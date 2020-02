SANY

Die 21 Industrieparks von SANY nehmen ihre Produktion wieder auf und beschleunigen die Transformation zur digitalen und intelligenten Entwicklung

Am 5. Februar 2020 wurde in SANYs "Intelligenter Werkstatt Nr. 18" in Changsha eine kurze, aber feierliche Zeremonie abgehalten, um die Wiederaufnahme der Arbeit nach dem chinesischen Neujahr zu feiern. Zum 21. Februar hatte SANY in seinen 21 Industrieparks, 17 davon mit Standort auf dem chinesischen Festland und vier mit Standort in Deutschland, den USA, Indien und Brasilien, den effizienten, ordnungsgemäßen Betrieb wieder aufgenommen.

SANY beschleunigt die Transformation zur digitalen und intelligenten Entwicklung. In der Lighthouse Factory im SANY Changsha Concrete Machinery Industrial Park sind beinahe 100 intelligente Roboter im Einsatz, welche die Effizienz des Werks um über 30 % erhöhen.

SANY schließt weiterhin Aufträge für Übersee ab. Während des Frühlingsfests schloss SANY viele Aufträge aus Indien, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika und den USA ab. SANY Concrete Machinery schloss Aufträge aus Turkmenistan im Wert von 40 Millionen Dollar und Aufträge aus Nigeria im Wert von 100 Millionen RMB ab.

Keine Blockierung der Exporte von SANY. Im Februar dieses Jahres lieferte SANY über 200 Einheiten aus internationalen Aufträgen.

Das Jahr 2019 war ein großartiges Jahr, in dem SANY an die Spitze zurückkehrte.

1. Im Jahr 2019 überstieg der Marktwert von SANY 140 Milliarden RMB und SANY wurde zu Chinas erstem Baumaschinenhersteller, dessen Marktwert 100 Milliarden RMB übersteigt. 2. Laut Nikkei befindet sich SANY China nun unter den Top 3 der Baumaschinenhersteller der Welt, zusammen mit Caterpillar USA und Komatsu Japan. 3. Im Jahr 2019 wurden mehr als 60.000 Bagger von SANY verkauft, was SANY für das 9. Jahr in Folge zum Baggerhersteller Nr. 1 auf dem Inlandsmarkt macht. Bis zum heutigen Datum wurden weltweit 250.000 Bagger von SANY verkauft, was SANY unter den Top 3 Baggerherstellern der Welt platziert. 4. Im Jahr 2019 erzielte SANY ein Rekordhoch bei seinen Verkäufen in Übersee, die zum 6. Jahr in Folge 10 Milliarden RMB überschritten. Das Exportvolumen und die Wachstumsrate platzieren SANY als führendes Unternehmen in der Branche.

Im Jahr 2019 machte SANY große Fortschritte. Das rapide Wachstum von SANY spiegelt die soliden Schritte Chinas in Richtung Wohlstand und Stärke wieder. Das Jahr 2020 gibt SANY eine neue Mission. SANY ist bestrebt, ein Pionier in der intelligenten Fertigung und ein führendes Unternehmen entlang der Seidenstraße zu werden und so seinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich China von einem großen Hersteller zu einer Herstellungsmacht entwickelt.

