Einsicht in die Preiszusammensetzung der Masken. Auf der Artikeldetailseite jeder Maske bzw. jedes Masken-Sets wird die Preiszusammensetzung aus Einkaufspreis und Transportkosten transparent aufgeschlüsselt. "Wir wollen zeigen, dass wir es ernst meinen und unseren Beitrag zum gesundheitsbezogenen und achtsamen Umgang mit sich und anderen leisten - und gleichzeitig dem Krisen-Wucher eine klare Absage erteilen", betont Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU.

Die große Vielfalt des Sortiments ermöglichen die rund zwanzig Markenpartner, die ABOUT YOU Eigenmarkenprodukte sowie prominente Designer, die ausgefallene Maskendesigns exklusiv für ABOUT YOU entwerfen. Unter den teilnehmenden Markenpartnern befinden sich sowohl große namhafte Brands wie u.a. Armed Angels, Odlo oder Urban Classics, aber auch kleinere Startups wie u.a. Grubenhelden, BeWooden und Oderso von Aktivist Fynn Kliemann. Ab Mitte Mai sollen auch die ersten exklusiven Maskendesigns der ABOUT YOU Idols verfügbar sein. Den Auftakt machen die Masken von LeGer-Designerin Lena Gercke, GMK-Designer Guido Maria Kretschmer und dem niederländischen Social-Media-Star Anna Nooshin. Danach folgen exklusive Styles von Supermodel Karolína Kurková, MDLA-Designer Bill Kaulitz sowie ABOUT YOU Botschafter und Entertainer Riccardo Simonetti. Mit vielen weiteren prominenten Designern laufen weitere Gespräche.

Auch die Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen hat für ABOUT YOU oberste Priorität. Darum ermöglicht das Unternehmen allen Mitarbeiter*innen, sich kostenlos mit einem gewissen Kontingent an Masken zu versorgen, indem sie sich diese individuell im Onlineshop aussuchen und bestellen können. Damit reagiert ABOUT YOU als Hamburger Unternehmen auch auf die offizielle Maskenpflicht in Hamburg und stellt eine Basis-Versorgung an Alltagsmasken für seine Mitarbeiter*innen sicher - auch bevor diese aus dem Home-Office zurückkehren.

ABOUT YOU nimmt seinen Claim "Masken für alle" ernst und plant schon jetzt, eine signifikante Menge an Alltagsmasken zu spenden. Hierfür laufen bereits Gespräche mit Non-Profit-Organisationen, die Masken an Bedürftige verteilen.

Nach dem Launch der Masken-Kategorie im DACH-Markt plant ABOUT YOU, den Verkauf der Masken international Anfang Mai auszurollen. So kann der Fashion-Onlineshop das größte und vielfältigste Angebot an Alltagsmasken in Europa anbieten.

Die dringende Empfehlung der Bundesregierung zum Tragen einer Alltagsmaske sowie Hinweise zum korrekten Gebrauch gibt es auf der https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/oepnv-schutzmassnahmen-1745060 . Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Schutzfunktionen von Masken gibt es über das https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html .

ABOUT YOU Masken Story: https://www.aboutyou.de/masken

Shop-Kategorie Damen: https://www.aboutyou.de/frauen/accessoires/stoffmasken

Shop-Kategorie Herren: https://www.aboutyou.de/maenner/accessoires/stoffmasken

