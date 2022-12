Italian Exhibition Group

ITALIEN: SIGEP 2023 IM GROSSEN STIL MIT DESSERTS IN DER HAUPTROLLE VOM 21. BIS ZUM 25. JANUAR IM RIMINI EXPO CENTRE

Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Lieferketten für Speiseeis, Gebäck, Schokolade, Konditorei und Kaffee auf der 44. Messe der Italian Exhibition Group

In ein paar Tagen ist es soweit! Die herausragende Qualität von Süßwaren Made in Italy und darüber hinaus ist wieder zu Gast im italienischen Rimini. Mehr als 1.000 ausstellende Marken werden an der Sigep – The Dolce World Expo (44. Ausgabe), der internationalen Handelsmesse der Italian Exhibition Group für Speiseeis, Gebäck, Konditorei und Kaffee teilnehmen, die vom 21. bis zum 25. Januar in Verbindung mit der AB Tech Expo (7. Ausgabe), der internationalen Ausstellung von Technologien und Produkten für Konditorei, Gebäck und Süßwaren, stattfindet.

Die Besucher der SIGEP 2023 bekommen einen außergewöhnlichen Eindruck von allen historischen Lieferketten, mit einer Anlage, die den gesamten Distrikt abdeckt, in dem sich die Zusammenarbeit mit handwerklichen und industriellen Verbänden der Branche, nationalen und internationalen Speiseeis-, Konditorei und Bäckereiverbänden, Barkeepern und Kaffeespezialisten entfaltet. Die Ausstellungspräsentationen, Gewerbe-, Schulungs- und Auslandsmarktprognosen machen die SIGEP zu einem echten Katalysator für die Community, der von Inhaltsstoffen über Produkte bis zu den neuesten Innovationen für Maschinen und Systeme reicht.

Seit mehr als 40 Jahren ist SIGEP auch ein Synonym für wichtige internationale Wettbewerbe, ein außergewöhnlicher Hebel für die berufliche Ausbildung und die Entdeckung neuer Talente in den sechs „Arenen", die für die Messe eingerichtet wurden.

Sie ist auch die umfassendste Veranstaltung, bei der Fachleute, die die Messe besuchen, Perspektiven in Bezug auf technologische und Produktinnovation sowie die Entwicklung des internationalen Marktes gewinnen und im „Vision Plaza" Experten begegnen, zu denen sowohl internationale Gastronomieberater als auch große Namen aus der Süßwarenbranche zählen.

ZUR SIGEP und A.B. Tech Expo 2023

Datum: 21. bis 25. Januar 2023; Organisation: Italian Exhibition Group SpA; Ausgaben: 44. Sigep und 7. A.B. Tech Expo; Häufigkeit: jährlich; Veranstaltung: internationale Handelsmesse; Eintritt: nur für den Handel; https://en.sigep.it

INFORMATIONEN ZUR ITALIAN EXHIBITION GROUP

Die Italian Exhibition Group S.p.A., eine Aktiengesellschaft, die an der Euronext Mailand notiert ist, einem geregelten Markt, der von der Borsa Italiana S.p.A. organisiert und verwaltet wird, ist im Laufe der Jahre mit ihren Einrichtungen in Rimini und Vicenza landesweit führend in der Organisation von Messen und Konferenzen geworden. Durch die Entwicklung von Aktivitäten im Ausland – auch durch Joint Ventures mit globalen oder nationalen Organisatoren in den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in China, Mexiko, Deutschland, Singapur und Brasilien, um Beispiele zu nennen – hat sich das Unternehmen mittlerweile unter den führenden europäischen Betreibern in der Branche positioniert.