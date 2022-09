The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi

Culture Summit Abu Dhabi 2022 bringt im Oktober weltweit führende Kulturschaffende in die Hauptstadt der VAE, um die Zukunft eines vielfältigen, widerstandsfähigen und nachhaltigen Kultursektors zu erkunden

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Der Culture Summit Abu Dhabi findet vom 23. bis 25. Oktober 2022 in Manarat Al Saadiyat statt

Unter dem Motto „A Living Culture" wird die Veranstaltung führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Medien und Technologie aus über 90 Ländern zusammenbringen

Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat angekündigt, dass die fünfte Ausgabe des Culture Summit Abu Dhabi, ein führendes globales Forum, unter dem Motto „A Living Culture" nach Manarat Al Saadiyat zurückkehren wird. Die Veranstaltung, die vom 23. bis 25. Oktober 2022 in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate stattfindet, soll die Zukunft des Kultursektors erkunden und kreative kulturelle Lösungen für einige der dringendsten Probleme der heutigen Welt diskutieren.

Das diesjährige Thema „A Living Culture" beschäftigt sich mit aktuellen Themen, die den Wandel in der Kultur- und Kreativwirtschaft (CCI) und im weiteren Kulturbereich heute vorantreiben. Das Programm wird untersuchen, was es bedeutet, Kultur als gelebte Erfahrung in einer Welt zu begreifen, die durch Covid-19 verändert wurde, und den allgegenwärtigen Einfluss der Kultur auf unser individuelles und kollektives Leben besser zu verstehen. Der Culture Summit Abu Dhabi wird das Fachwissen der teilnehmenden Kulturschaffenden, Künstler, Praktiker, Wissenschaftler, Pädagogen und Kreativprofis nutzen, um diese dringenden aktuellen Themen zu diskutieren.

Das Programm ist so gestaltet, dass an jedem Tag ein Unterthema ausführlicher behandelt wird. Am ersten Tag wird Living Cultural Ecosystems eine sektorale Perspektive einnehmen und sich mit der Entstehung dynamischerer oder lebendigerer kultureller und kreativer Ökosysteme befassen, die anpassungsfähiger und widerstandsfähiger sind und besser auf Veränderungen reagieren können. Dieses Thema befasst sich mit Fragen und Herausforderungen des Kultursektors bei der Produktion und Verbreitung von Kultur nach der Pandemie, insbesondere im Hinblick auf neue, dynamischere oder lebendige kulturelle oder kreative Ökosysteme. An diesem Tag wird der Gipfel insbesondere drei ehemalige Staatsoberhäupter begrüßen: Dalia Grybauskaitė, Präsidentin von Litauen (2009-2019), Ivo Josipović, Präsident von Kroatien (2010-2015) und Joyce Banda, Präsidentin von Malawi (2012-2014), die unter der Moderation von S.E. Zaki Nusseibeh, Kulturberater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, die Rolle der Kultur bei der Schaffung widerstandsfähiger und gemeinsamer Gesellschaften erkunden werden. Alle kreativen Bereiche werden unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, mit einem außergewöhnlichen Hauptgespräch zwischen S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des Ministeriums für Kultur und Tourismus Abu Dhabi, und dem weltbekannten Komiker und Fernsehmoderator Trevor Noah. Auftritte von Schlüsselfiguren aus der Szene der darstellenden Künste, Diskussionen über die Vielfalt in der Hollywood-Kreativindustrie, über die Rolle des Sammlers und die Macht der Kulturbezirke, kreative Präsentationen von Künstlern, Filmvorführungen, Workshops und politische Sitzungen - all dies findet in einem mehrgleisigen Programm statt.

