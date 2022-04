Ad Alliance

25. SPA AWARDS: Preisverleihung in Tirol ehrt die besten internationalen Pflegeprodukte und Spas

Hamburg/Köln (ots)

Die Verleihung der 25. SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) fand gestern Abend in Kitzbühel/Tirol statt. Die Awards zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Neben den Preisträger:innen in insgesamt sieben Kategorien wurden zwei herausragende Persönlichkeiten mit den Preisen "Beauty Idol" und "Special Prize" ausgezeichnet.

"Beauty Idol" ist in diesem Jahr Leslie Clio. Bekannt geworden ist die Sängerin, Songwriterin und Produzentin mit ihrer Debütsingle "I told you so" (2012) sowie dem Song "I couldn't care less" (2013). Die Soul-Pop-Künstlerin gründete 2020 ihr eigenes Label "House Of Clio". Clio setzt sich für Frauenrechte ein und steht für Female Empowerment, so hat sie für ihr Label ein rein weibliches Team verpflichtet. Im Februar erschien ihr viertes Studioalbum "Brave New Woman". Die Songs darauf handeln von Selbstbestimmung, Mut und Aufbruch. Andere Frauen inspirieren und motivieren und ihre Stimme für Frauenrechte erheben, das sind Clios Ziele. Seit zehn Jahren ernährt sich Clio vegan, aus Liebe zu den Tieren, aber auch, weil es ihr guttut. Sie setzt sich dafür ein, dass mehr Menschen zu dem Thema ins Nachdenken kommen. Für ihr modernes Frauenbild, ihren mutigen Weg, Dinge anzusprechen und sich nicht beirren zu lassen, ehrte die Jury sie in diesem Jahr als "Beauty Idol".

Der "Special Prize" ging in diesem Jahr an Hannes Jaenicke. Der national und international tätige Schauspieler, Autor und Dokumentarfilmer ist leidenschaftlicher Umweltaktivist und setzt sich seit vielen Jahren für Menschenrechte, Tier- und Umweltschutz ein. Er schreckt nicht davor zurück, die Bundesregierung zu verklagen (Klimaschutzgesetz), unterstützt zahlreiche international tätige NGOs, und nutzt seine Dokumentationen, Bücher und Vorträge, um konsequent Stellung zu beziehen. Jaenicke will die Missstände unserer Gesellschaft aufdecken und appelliert an Zuschauer:innen wie Zuhörer:innen, kritisch zu sein, nachzufragen und sich bewusster mit Verbraucherthemen auseinanderzusetzen. Für sein unermüdliches Engagement bedankte sich die Jury bei Hannes Jaenicke mit dem "Special Prize".

Zur Verleihung kamen Gäste aus der Kosmetikindustrie, aus Kultur und Showbusiness sowie namhafte Vertreter der Luxushotellerie im Bio-und Wellnessresort Stanglwirt zusammen. Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderem Verona Pooth, Franziska Knuppe, Victoria Swarovski, Jana Ina Zarella, Thomas Heinze, Nazan Eckes, Jochen Schropp sowie Annika und Frederick Lau. Den Abend moderierte Barbara Schöneberger.

Die Preisträger der 25. SPA AWARDS im Überblick:

Kategorie BEAUTY IDOL: Leslie Clio

Kategorie SPECIAL PRIZE: Hannes Jaenicke

Kategorie PRESTIGE: Sisley Paris: Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge La Cure

Kategorie LIFESTYLE: Drunk Elephant: Protini Polypeptide Cream

Kategorie HAIRCARE: La Biosthétique : Long Hair Growth Booster Serum

Kategorie ORGANIC: Garnier Bio: pflegendes Bio-Hanf Erholung & Regeneration Nacht-Öl

Kategorie HIGHTECH BEAUTY: Braun: Silk-épil 9 Flex Beauty-Set

Kategorie SELFCARE: Tomorrowlabs: [HSF] Cell Capsules

Kategorie SPA CONCEPTS: Jungbrunn Der Gutzeitort, Tannheim/Österreich

Ad Alliance verleiht die SPA AWARDS gemeinsam mit den Partnern der Veranstaltung: Stanglwirt, AUDI, GHD, und Gretel, Riani, Dr. Barbara Sturm, Pommery, mint cosmetics, Kölln, Sportalm, Prima Donna sowie BERLINA Shots.

Mehr Informationen unter SPA AWARDS.

Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung.

Über die SPA AWARDS

Die SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Medizinerin und Anti-Aging Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Entertainer und Model Riccardo Simonetti, Make-up-Artistin und Hairstylistin der Promis Serena Goldenbaum, Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, Spezialist für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Naturkosmetika und Naturarznei Dr. David Hauck, RTL Exclusiv Moderatorin Frauke Ludowig, Chefredakteurin BRIGITTE und GALA digital Doris Brückner, Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Merle Rebentisch, Deputy Head of Beauty GALA, BRIGITTE-Gruppe, BARBARA und GUIDO Nicole Lötters, Ressortleitung Beauty BARBARA Heike Rheker und Head of Beauty, Fashion & Instagram GALA.de, BRIGITTE.de und BARBARA.de Nane Meyer.

Zur Ad Alliance

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.