Certent Disclosure Managements neue ESMA/ESEF-Berichtplattform erleichtert die vorgeschriebene Berichterstattung durch einfache, intuitive Systembegleitung

Certent, Inc., ein führender Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für finanzielles Offenlegungsmanagement und Kapitalbeteiligung, gab heute die Freigabe seiner bahnbrechenden Plattform für Offenlegungsberichte bekannt, die Anwender durch die Entwicklung und Versendung der Meldeberichte an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) im europäisch einheitlichen elektronischen Format (ESEF) führt.

Certent Disclosure Management ist einzigartig, indem es eine nahtlose Plattform zur Erstellung von ESEF-konformen Berichten bietet. Die Plattform ist auf eine reibungslose Integration in die bekannten Buchhaltungssystem ausgelegt, damit bei der Berichterstellung die Zahlen dynamisch integriert werden können. Vom Design her für den Endanwender konzipiert, begleitet die intelligente Berichterstattungsplattform das Finanzteam durch die Erstellung von ESMA/ESEF-Meldeberichten, was für das Team die Risiken und Herausforderungen aus dem Weg räumt. Die Plattform importiert automatisch die ESEF-Taxonomie des aktuellen Zeitraums und gewährleistet somit, dass die ESMA-Erklärung die Compliance vollkommen erfüllt.

"Da wir unser Augenmerk auf die Anforderungen der Kunden richten, freue ich mich sehr, eine innovative Plattform entwickelt zu haben, die dem Finanzteam durch Gewährleistung voller Erfüllung der ESMA/ESEF-Auflagen die Arbeit erheblich erleichtert", sagt Jorge Martin, Geschäftsführer von Certent. "Dies wird sich als ein Sprungbrett für die zukünftige Entwicklung von Meldeberichten erweisen. Wir haben den Prozess neu durchdacht, um die Technologie zum Instrument zu machen, um die Risiken zu beseitigen und den Benutzer durch die Berichterstellung und Ausgabe zu begleiten. Dadurch bekommt das Finanzteam die Zeit, sich auf die Entwicklung der den Zahlen zugrundeliegenden Geschichte zu konzentrieren, statt Zeit mit dem Berichtaufbau zu verschwenden."

Hauptmerkmale der Plattform:

- ESMA-Compliance und Ausgabeberichte - Automatischer Import der ESMA-Taxonomie aus dem aktuellen Zeitraum - Datenübergang aus dem vorherigen Zeitraum mit nur einem Tastendruck - Geleitete Tag-Setzung und Verankerung - Aktivierung der Remote-Arbeit und kontrollierte Zusammenarbeit - Zugriffskontrolle und Audit-Prüfpfade - Eine Version des wirklichen Geschehens - Vertraute Microsoft Umgebung heißt minimale Anlernung der Teams - Integrierte Inline-XBRL-Berichterstellung und Dokumentenverwaltung

Mit Certent werden ESMA/ESEF-Berichte zu einer Chance, nicht zu einer Herausforderung.

Die ESMA-Vorschriften erfordern, dass europäische Aktiengesellschaften ihre Daten mit Inline-XBRL (iXBRL) markieren, die auf der ESEF-Taxonomie beruht. iXBRL ermöglicht ein maschinell lesbares Format, um digitale Analyse zu unterstützen; für Unternehmen ist dies eine Gelegenheit, den Kontakt mit der Community der Investoren und der Interessenvertreter zu verbessern und die Datentransparenz zu steigern.

Services und Support

Certent bietet ein vollständiges Serviceportfolio, um Kunden durch den Prozess der Berichterstattung zu begleiten. Unser Team aus Finanzexperten und Aufsichtsbeauftragten arbeitet gemeinsam mit den Kunden, um Dienstleistungen zu schaffen, die an die individuellen Berichterstattungsanforderungen der Kunden angepasst sind - vom Prozessdesign bis zum vollen Service der iXBRL-Einreichung, unser Team ist eine Erweiterung des Finanzteams beim Kunden.

Certents Disclosure Management, die CDM-Solution, migriert, ordnet zu und validiert die ESEF-Taxonomie des aktuellen Zeitraums automatisch, wodurch gewährleistet wird, dass die ESMA-Einreichung die Compliance vollständig erfüllt. Diagnostische Prüfungen des Berichts sowie Vorabversionen, das Design von Geschäftsprozessen, die Bewertung der technischen Umgebung und Produktinformationen und -training sind nur einige der vielen Dienste, die zum Erfolg der Kunden geboten werden.

Die CDM ESMA-/ ESEF-Plattforminstallation wird von unserem langjährig erfahrenen Certent Serviceteam in jeder Hinsicht unterstützt; es erzielt eine schnelle Projektstartmethodik und steht den Kunden bei Bedarf bei der Berichteinreichung zur Seite.

Informationen zu Certent

Das 2002 gegründete Certent, Inc. hilft Kunden, ihren Betrieb mit intelligenten, intuitiven Lösungen für das moderne Finanzwesen auf neue Ebenen zu befördern. Unsere fortschrittlichen Lösungen für das Offenlegungsmanagement, Berichtsnarrativ und Eigenkapitalmanagement verhelfen Unternehmen und Finanzleitern zu mehr Genauigkeit, Zeiteinsparung und größerer Effizienz. Die Bereitstellung erfolgt mit größter Absicherung in der Cloud und wird von unseren End-to-End Supportdiensten, unserem tiefen Fachwissen und unserer globalen Reichweite gestützt. Die Integration in vorhandene Systeme und Datenquellen ist einfach. Certent hilft Ihnen, Ihren Ansatz zu Kontrolle, Risiken und Compliance neu zu definieren. Das Unternehmen ist in sieben Ländern tätig und dient weltweit über 2.400 Aktiengesellschaften, Privatunternehmen und Firmen, die noch vor dem Börsengang stehen.