Am zweiten Tag wird das Thema Living in Culture die Auswirkungen der Kultur auf Menschen und Gemeinschaften unter dem Blickwinkel der sich verändernden Muster der kulturellen Teilhabe untersuchen. Dieses Thema befasst sich damit, wie die Pandemie den Sektor zu Innovationen zwang, um zu überleben. Vor allem in Zeiten der Abriegelung wurde der Zugang zu diesen digitalen Kulturprodukten und -diensten zu einem sozialen und psychologischen Rettungsanker und Teil der täglichen Routine und Erfahrung der Menschen. An diesem zweiten Tag, der mit einer Grundsatzrede der Ministerin für Kultur und Jugend der VAE, I.E. Noura Al Kaabi, beginnt, werden die Teilnehmer des Gipfels insbesondere dazu eingeladen, die Rolle der KI für die Zukunft der Kultur im Rahmen von Podiumsdiskussionen, Fallstudien von innovativen Technologieunternehmen wie TeamLab sowie einer außergewöhnlichen kreativen Konversation zwischen Tim Marlow, Direktor des Design Museums, und Ai-Da, dem weltweit ersten ultrarealistischen Künstlerroboter, zu erkunden. Panos A. Panay, Präsident der Recording Academy, wird außerdem im Gespräch mit Jimmy Jam die Beziehung zwischen „Technologie, Kreativität und dem sich verändernden Gesicht der Popkultur" erörtern, gefolgt von einer Grundsatzrede des berühmten Architekten und Direktors von Forensic Architecture Eyal Weizman. Ein tiefes Eintauchen in die lebendige Kulturszene Afghanistans wird in einer Podiumsdiskussion erörtert, gefolgt von einer Performance der wirbelnden Derwisch-Tänzerin Fahima Mirzaie. Und eine vom Guggenheim Museum moderierte Podiumsdiskussion mit dem Künstler Emeka Ogboh und der Architektin Jing Liu wird die Frage beantworten, was einen öffentlichen Raum heute ausmacht und das Programm des zweiten Tages abschließen.

Schließlich wird sich Culture, Diversity, Power auf die kritischen Herausforderungen konzentrieren, die mit dem Schutz und der Förderung der kulturellen Vielfalt und der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verbunden sind, sowie auf die Frage, wie die Politik die Ausprägung dieser Vielfalt nachhaltig unterstützen kann. Dieses Thema konzentriert sich auf kritische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen sowie auf die politischen Maßnahmen und Strukturen, die zur Erhaltung der Vielfalt eingesetzt werden. Während sich das Thema Vielfalt und Integration durch den gesamten Gipfel zieht, werden am Abschlusstag zwei kritische Podiumsdiskussionen zu den Themen „Creating a Richer Chorus" und „The New Canon" organisiert. Der Begriff der Vielfalt wird auch in der von Berklee Abu Dhabi moderierten Podiumsdiskussion zum Thema „Integration kultureller Vielfalt durch Musik" erörtert. Zu den wichtigsten Rednern und kreativen Gesprächen an diesem Tag gehören die Architekten Sumayya Vally, Sir David Adjaye OBE und Berklee-Präsidentin Erica Muhl. Der Tag beginnt mit einer Aufführung von Al Ahalla, einem traditionellen maritimen Gesang der VAE, und endet mit einem Auftritt des Global Jazz Project, einem multikulturellen Musikprojekt des Grammy-Preisträgers Danilo Perez und des Musikers Charbel Rouhana.

Weitere Themen, die während des Gipfels erörtert werden, sind u. a. die Auswirkungen der digitalen Medien und der künstlichen Intelligenz, einige geografische Schwerpunkte wie Ostafrika und Kunst und Kultur, Kultur und Klimakrise.

Darüber hinaus stehen in diesem Jahr hochrangige Redner auf dem Programm, darunter Ernesto Ottone Ramirez, stellvertretender UNESCO-Generaldirektor für Kultur, Fiammetta Rocco, Kulturredakteurin beim Economist, Dr. Helena Nassif, Direktorin von Culture Resource (Al-Mawred Al-Thaqafy), Harvey Mason Jr., CEO der Recording Academy, die Produzentin Jennifer Stockman, der preisgekrönte Architekt Frank Gehry sowie die Sammler Guy und Myriam Ullens und viele andere.

Das Programm des Gipfels bietet eine herausragende Reihe von Grundsatzreden, Podiumsdiskussionen, Künstlergesprächen, Workshops, Filmvorführungen, kreativen Gesprächen und kulturellen Darbietungen. Die Aufführungen sind in die Plenarsitzungen eingebettet und umfassen kulturelle Darbietungen zu Beginn eines jeden Vormittags, darunter eine Tanzaufführung des Hip-Hop-Choreographen Kader Attou und eine musikalische Darbietung des bekannten Oud-Spielers und Komponisten Naseer Shamma.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, sagte: „Wir freuen uns, zusammen mit einigen unglaublichen globalen Partnern erneut den Culture Summit Abu Dhabi in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate zu organisieren. Abu Dhabi hat sich zum Ziel gesetzt, ein Treffpunkt für Kulturexperten und Fachleute aus verschiedenen Bereichen zu sein, um die Zukunft unseres Sektors zu diskutieren und herauszufinden, wie wir ein vielfältiges und nachhaltiges kulturelles Ökosystem aufbauen können. Während wir uns auf den Empfang dieser weltweit führenden Persönlichkeiten vorbereiten, werden wir an die gemeinsame Verantwortung erinnert, die wir haben, um Lösungen zu finden und eine Politik zu gestalten, die die drängenden Probleme unserer Zeit angeht und Wege findet, den Wandel in unserer globalen Industrie voranzutreiben."

„Der 5. Kulturgipfel in Abu Dhabi ist eine gute Gelegenheit für Kulturschaffende aus aller Welt, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, um die derzeitigen Modelle zu überarbeiten und sich nachhaltigere und widerstandsfähigere Wege für die Zukunft vorzustellen", sagt Ernesto Ottone R., stellvertretender Generaldirektor für Kultur der UNESCO.

„Es ist eine Freude für das Design Museum, einer der einladenden Partner des Culture Summit 2022 zu sein, der Kreative aus der gesamten Designwelt zusammenbringt und sich mit kreativen Denkern, Kulturschaffenden, Künstlern und Entscheidungsträgern aus der ganzen Welt in Abu Dhabi trifft", sagt Tim Marlow, Direktor des Design Museums.

„Das Gipfeltreffen bietet die Gelegenheit, Gespräche über wichtige kulturelle Fragen zu führen und dabei ein weltweites Publikum einzubeziehen. Es bietet Künstlern und Denkern die seltene Gelegenheit, sich die Zukunft vorzustellen", sagt Richard Armstrong, Direktor des Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation.

„Das Spannendste am Kulturgipfel sind die vielen faszinierenden Menschen, die ich treffe. Wenn ich ihnen zuhöre, kann ich mich in ihre Lage versetzen und die Welt aus einer ganz neuen Perspektive erleben. Sie bieten eine ganz neue Perspektive auf den Begriff ‚Augenöffner'", sagt Fiammetta Rocco, leitende Redakteurin und Kulturredakteurin von The Economist.

„Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit dem Culture Summit Abu Dhabi und freuen uns darauf, Wege zu finden, wie wir alle zusammenarbeiten können, um die Kraft der Musik zu entfachen. Der Nahe Osten ist eine echte ‚Lebendige Kultur' und die Heimat so vieler verschiedener florierender Musikszenen, und dieser Gipfel ist eine großartige Gelegenheit, diese lebendige Musikgemeinschaft ins rechte Licht zu rücken", sagt Harvey Mason Jr., CEO von The Recording Academy.

Der Culture Summit Abu Dhabi 2022 wird von DCT Abu Dhabi in Zusammenarbeit mit globalen Partnerorganisationen organisiert, die ihr Fachwissen in verschiedenen Bereichen, von Kultur und Kunst bis hin zu Medien und Technologie, einbringen. Zu den Partnern gehören die UNESCO, Economist Impact, Google, das Design Museum, das Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation und die Recording Academy. Weitere teilnehmende Partner sind Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, Arab Fund for Arts & Culture und das Institut Français.

Wer am Culture Summit Abu Dhabi 2022 teilnehmen möchte, kann sein Interesse auf der Website bekunden: www.culturesummitabudhabi.com. Die Veranstaltung ist nur auf Einladung möglich und die Plätze sind begrenzt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901283/Culture_Summit_Abu_Dhabi.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1901284/Mohamed_Khalifa_Al_Mubarak.jpg